MT5에 대한 소원 - 페이지 38

새 코멘트
 

우리는 이미 여러 경제 뉴스 빌드를 가지고 있습니다. 마지막 뉴스에서는 이러한 뉴스가 차트에 플래그 형태로 표시됩니다.

나는 아마 나 자신보다 앞서 가고 있지만 모든 것이 그대로라면 mql 인터페이스는 편리하지 않을 것입니다.

1 도움말에서 이벤트와 같은 개체를 찾을 때까지 정확히 이러한 개체의 목록을 얻는 방법은 무엇입니까?

2 기호에 따라 각 차트가 자체(프로필 뉴스)를 표시한다는 것을 이해하고 차트를 호출하여 시도했지만 ChartWindowFind(chart_id,"XXXXXXX")는 지표에서만 작동합니다. 그런 다음 모든 뉴스에 대한 많은 차트를 구문 분석해야 합니다.

" 경제 캘린더 " 탭에 표시되는 테이블에 액세스하는 것이 더 편리할 것이라고 생각합니다. 특히 셀을 저장하는 것이 중요합니다.

추신: 필요하지 않은 경우 차트에서 뉴스 플래그를 끄는 방법은 무엇입니까?
 
Urain :

추신: 필요하지 않은 경우 차트에서 뉴스 플래그를 끄는 방법은 무엇입니까?

경제 달력 표에서 오른쪽 버튼을 누릅니다. 거기는. 사실, 모든 것을 활성화/비활성화할 수 있습니다.
 
Lizar :
경제 달력 표에서 오른쪽 버튼을 누릅니다. 거기는. 사실, 모든 것을 활성화/비활성화할 수 있습니다.

그는 MT를 닫고 깃발을 제자리에 열었습니다. 손으로 항상 깃발을 부수는 것은 편리하지 않습니다.

표시할지 여부에 대한 사전 설정이 필요합니다.

 
Urain :

그는 MT를 닫고 깃발을 제자리에 열었습니다. 손으로 항상 깃발을 부수는 것은 편리하지 않습니다.

표시할지 여부에 대한 사전 설정이 필요합니다.

동의한다
 
Urain :

그는 MT를 닫고 깃발을 제자리에 열었습니다. 손으로 항상 깃발을 부수는 것은 편리하지 않습니다.

표시할지 여부에 대한 사전 설정이 필요합니다.

캘린더 메뉴 -> 차트에 표시 -> 자동 업데이트 끄기.
[삭제]  
Urain :

1 도움말에서 이벤트와 같은 개체를 찾을 때까지 정확히 이러한 개체의 목록을 얻는 방법은 무엇입니까?

그래픽? OBJ_EVENT?
 
gip :
그래픽? OBJ_EVENT?
 
Renat :
캘린더 메뉴 -> 차트에 표시 -> 자동 업데이트 끄기.
감사합니다. 차트의 속성에서 검색했지만 거기에서 하는 것이 더 논리적입니다.
 

연결 상태 유형 TERMINAL_CONNECTED 와 유사한 "시장 개방/폐쇄" 상태 플래그를 갖고 싶습니다.

이제 시장은 닫혔 지만 연결이 있으므로 이 상황을 걸러낼 수 있는 것은 없습니다.

여기 타이머의 고문이 있으며 모든 종류의 쓰레기로 로그를 막습니다.

그건 그렇고, MT4에는 동일한 문제가 있습니다. 이 명령에 대해 루프된 스크립트를 필터링할 수 없습니다.

 
Urain :

연결 상태 유형 TERMINAL_CONNECTED 와 유사한 "시장 개방/폐쇄" 상태 플래그를 갖고 싶습니다.

이제 시장은 닫혔지만 연결이 있으므로 이 상황을 걸러낼 수 있는 것은 없습니다.

여기 타이머의 고문이 있으며 모든 종류의 쓰레기로 로그를 막습니다.

그건 그렇고, MT4에는 동일한 문제가 있습니다. 이 명령에 대해 루프된 스크립트를 필터링할 수 없습니다.


나는 그러한 상황을 포착하기 위해 다음 코드를 작성했지만 테스터에서는 절대적으로 작동을 거부하고 데모 계정 에서는 잘 작동합니다.

 bool sesion( string sym)
  {
   datetime start,finish;
   string d1,d2;
   datetime date= TimeCurrent ();
   TimeToStruct (date,str);

   string ty= string (str.year);
   string tm= string (str.mon);
   string td1= string (str.day);

   SymbolInfoSessionTrade (sym,( ENUM_DAY_OF_WEEK )str.day_of_week, 0 ,start,finish);
   d1 = TimeToString (start,TIME_MINUTES);
   d2 = TimeToString (finish- 1 ,TIME_MINUTES);

   datetime dd1  = StringToTime (ty+ "." +tm+ "." +td1+ " " +d1);
   datetime dd2  = StringToTime (ty+ "." +tm+ "." +td1+ " " +d2);

   if (date>=dd1 && date<dd2) return (true);

   return (false);
  }
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете - Документация по MQL5
1...313233343536373839404142434445...117
새 코멘트