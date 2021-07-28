MT5에 대한 소원 - 페이지 79 1...727374757677787980818283848586...117 새 코멘트 Olegs Kucerenko 2011.10.03 12:34 #781 joo : MetaQuotes의 VPS? - 멋진 아이디어! (기쁨을 위해 점프) MetaQuotes는 아마도 내가 VPS에 전문가 고문을 배치할 수 있는 유일한 회사일 것입니다(내 서버가 있는 경우 제외). 흥미롭네요 지금은 테스트 액세스를 주문했습니다 VPS가 무엇인지 이해하십시오 타사 서버가 마음에 들지 않으십니까? 주의할 점은? Andrey Dik 2011.10.03 13:55 #782 Karlson : 타사 서버가 마음에 들지 않는 이유는 무엇입니까? 주의할 점은? 이러한 서버의 소유자는 서버에 액세스할 수 있으므로 조언자에 액세스할 수 있습니다. 그리고 MetaQuotes에게 다른 사람들의 Expert Advisors는 금기이며, 그들에게는 명예의 문제입니다. 매우 무례하고 저속한 말이지만 상황이 그렇습니다. Olegs Kucerenko 2011.10.03 14:53 #783 joo : 이러한 서버의 소유자는 서버에 액세스할 수 있으므로 조언자에 액세스할 수 있습니다. 그리고 MetaQuotes에게 다른 사람들의 Expert Advisors는 금기이며, 그들에게는 명예의 문제입니다. 매우 무례하고 저속한 말이지만 상황이 그렇습니다. 감사합니다. 그리고 옵션으로 어드바이저를 계정에 연결합니다. 컴파일된 버전만 서버에 보관합니다...? Andrey Dik 2011.10.03 15:05 #784 Karlson : 감사합니다. 그리고 옵션으로 어드바이저를 계정에 연결합니다. 컴파일된 버전만 서버에 보관합니다...? 많은 치질 옵션을 생각해낼 수 있습니다. 그러나 MetaQuotes 의 VPS 가 있는 서버는 가장 단순하면서도 동시에 가장 안정적인 옵션입니다. Olegs Kucerenko 2011.10.03 15:12 #785 고맙습니다. Andrey Sharov 2011.10.06 16:17 #786 통화 결과 테스터 로그에 출력을 추가합니다(OnTester에 추가). Mykola Demko 2011.10.06 18:25 #787 Karlson : 흥미롭네요 지금은 테스트 액세스를 주문했습니다 VPS가 무엇인지 이해하십시오 타사 서버가 마음에 들지 않으십니까? 주의할 점은? 첫 번째이자 아마도 가장 중요한 것은 터미널의 중단 없는 작동, 글쎄, DC 서버에 대한 핑입니다. 타사 VPS의 소유자는 터미널의 특정 요구 사항에 맞게 서버를 구성하지 않을 것입니다. 트래픽 터미널은 거의 소비하지 않으므로 이론적으로 월 사용료를 줄일 수 있습니다(+ 중단 없는 운영이 필요함). MQ는 데이터를 캐시할 수 있고(다행히 DC는 많지 않음) 공통 프록시를 통해 입력 트래픽을 브로드캐스트할 수 있습니다. 타사 소유자는 확실히 이 작업을 수행하지 않을 것입니다. 또한 MQ에는 강력한 기술 지원이 있으며 연속성이 무엇인지 이해하고 있지만 타사 VPS 소유자는 짧은 시간 동안 정기적으로 연결이 끊어진다는 사실을 단순히 눈감아 줄 수 있다고 말했습니다. MQL: 보안 대 기능 흥미롭고 유머러스한 FOREX 시장의 수익에 대한 Anatoli Kazharski 2011.10.07 11:10 #788 Buy Stop Limit 및 Sell Stop Limit 보류 주문을 할 때 실행 가격 (그림에서 녹색으로 표시)과 주문 가격 (그림에서 파란색으로 표시)을 지정해야 합니다. 주문이 차트에 배치된 후에는 녹색 선, 즉 가격이 매수 제한 주문이 배치될 수준에 도달한 후 레벨만 보입니다. 매수한도/매도한도가 설정될 수준을 차트에 올려놓는 것은 여전히 필요하다고 생각합니다. 또한 터미널 설정 에서 "드래깅 거래 수준 비활성화" 옵션이 비활성화된 경우 이 수준을 조정할 수 있습니다. 더 편리할 것 같지 않으세요? 이제 이 순간이 끝나지 않은 것 같습니다. 원하시는 대로 받아주세요. 변동성 품질 지수 비틀어 비틀어 iMA 속이고 찻주전자의 질문 Mykola Demko 2011.10.07 21:34 #789 나는 라이트 버전의 터미널을 사용할 수 있기를 원합니다. 이것은 특히 VPS 에서 자동 거래에 해당됩니다. [삭제] 2011.10.08 08:33 #790 Urain : 라이트 버전의 터미널을 사용할 수 있기를 원합니다. 이것은 특히 VPS에서 자동 거래하는 경우에 해당됩니다. 챔피언십에서 작동하는 빛은 무엇입니까? 그렇다면 개발자가 가지 않을 것이라고 생각합니다. 1...727374757677787980818283848586...117 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
MetaQuotes의 VPS? - 멋진 아이디어! (기쁨을 위해 점프)
MetaQuotes는 아마도 내가 VPS에 전문가 고문을 배치할 수 있는 유일한 회사일 것입니다(내 서버가 있는 경우 제외).
타사 서버가 마음에 들지 않는 이유는 무엇입니까? 주의할 점은?
이러한 서버의 소유자는 서버에 액세스할 수 있으므로 조언자에 액세스할 수 있습니다.
그리고 MetaQuotes에게 다른 사람들의 Expert Advisors는 금기이며, 그들에게는 명예의 문제입니다.
매우 무례하고 저속한 말이지만 상황이 그렇습니다.
감사합니다. 그리고 옵션으로 어드바이저를 계정에 연결합니다. 컴파일된 버전만 서버에 보관합니다...?
첫 번째이자 아마도 가장 중요한 것은 터미널의 중단 없는 작동, 글쎄, DC 서버에 대한 핑입니다.
타사 VPS의 소유자는 터미널의 특정 요구 사항에 맞게 서버를 구성하지 않을 것입니다.
트래픽 터미널은 거의 소비하지 않으므로 이론적으로 월 사용료를 줄일 수 있습니다(+ 중단 없는 운영이 필요함).
MQ는 데이터를 캐시할 수 있고(다행히 DC는 많지 않음) 공통 프록시를 통해 입력 트래픽을 브로드캐스트할 수 있습니다. 타사 소유자는 확실히 이 작업을 수행하지 않을 것입니다.
또한 MQ에는 강력한 기술 지원이 있으며 연속성이 무엇인지 이해하고 있지만 타사 VPS 소유자는 짧은 시간 동안 정기적으로 연결이 끊어진다는 사실을 단순히 눈감아 줄 수 있다고 말했습니다.
Buy Stop Limit 및 Sell Stop Limit 보류 주문을 할 때 실행 가격 (그림에서 녹색으로 표시)과 주문 가격 (그림에서 파란색으로 표시)을 지정해야 합니다.
주문이 차트에 배치된 후에는 녹색 선, 즉 가격이 매수 제한 주문이 배치될 수준에 도달한 후 레벨만 보입니다. 매수한도/매도한도가 설정될 수준을 차트에 올려놓는 것은 여전히 필요하다고 생각합니다. 또한 터미널 설정 에서 "드래깅 거래 수준 비활성화" 옵션이 비활성화된 경우 이 수준을 조정할 수 있습니다.
더 편리할 것 같지 않으세요? 이제 이 순간이 끝나지 않은 것 같습니다. 원하시는 대로 받아주세요.
라이트 버전의 터미널을 사용할 수 있기를 원합니다. 이것은 특히 VPS에서 자동 거래하는 경우에 해당됩니다.