터미널 컨텍스트 메뉴 를 사용자 정의할 수 있도록 하십시오. 그렇지 않으면 차트 창을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하면 메뉴 항목이 너무 길어서 사용하기가 불편할 수 있습니다. 예를 들어, 내가 절대 사용하지 않을 항목이 있습니다. MT4에서 필요한 버튼 중 일부가 도구 모음에 있다는 사실에 익숙해졌기 때문입니다. 수년간 MT4로 작업하면서 필요한 터미널 버튼과 컨텍스트 메뉴에 동일한 방식으로 액세스하는 강력한 반사 기능을 이미 개발했습니다.
일반적으로 상황에 맞는 메뉴 항목 목록을 줄이고자 하는 열망이 있습니다. 이렇게 하면 최소한의 위안을 얻을 수 있습니다. 그렇지 않으면 경매에 부정적인 감정이 충분히 있을 수 있습니다. 새로운 인터페이스를 사용하는 불편함을 더할 필요가 없습니다. 뭐, 불만이 있는 분들이 없으시도록 이 메뉴는 각자 알아서 조절하시길 바랍니다.
단순한 필사자를 위한 MT5 프로그램의 인터페이스에 따르면! (프로그래머 아님)
아마도 프로그래머를 위해 MT5는 정말 크게 향상되었습니다 ...
그러나 펜을 파는 단순한 인간에게는 상황이 훨씬 더 나빠졌습니다! MT4보다...
개선을 위해 -
1. 왜 더 큰 아이콘입니까? (열리고 겁에 질려)
모든 것이 완벽하게 보입니다 - 모든 픽셀 그래픽은 금을 가치가 있습니다 !!))
반환하거나 MT4보다 적게 만드십시오.
더 낫다! 3개의 아이콘 크기 위치 만들기 -
현재라고 불리는 크기로 - 큰
mt4와 같은 크기 - 중간
감소 - 작은
1.1 자동 거래 버튼을 두 가지 버전으로 만듭니다. 현재와 같이 사각형 형태입니다.
(즉, 넓지 않음)
2. 다른 모든 패널처럼 사용자 정의 가능 - 표준 도구 모음!
(파일, 보기, 삽입 등...) - 즉, 남겨둘 비문과 숨길 비문을 선택할 수 있는 기능이 있습니다.
3. 별도의 (빈) 사용자 패널을 만드십시오 - 직접 할 수 있습니다!
원하는 것을 추가하고 터미널에서 사용할 수 있는 모든 패널에서....
4. 원하는 패널을 원하는 위치로 끌어다 놓을 수 있습니다!!! 즉, 화면에서와 같이 -
tf 패널을 표준 패널(오른쪽)에 놓고 싶다고 가정해 봅시다. .. 방법이 아니라)))
예를 들어 maxton에서와 같이
나는 조금 부탁합니다 ... (아마 그런 소원은 이미 있었을 것입니다) ... 그것을하십시오 - 너무 친절합니다 -
결국 시간이 많이 걸리지 않고 ... 사용자에게 편리합니다.
spire) - 추가할 예정입니다...
추신: 농담 없이 진지하게 받아들이세요. 모니터를 더 가져가세요(저는 22인치 모니터로 작업합니다) ...
모든 패널은 화면의 어느 위치에나 부착되어 있으며 사용자화할 수 있습니다. 모든 항목을 숨길 수 있습니다.
패널에서 오른쪽 버튼을 누르고 "사용자 정의"를 선택하십시오.
모든 전문 거래 플랫폼에서와 같이 MT5 ..에서 다중 모니터 구현을 보고 싶습니다. 그래픽을 여러 모니터에 배치할 수 있습니다.
당연히 해봤는데.. 그리고 제 MT5 화면을 보면 왼쪽 패널이 이미 제가 직접 설정한 것을 알 수 있습니다(제거-숨김 불필요)...
하지만 3개의 패널 중 하나를 표준 패널의 오른쪽 영역(파일, 뷰 등이 쓰여진 곳...)으로 옮기는 것은 어떻습니까? ... 움직여도 움직이지 않습니다.... + 구성 (당신의 의견으로는 불필요한 것을 제거하십시오) 그것이 밝혀지지 않습니까? 아이콘 크기? 아니면 이러한 설정이 어디에 있는지 보지 못했습니까? 다 본 것 같다...
첫 번째 게시물의 요점에 답변해 주세요... 그리고 일반적으로 - 인터페이스를 변경할 수 있습니까? 아니면 내가 헛되이 쓰고 있습니까?
아이콘의 크기에 대한 질문은 이미 제기되었습니다. 아이콘은 그대로 유지됩니다(적어도 특별한 필요 없이 변경되지는 않음) ...
주문 개설/마감 창에서 사용자가 입력한 슬리피지 금액을 저장할 수 있는 확인란을 선택합니다. MT4에서 사용 가능하며 편리합니다. 그렇지 않으면 5자리 견적을 제공하고 기본 슬리피지는 항상 8점. 매번 슬리피지를 수동으로 관리하는 것은 불편합니다. 특히 5자리에 8포인트가 지속적인 재호가를 얻기 위한 핵심이기 때문입니다.
MetaEditor에서 메모장++에서 구현된 것처럼 측면 줄 번호 매기기, 코드 블록 축소 기능, 쌍으로 된 대괄호 강조 표시 및 현재 줄 강조 표시를 입력하십시오(첨부된 스크린샷 참조).
