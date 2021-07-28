MT5에 대한 소원 - 페이지 14 1...789101112131415161718192021...117 새 코멘트 Dmitry Voronkov 2010.03.03 00:00 #131 stringo : 이해하고 수정했습니다. 고맙습니다. do { rates_total= CopyRates ( Symbol (), PERIOD_M1 ,time1,time2,rates); err++; } 수정 감사합니다 거의 좋은데 왜 거의... 도움말 말한다 start_time [in] 첫 번째 요소에 해당하는 막대 시간. 그리고 첫 번째 요소는 0입니다. 그리고 다음은 마지막 요소가 있는 순서입니다. 그렇다면 도움말을 수정하십시오. Slava 2010.03.03 11:49 #132 vdv2001 : 수정 감사합니다 거의 좋은데 왜 거의... 도움말 말한다 start_time [in] 첫 번째 요소에 해당하는 막대 시간. 그리고 첫 번째 요소는 0입니다. 그리고 다음은 마지막 요소가 있는 순서입니다. 그렇다면 도움말을 수정하십시오. 날짜부터 날짜까지 변형의 start_time 및 stop_time은 무엇이든 될 수 있는 상황입니다. 어떤 경우에도 범위를 형성합니다. 이것을 문서에서 더 정확하게 보여주도록 합시다. Dmitry Voronkov 2010.03.04 09:42 #133 stringo : 날짜부터 날짜까지 변형의 start_time 및 stop_time은 무엇이든 될 수 있는 상황입니다. 어떤 경우에도 범위를 형성합니다. 이것을 문서에서 더 정확하게 보여주도록 합시다. 저것들. Copy* 함수가 date-to-date 케이스의 시작 요소를 제외한 모든 요소를 반환한다는 말씀이신가요? 따라서 다음과 같은 표현을 작성해야 합니다. do { rates_total= CopyRates ( Symbol (), PERIOD_M1 ,time1- PeriodSeconds ( PERIOD_M1 ),time2,rates); err++; } 저에게 이 질문은 매우 중요합니다. Dmitry Voronkov 2010.03.04 09:51 #134 나는 새로운 날로 전환하는 동안 다음과 같은 일이 발생한다는 사실에 주의를 기울입니다. 업데이트 후 모든 것이 정상으로 돌아갑니다. 새로운 날로의 전환 형성을 지켜보면 이러한 변화를 자주 목격하는데, 가장 흥미로운 점은 다음 날 첫 번째 막대가 형성되는 시점에 차트 업데이트가 아무런 결과를 가져오지 않는다는 것입니다. (제가 틀렸을 수도 있지만 제 이전 게시물도 이와 관련이 있다고 생각합니다.) defoille 2010.03.05 19:44 #135 빌드 252. 메인 메뉴: <CHARTS> - < GRAPHIC TOOLS > 타임프레임이 나옵니다. Yedelkin 2010.03.06 15:26 #136 uncleVic : 불행히도 최신 버전의 CAAccountInfo는 빌드에 포함되지 않았습니다. 첨부 파일에서 FreeMarginCheck 메서드를 찾을 수 있습니다(지금까지는 SYMBOL_CALC_MODE_FOREX에만 해당). 의견 및(또는) 생각이 있으면 작성해 주십시오. FreeMarginCheck 메소드에 약간의 작업이 필요하다는 것을 발견했습니다. 1. SYMBOL_CALC_MODE_FOREX의 경우를 고려하십시오. 작업=SymbolInfoString(기호,SYMBOL_CURRENCY_MARGIN)+통화(); 입찰=SymbolInfoDouble(작업, SYMBOL_BID ); margin=bid*volume*contract_size/leverage; margin=free_margin-margin; 부서지다; 두 항 SymbolInfoString(symbol,SYMBOL_CURRENCY_MARGIN) 및 Currency()의 값이 같으면 입찰 변수는 0으로 설정되고 마진 변수는 free_margin으로 설정됩니다. 상황을 수정하기 위해 다음을 수행했습니다. 케이스 SYMBOL_CALC_MODE_FOREX: 입찰가=1.0; if (SymbolInfoString(symbol,SYMBOL_CURRENCY_MARGIN)!=통화()) { 작업=SymbolInfoString(기호,SYMBOL_CURRENCY_MARGIN)+통화(); 입찰=SymbolInfoDouble(작업,SYMBOL_BID); } margin=bid*volume*contract_size/leverage; margin=free_margin-margin; 부서지다; Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация об инструменте www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация об инструменте - Документация по MQL5 Dmitry Voronkov 2010.03.06 20:02 #137 Copy * () 기능이 정상적으로 작동하는 시점을 알 수 있습니까? 각각의 새 빌드에서 작동이 중지되고 실제로 아무도 사용하지 않습니까? Victor Kirillin 2010.03.08 12:33 #138 vdv2001 : 수정 감사합니다 거의 좋은데 왜 거의... 도움말 말한다 start_time [in] 첫 번째 요소에 해당하는 막대 시간. 그리고 첫 번째 요소는 0입니다. 그리고 다음은 마지막 요소가 있는 순서입니다. 그렇다면 도움말을 수정하십시오. 귀하의 예에서 time1 값을 얻는 방법이 명확하지 않습니다. 상황을 재현하려는 시도가 실패했습니다. 파일: testcopyratestimes.mq5 2 kb Victor Kirillin 2010.03.08 13:42 #139 Yedelkin : FreeMarginCheck 메소드에 약간의 작업이 필요하다는 것을 발견했습니다. 당신의 의견에 감사드립니다. 수정했습니다. Yedelkin 2010.03.10 20:23 #140 Yedelkin : FreeMarginCheck 메소드에 약간의 작업이 필요하다는 것을 발견했습니다. 2. 또 다른 문제는 다음과 같습니다. SYMBOL_CALC_MODE_FOREX 경우를 다시 고려하십시오. 작업= SymbolInfoString(symbol,SYMBOL_CURRENCY_MARGIN) + 통화() ; 입찰=SymbolInfoDouble(작업, SYMBOL_BID ); 기호 변수에 기본 통화로 직접적인 인용이 없는 통화가 있는 경우(예: CADJPY ) SymbolInfoDouble(work,SYMBOL_BID)은 값 0을 반환합니다. 2.1. 또한 두 번째 변수(bid)를 계산할 때 BID 가격을 사용하는 이유도 불명확하다. 결국, 우리 는 예치 통화를 희생하여 담보가 계산되는 통화의 취득을 보장해야 합니다. "마진 통화를 사고 예금 통화를 판매하십시오". 그리고 예치 통화가 특정 통화 쌍에서 두 번째 위치에 있으면 ASK 가격을 사용하여 지정된 작업을 수행해야 합니다. 상황을 수정하기 위해 다음을 수행했습니다. 더블 코스; //--- 스위치(SymbolInfoInteger(symbol,SYMBOL_TRADE_CALC_MODE)) { 케이스 SYMBOL_CALC_MODE_FOREX: 코스=1.0; //---예금 통화가 현재 통화의 기준 통화인지 확인 //한 쌍. 그렇다면 코스 변수의 값은 1.0으로 유지됩니다. if(SymbolInfoString(symbol,SYMBOL_CURRENCY_MARGIN)!=통화()) { 작업=SymbolInfoString(기호,SYMBOL_CURRENCY_MARGIN)+통화(); //---기준 통화가 다음과 같은 통화 쌍이 있는지 확인 //현재 쌍의 기본 통화이며 견적 통화는 예금 통화와 동일합니다. //(예: 보증금이 USD인 경우 직접 견적을 확인합니다.) if(SymbolInfoDouble(작업,SYMBOL_ASK)!=0) 코스=SymbolInfoDouble(작업,SYMBOL_ASK); //---위의 조건이 충족되지 않으면 문자의 순서를 변경합니다. //변수의 통화는 작동하고 통화 쌍을 가져옵니다. //예금 통화와 일치하고 견적 통화가 기준 통화와 일치합니다. //현재 쌍(예금이 USD인 경우 역 견적이 있는 통화 쌍을 얻음). 또 다른 { 작업=통화()+SymbolInfoString(기호,SYMBOL_CURRENCY_MARGIN); 코스=1/SymbolInfoDouble(작업,SYMBOL_BID); } } margin=코스*볼륨*contract_size/leverage; margin=free_margin-margin; 부서지다; Документация по MQL5: Основы языка / Типы данных / Тип string www.mql5.com Основы языка / Типы данных / Тип string - Документация по MQL5 오류, 버그, 질문 핍당 가격 우리는 통화 스프레드를 거래합니다. 1...789101112131415161718192021...117 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
이해하고 수정했습니다. 고맙습니다.
수정 감사합니다 거의 좋은데 왜 거의...
도움말 말한다
start_time [in] 첫 번째 요소에 해당하는 막대 시간.
그리고 첫 번째 요소는 0입니다.
그리고 다음은 마지막 요소가 있는 순서입니다.
그렇다면 도움말을 수정하십시오.
날짜부터 날짜까지 변형의 start_time 및 stop_time은 무엇이든 될 수 있는 상황입니다. 어떤 경우에도 범위를 형성합니다. 이것을 문서에서 더 정확하게 보여주도록 합시다.
저것들. Copy* 함수가 date-to-date 케이스의 시작 요소를 제외한 모든 요소를 반환한다는 말씀이신가요? 따라서 다음과 같은 표현을 작성해야 합니다.
저에게 이 질문은 매우 중요합니다.
나는 새로운 날로 전환하는 동안 다음과 같은 일이 발생한다는 사실에 주의를 기울입니다.
업데이트 후 모든 것이 정상으로 돌아갑니다.
새로운 날로의 전환 형성을 지켜보면 이러한 변화를 자주 목격하는데, 가장 흥미로운 점은 다음 날 첫 번째 막대가 형성되는 시점에 차트 업데이트가 아무런 결과를 가져오지 않는다는 것입니다. (제가 틀렸을 수도 있지만 제 이전 게시물도 이와 관련이 있다고 생각합니다.)
빌드 252.
메인 메뉴: <CHARTS> - < GRAPHIC TOOLS > 타임프레임이 나옵니다.
불행히도 최신 버전의 CAAccountInfo는 빌드에 포함되지 않았습니다.
첨부 파일에서 FreeMarginCheck 메서드를 찾을 수 있습니다(지금까지는 SYMBOL_CALC_MODE_FOREX에만 해당).
의견 및(또는) 생각이 있으면 작성해 주십시오.
FreeMarginCheck 메소드에 약간의 작업이 필요하다는 것을 발견했습니다.
1. SYMBOL_CALC_MODE_FOREX의 경우를 고려하십시오.
작업=SymbolInfoString(기호,SYMBOL_CURRENCY_MARGIN)+통화();
입찰=SymbolInfoDouble(작업, SYMBOL_BID );
margin=bid*volume*contract_size/leverage;
margin=free_margin-margin;
부서지다;
두 항 SymbolInfoString(symbol,SYMBOL_CURRENCY_MARGIN) 및 Currency()의 값이 같으면 입찰 변수는 0으로 설정되고 마진 변수는 free_margin으로 설정됩니다.
상황을 수정하기 위해 다음을 수행했습니다.
케이스 SYMBOL_CALC_MODE_FOREX:
입찰가=1.0;
if (SymbolInfoString(symbol,SYMBOL_CURRENCY_MARGIN)!=통화())
{
작업=SymbolInfoString(기호,SYMBOL_CURRENCY_MARGIN)+통화();
입찰=SymbolInfoDouble(작업,SYMBOL_BID);
}
margin=bid*volume*contract_size/leverage;
margin=free_margin-margin;
부서지다;
Copy * () 기능이 정상적으로 작동하는 시점을 알 수 있습니까?
각각의 새 빌드에서 작동이 중지되고 실제로 아무도 사용하지 않습니까?
귀하의 예에서 time1 값을 얻는 방법이 명확하지 않습니다. 상황을 재현하려는 시도가 실패했습니다.
2. 또 다른 문제는 다음과 같습니다. SYMBOL_CALC_MODE_FOREX 경우를 다시 고려하십시오.
작업= SymbolInfoString(symbol,SYMBOL_CURRENCY_MARGIN) + 통화() ;
입찰=SymbolInfoDouble(작업, SYMBOL_BID );
기호 변수에 기본 통화로 직접적인 인용이 없는 통화가 있는 경우(예: CADJPY ) SymbolInfoDouble(work,SYMBOL_BID)은 값 0을 반환합니다.
2.1. 또한 두 번째 변수(bid)를 계산할 때 BID 가격을 사용하는 이유도 불명확하다. 결국, 우리 는 예치 통화를 희생하여 담보가 계산되는 통화의 취득을 보장해야 합니다. "마진 통화를 사고 예금 통화를 판매하십시오". 그리고 예치 통화가 특정 통화 쌍에서 두 번째 위치에 있으면 ASK 가격을 사용하여 지정된 작업을 수행해야 합니다.
상황을 수정하기 위해 다음을 수행했습니다.
더블 코스;
//---
스위치(SymbolInfoInteger(symbol,SYMBOL_TRADE_CALC_MODE))
{
케이스 SYMBOL_CALC_MODE_FOREX:
코스=1.0;
//---예금 통화가 현재 통화의 기준 통화인지 확인
//한 쌍. 그렇다면 코스 변수의 값은 1.0으로 유지됩니다.
if(SymbolInfoString(symbol,SYMBOL_CURRENCY_MARGIN)!=통화())
{
작업=SymbolInfoString(기호,SYMBOL_CURRENCY_MARGIN)+통화();
//---기준 통화가 다음과 같은 통화 쌍이 있는지 확인
//현재 쌍의 기본 통화이며 견적 통화는 예금 통화와 동일합니다.
//(예: 보증금이 USD인 경우 직접 견적을 확인합니다.)
if(SymbolInfoDouble(작업,SYMBOL_ASK)!=0)
코스=SymbolInfoDouble(작업,SYMBOL_ASK);
//---위의 조건이 충족되지 않으면 문자의 순서를 변경합니다.
//변수의 통화는 작동하고 통화 쌍을 가져옵니다.
//예금 통화와 일치하고 견적 통화가 기준 통화와 일치합니다.
//현재 쌍(예금이 USD인 경우 역 견적이 있는 통화 쌍을 얻음).
또 다른
{
작업=통화()+SymbolInfoString(기호,SYMBOL_CURRENCY_MARGIN);
코스=1/SymbolInfoDouble(작업,SYMBOL_BID);
}
}
margin=코스*볼륨*contract_size/leverage;
margin=free_margin-margin;
부서지다;