MT5에 대한 소원 - 페이지 27

DrDemon 2010.04.26 20:56 #261

스타일러 를 사용자 정의할 수 있도록 해야 합니다!

글쎄, 나는 그가 중괄호를 배치하는 방식을 정말로 좋아하지 않으며 각 사이클 전에 이것을 원하지 않습니다.

//+----------------------------------------------- --------------------+
//| |
//+----------------------------------------------- --------------------+

또한 "=" 앞뒤에 공백을 사용하여 더 읽기 쉽게 만들고 싶습니다. :)

또한 디버거 모드 툴팁에 마우스를 가져갔을 때 변수 또는 표현식의 현재 값이 포함된 툴팁이 필요합니다. 그리고 그 때마다 당신은 그것을 관심 목록에 넣어야 합니다. 그리고 목록 자체에서도 변수의 값은 변경되지 않습니다(찾지 못했습니다).

Марат 2010.04.26 20:57 #262

GarF1eld :

MetaEditor에서 줄 번호 매기기 기능을 유용한 기능으로 만들어 주셨으면 합니다.

여보세요, MetaEditor에서 줄 번호 매기기를 매우 편리하게 만들어 달라는 요청을 지원하고 싶습니다. 어떤 프로그래밍 환경이 끝난 후, 그것들을 보지 못하는 것은 드문 일입니다.

Марат 2010.04.26 22:33 #263

Fibo Grids에 대한 또 다른 큰 요청

MT4에서는 Shift 키를 누른 상태에서 그리드의 모서리를 드래그하면 레벨이 수평으로 그려지므로 전체 차트에 걸쳐 확장되지 않고 그리드를 컴팩트하게 표시해야 하는 경우 매우 편리합니다. 그들은 구석 어딘가에 매달려 있고 많은 공간을 차지하지 않습니다.

하지만 MT5에서는 Shift 키를 누른 상태에서 모서리를 드래그하면 그리드가 선처럼 수직, 수평에 비례하여 압축 확장됩니다. 무엇 때문에? 이것이 필요할 때 옵션이 생각나지 않습니다. 예전처럼 해주세요.

Anton 2010.04.27 13:20 #264

marat_a :

Fibo 그리드에 대한 또 다른 큰 요청

MT4에서는 Shift 키를 누른 상태에서 그리드의 모서리를 드래그하면 레벨이 수평으로 그려지므로 전체 차트에 걸쳐 확장되지 않고 그리드를 컴팩트하게 표시해야 하는 경우 매우 편리합니다. 그들은 구석 어딘가에 매달려 있고 많은 공간을 차지하지 않습니다. 다음과 같이 다소:

하지만 MT5에서는 Shift 키를 누른 상태에서 모서리를 드래그하면 그리드가 선처럼 수직, 수평에 비례하여 압축 확장됩니다. 무엇 때문에? 이것이 필요할 때를 위한 옵션이 생각나지 않습니다. 예전처럼 해주세요.

수정합시다. 다음 빌드에서 동작은 MT4와 유사합니다.

Марат 2010.04.29 23:01 #265

antt :

수정합시다. 다음 빌드에서 동작은 MT4와 유사합니다.

매우 감사합니다.

또한 설정에서 MT4에서와 같이 " 생성 후 개체 선택" 옵션을 추가하도록 요청하고 싶습니다.

이제 생성 후 개체를 선택하는 것이 도움이 되기보다는 방해가 됩니다. 주기적으로 여러 개의 사용한 물건을 제거해야 합니다. 삭제 버튼을 잊어버리고 컨텍스트 메뉴를 통해 개체를 한 번에 하나씩 삭제하거나 "모든 개체 선택 취소" 항목을 지속적으로 사용한 다음 대량 삭제에 필요한 개체만 선택해야 합니다. 따라서 MT4와 같은 방식으로 해주시기를 부탁드리며, 이 동작이 필요한 분들은 체크박스를 체크해주세요.

고맙습니다.

x572intraday 2010.04.30 13:03 #266

이 DC(이름을 밝히지 않음)가 속임수를 썼는지, 아니면 당신의 실수인지는 모르겠지만 거의 100%라고 말할 수 있습니다. 하나. MT5에서는 어떻게 되는지 모르겠지만 MT5에서는 이런 일이 다시 발생하지 않기를 바라며 MT4의 예를 들어보겠습니다.

우리는 무엇을 보는가? 차트 자체에서 모든 것이 정확하고 반발이 없으며 가격이 지정가에 도달했습니다. 그러나 이 DC의 틱 차트에서 우리는 1포인트의 백래시를 보고 실제로 시장은 1포인트만큼 주문에 미치지 못합니다(분명히, 우리는 틱 차트에 따라 정확하게 주문 실행 을 신뢰해야 합니다. 이 경우 [실행]이 발생하지 않았지만 시장이 1포인트 더 하락하는 경우에만 발생합니다.

x572intraday 2010.05.05 21:30 #267

신호 편집기에 시장 차트의 값뿐만 아니라 표준 지표의 값으로도 경고를 설정하는 기능을 추가할 수 있습니까? 인류는 당신에게 감사할 것입니다.

Renat Fatkhullin 2010.05.05 22:03 #268

x100intraday :

이 DC(이름을 밝히지 않음)가 속임수를 썼는지, 아니면 당신의 실수인지는 모르겠지만, 거의 100%라고 말할 수 있습니다. 하나. MT5에서는 어떻게 되는지 모르겠지만 MT5에서는 이런 일이 다시 발생하지 않기를 바라며 MT4의 예를 들어보겠습니다.

우리는 무엇을 보는가? 차트 자체에서 모든 것이 정확하고 반발이 없으며 가격이 지정가에 도달했습니다. 그러나 이 DC의 틱 차트에서 우리는 1포인트의 백래시를 보고 실제로 시장은 1포인트만큼 주문에 미치지 못합니다(분명히, 우리는 틱 차트에 따라 정확하게 주문 실행을 신뢰해야 합니다. 이 경우 [실행]이 발생하지 않았지만 시장이 1포인트 더 하락하는 경우에만 발생합니다.

매수 제한을 0.7263으로 설정하면 매도호가가 0.7263 이하가 되면 이 주문이 발동됩니다. 틱 차트에서 Ask 가격이 0.7264에만 도달했고 트리거하기 전에 정확히 1핍이 누락된 것을 볼 수 있습니다.

상황은 매우 간단합니다. BUY 지정가 주문의 트리거 가격에 대해 차트(매도가 아닌 입찰가 있음)의 가격을 취하여 Bid 및 Ask 트리거 가격을 혼합했습니다.

여기에는 화학이 없습니다.

Andrey Dik 2010.05.05 22:04 #269

MetaDriver :

네. 열렬히 응원합니다. 차트의 유사체(비어 있음)는 현재 가지고 있는 것과 비교하여 아이디어가 좋습니다.

그러나 마침내 일반 "사용자" 창을 차트에 연결하지 않고 mql5 프로그램 창 생성, 임의의 그리기 및 매달린 그래픽 요소 및 컨트롤의 가능성으로 만드는 것이 훨씬 더 나을 것입니다.............

나는 지원한다. 이러한 창의 핵심은 2차원 색상 배열입니다. 모든 것. 예를 들어 사용자는 다음과 같이 했습니다.

UniGraph[ 20 ][ 30 ]= Red ;

그리고 화면에 빨간 픽셀 크기의 점이 나타났다.

Вадим 2010.05.05 22:37 #270

joo :

나는 지원한다. 이러한 창의 핵심은 2차원 색상 배열입니다. 모든 것. 예를 들어 사용자는 다음을 수행했습니다.

그리고 화면에 빨간 픽셀 크기의 점이 나타났다.

네, 최선의 선택입니다.
스타일러 를 사용자 정의할 수 있도록 해야 합니다!
글쎄, 나는 그가 중괄호를 배치하는 방식을 정말로 좋아하지 않으며 각 사이클 전에 이것을 원하지 않습니다.
//+----------------------------------------------- --------------------+
//| |
//+----------------------------------------------- --------------------+
또한 "=" 앞뒤에 공백을 사용하여 더 읽기 쉽게 만들고 싶습니다. :)
또한 디버거 모드 툴팁에 마우스를 가져갔을 때 변수 또는 표현식의 현재 값이 포함된 툴팁이 필요합니다.그리고 그 때마다 당신은 그것을 관심 목록에 넣어야 합니다. 그리고 목록 자체에서도 변수의 값은 변경되지 않습니다(찾지 못했습니다).
MetaEditor에서 줄 번호 매기기 기능을 유용한 기능으로 만들어 주셨으면 합니다.
Fibo Grids에 대한 또 다른 큰 요청
MT4에서는 Shift 키를 누른 상태에서 그리드의 모서리를 드래그하면 레벨이 수평으로 그려지므로 전체 차트에 걸쳐 확장되지 않고 그리드를 컴팩트하게 표시해야 하는 경우 매우 편리합니다. 그들은 구석 어딘가에 매달려 있고 많은 공간을 차지하지 않습니다.
하지만 MT5에서는 Shift 키를 누른 상태에서 모서리를 드래그하면 그리드가 선처럼 수직, 수평에 비례하여 압축 확장됩니다. 무엇 때문에? 이것이 필요할 때 옵션이 생각나지 않습니다. 예전처럼 해주세요.
수정합시다. 다음 빌드에서 동작은 MT4와 유사합니다.
매우 감사합니다.
또한 설정에서 MT4에서와 같이 " 생성 후 개체 선택" 옵션을 추가하도록 요청하고 싶습니다.
이제 생성 후 개체를 선택하는 것이 도움이 되기보다는 방해가 됩니다. 주기적으로 여러 개의 사용한 물건을 제거해야 합니다. 삭제 버튼을 잊어버리고 컨텍스트 메뉴를 통해 개체를 한 번에 하나씩 삭제하거나 "모든 개체 선택 취소" 항목을 지속적으로 사용한 다음 대량 삭제에 필요한 개체만 선택해야 합니다. 따라서 MT4와 같은 방식으로 해주시기를 부탁드리며, 이 동작이 필요한 분들은 체크박스를 체크해주세요.
고맙습니다.
이 DC(이름을 밝히지 않음)가 속임수를 썼는지, 아니면 당신의 실수인지는 모르겠지만 거의 100%라고 말할 수 있습니다. 하나. MT5에서는 어떻게 되는지 모르겠지만 MT5에서는 이런 일이 다시 발생하지 않기를 바라며 MT4의 예를 들어보겠습니다.
우리는 무엇을 보는가? 차트 자체에서 모든 것이 정확하고 반발이 없으며 가격이 지정가에 도달했습니다. 그러나 이 DC의 틱 차트에서 우리는 1포인트의 백래시를 보고 실제로 시장은 1포인트만큼 주문에 미치지 못합니다(분명히, 우리는 틱 차트에 따라 정확하게 주문 실행 을 신뢰해야 합니다. 이 경우 [실행]이 발생하지 않았지만 시장이 1포인트 더 하락하는 경우에만 발생합니다.
매수 제한을 0.7263으로 설정하면 매도호가가 0.7263 이하가 되면 이 주문이 발동됩니다. 틱 차트에서 Ask 가격이 0.7264에만 도달했고 트리거하기 전에 정확히 1핍이 누락된 것을 볼 수 있습니다.
상황은 매우 간단합니다. BUY 지정가 주문의 트리거 가격에 대해 차트(매도가 아닌 입찰가 있음)의 가격을 취하여 Bid 및 Ask 트리거 가격을 혼합했습니다.
여기에는 화학이 없습니다.
네. 열렬히 응원합니다. 차트의 유사체(비어 있음)는 현재 가지고 있는 것과 비교하여 아이디어가 좋습니다.
그러나 마침내 일반 "사용자" 창을 차트에 연결하지 않고 mql5 프로그램 창 생성, 임의의 그리기 및 매달린 그래픽 요소 및 컨트롤의 가능성으로 만드는 것이 훨씬 더 나을 것입니다............
나는 지원한다. 이러한 창의 핵심은 2차원 색상 배열입니다. 모든 것. 예를 들어 사용자는 다음과 같이 했습니다.
그리고 화면에 빨간 픽셀 크기의 점이 나타났다.
