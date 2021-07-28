MT5에 대한 소원 - 페이지 36 1...293031323334353637383940414243...117 새 코멘트 Mykola Demko 2010.09.23 13:03 #351 버튼 누름을 프로그래밍 방식으로 제어하기 위해 전략 테스터 에서 매크로를 만드는 것이 좋을 것입니다. 이것은 테스터의 유연성을 증가시킬 것입니다. Дмитрий Александрович 2010.09.23 13:21 #352 열려 있는 모든 파일 을 컴파일하는 핫 버튼을 만드십시오! 클래스가 별도의 파일에 있는 경우 지속적으로 전환해야 합니다. Документация по MQL5: Файловые операции / FileOpen www.mql5.com Файловые операции / FileOpen - Документация по MQL5 [삭제] 2010.09.23 13:35 #353 mrProF : 열려 있는 모든 파일 을 컴파일하는 핫 버튼을 만드십시오! 클래스가 별도의 파일에 있는 경우 지속적으로 전환해야 합니다. +1 Renat Fatkhullin 2010.09.23 14:15 #354 mrProF : 열려 있는 모든 파일 을 컴파일하는 핫 버튼을 만드십시오! 클래스가 별도의 파일에 있는 경우 지속적으로 전환해야 합니다. +100 편집기의 "내비게이터" 창에 있는 디렉토리의 컨텍스트 메뉴에 있는 "모두 컴파일" 명령도 마찬가지입니다. Sergey Gritsay 2010.09.23 14:47 #355 gumgum : 금요일의 실제 시간이 일치하지 않는다고 오래전에 썼습니다. 그래서 다시 쓰기로 했다. 분명히 MQ는 금요일 24:00까지 거래됩니다. 예를 들어 이 정보는 Alpari에 올바르게 표시됩니다. Sergey Pavlov 2010.09.23 16:50 #356 mrProF : 클래스가 별도의 파일에 있는 경우 지속적으로 전환해야 합니다. 다른 파일에 클래스가 있지만 모두 한 번에 컴파일됩니다. 이렇게 하려면 기본 파일에서 컴파일을 실행해야 합니다. gumgum 2010.09.23 16:53 #357 sergey1294 : 분명히 MQ는 금요일 24:00까지 거래됩니다. 예를 들어 이 정보는 Alpari에 올바르게 표시됩니다. ~23:00까지 Дмитрий Александрович 2010.09.23 17:00 #358 DC2008 : 다른 파일에 클래스가 있지만 모두 한 번에 컴파일됩니다. 이렇게 하려면 기본 파일에서 컴파일을 실행해야 합니다. 알아요. 상황: 전문가의 메인 파일 ~ 30줄은 일주일에 1-3번 편집되며, 3분마다 편집되는 수업이 있는 파일 2개를 포함합니다. 그러나 전체 Expert Advisor를 컴파일하려면 기본 파일로 전환하고 컴파일한 다음 클래스가 있는 파일로 다시 전환해야 합니다. 그러나 모든 것을 컴파일하는 버튼이 있다면 클래스 파일을 편집하고 즉시 버튼 하나를 찔러 작업을 마치면 아무데도 전환할 필요가 없습니다. [삭제] 2010.09.24 11:14 #359 작업할 때 열려 있는 모든 파일 을 주기적으로 저장하고 한 번은 다시 컴파일해야 합니다. 트랜잭션과 같습니다. 코드가 한 모듈에서 다른 모듈로 전송되고 수정되고 트랜잭션이 수정되었다고 가정해 보겠습니다. 그리고 여기에 바로 가기 키가 필요합니다. 이제 모든 파일을 쓰는 버튼이 있지만 사용하는 것은 그리 편리하지 않습니다. 열려 있는 모든 파일을 기록하려면 Shift+F11을 설정하고 열려 있는 모든 mql5를 다시 컴파일하려면(자연스럽게 레코드와 함께) Shift+F12를 설정하는 것이 좋습니다. 멀리 떨어져 있어 실수로 누르지 않으며 레이아웃 기준으로 이러한 기능에 적합합니다. Ruslan Khasanov 2010.10.01 17:19 #360 그런 소원이 있었는지 없었는지는 모르겠지만....단말기에 경제 달력 같은 유용한 것이 있는데, 거기에 MQL 인터페이스가 있다면 좋을텐데, 즉.. 뉴스 릴리스 시간, 중요도, 통화 등을 추적하는 기능 1...293031323334353637383940414243...117 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
클래스가 별도의 파일에 있는 경우 지속적으로 전환해야 합니다.
열려 있는 모든 파일 을 컴파일하는 핫 버튼을 만드십시오!
클래스가 별도의 파일에 있는 경우 지속적으로 전환해야 합니다.
열려 있는 모든 파일 을 컴파일하는 핫 버튼을 만드십시오!
클래스가 별도의 파일에 있는 경우 지속적으로 전환해야 합니다.
편집기의 "내비게이터" 창에 있는 디렉토리의 컨텍스트 메뉴에 있는 "모두 컴파일" 명령도 마찬가지입니다.
금요일의 실제 시간이 일치하지 않는다고 오래전에 썼습니다.
그래서 다시 쓰기로 했다.
분명히 MQ는 금요일 24:00까지 거래됩니다. 예를 들어 이 정보는 Alpari에 올바르게 표시됩니다.
클래스가 별도의 파일에 있는 경우 지속적으로 전환해야 합니다.
분명히 MQ는 금요일 24:00까지 거래됩니다. 예를 들어 이 정보는 Alpari에 올바르게 표시됩니다.
다른 파일에 클래스가 있지만 모두 한 번에 컴파일됩니다. 이렇게 하려면 기본 파일에서 컴파일을 실행해야 합니다.
알아요.
상황:
전문가의 메인 파일 ~ 30줄은 일주일에 1-3번 편집되며, 3분마다 편집되는 수업이 있는 파일 2개를 포함합니다. 그러나 전체 Expert Advisor를 컴파일하려면 기본 파일로 전환하고 컴파일한 다음 클래스가 있는 파일로 다시 전환해야 합니다.
그러나 모든 것을 컴파일하는 버튼이 있다면 클래스 파일을 편집하고 즉시 버튼 하나를 찔러 작업을 마치면 아무데도 전환할 필요가 없습니다.
작업할 때 열려 있는 모든 파일 을 주기적으로 저장하고 한 번은 다시 컴파일해야 합니다. 트랜잭션과 같습니다. 코드가 한 모듈에서 다른 모듈로 전송되고 수정되고 트랜잭션이 수정되었다고 가정해 보겠습니다.
그리고 여기에 바로 가기 키가 필요합니다. 이제 모든 파일을 쓰는 버튼이 있지만 사용하는 것은 그리 편리하지 않습니다.
열려 있는 모든 파일을 기록하려면 Shift+F11을 설정하고 열려 있는 모든 mql5를 다시 컴파일하려면(자연스럽게 레코드와 함께) Shift+F12를 설정하는 것이 좋습니다. 멀리 떨어져 있어 실수로 누르지 않으며 레이아웃 기준으로 이러한 기능에 적합합니다.