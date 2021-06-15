구독자 1200명!! - 페이지 36 1...293031323334353637383940414243...230 새 코멘트 Rashid Umarov 2017.01.20 08:40 #351 fxsaber : 이러한 이유로 전체 서비스에서 신호를 검색하는 것이 불가능합니다. 먼저 거래 지표에 따라 적절한 신호를 찾은 다음 적절한 브로커를 찾는 것이 논리적입니다. 저것들. 먼저 신호를 선택한 다음 브로커를 선택합니다. 그리고 그 반대도 마찬가지 사이트에서는 브로커에 관계없이 신호를 사용할 수 있습니다. 문제가 무엇입니까? fxsaber 2017.01.20 08:45 #352 라시드 우마로프 : 사이트에서는 브로커에 관계없이 신호를 사용할 수 있습니다. 문제가 무엇입니까? 필요한 조건에서 적절한 신호를 자동으로 검색할 가능성이 없는 경우. 파싱을 통해 가장 먼저 구현한 것은 모든 통계를 활용하는 것이었다. 신호 상태에 적용된 코드 베이스의 스크립트. 여기에는 신호의 거래 내역에 대한 다양한 타사 스크립트를 차트에 적용하고 타사 스크립트에 의한 다양한 신호 거래 지표 분석 등이 포함됩니다. 저것들. 신호는 정상적인 거래 내역과 같이 처리되었습니다. 새로운 MQL 기능 덕분에 타사 스크립트(이전 스크립트도 포함)가 하나 추가되어 작동했습니다. 신호에 전체 다년 코드베이스를 적용하는 것은 매우 편리합니다. 그러나 웹 요청이 MQL5.com에 여전히 로그인할 수 있을 때 상태가 구문 분석을 통과했습니다. 이제 이 옵션은 제거되었습니다. 따라서 브라우저를 통해 CSV를 업로드 한 다음 구문 분석을 위해 보내십시오. 대중에게 MT5 플랫폼을 홍보하기 거래 신호를 선택하기 위한 원시 아이디어 Yuriy Zaytsev 2017.01.20 09:03 #353 fxsaber : 필요한 조건에서 적절한 신호를 자동으로 검색할 가능성이 없는 경우. 파싱을 통해 가장 먼저 구현한 것은 모든 통계를 활용하는 것이었다. 신호 상태에 적용된 코드 베이스의 스크립트. 여기에는 신호의 거래 내역에 대한 다양한 타사 스크립트를 차트에 적용하고 타사 스크립트에 의한 다양한 신호 거래 지표 분석 등이 포함됩니다. 저것들. 신호는 정상적인 거래 내역과 같이 처리되었습니다. 새로운 MQL 기능 덕분에 타사 스크립트(이전 스크립트도 포함)가 하나 추가되어 작동했습니다. 신호에 전체 다년 코드베이스를 적용하는 것은 매우 편리합니다. 그러나 웹 요청이 MQL5.com에 여전히 로그인할 수 있을 때 상태가 구문 분석을 통과했습니다. 이제 이 옵션은 제거되었습니다. 따라서 브라우저를 통해 CSV를 업로드 한 다음 구문 분석을 위해 보내십시오. + Renat Fatkhullin 2017.01.20 10:43 #354 fxsaber : 이러한 이유로 전체 서비스에서 신호를 검색하는 것이 불가능합니다. 먼저 거래 지표에 따라 적절한 신호를 찾은 다음 적절한 브로커를 찾는 것이 논리적입니다. 아니요, 우리는 다른 이해를 가지고 있습니다. 사용 가능한 환경에서 신호로 작업해야 합니다. 터미널에서 전체 신호 데이터베이스에 대한 액세스 권한을 부여하는 작업은 없습니다. fxsaber 2017.01.20 11:22 #355 레나트 파트훌린 : 아니요, 우리는 다른 이해를 가지고 있습니다. 사용 가능한 환경에서 신호로 작업해야 합니다. 터미널에서 전체 신호 데이터베이스에 대한 액세스 권한을 부여하는 작업은 없습니다. 이것은 비즈니스 관점에서 논리적인 결정일 수 있지만 편의성과 기능은 아닙니다. Vasiliy Sokolov 2017.01.20 13:57 #356 레나트 팻쿨린 : MQL5의 거래 신호 관리에 대한 섹션이 있습니다. 신호의 이력만 발행하지 않습니다. 거래 신호를 관리하도록 설계된 기능 그룹입니다. 이러한 기능은 다음을 허용합니다. 복사할 수 있는 거래 신호에 대한 정보 수신, 거래 신호 복사 설정 읽기 또는 설정 신호를 구독하고 MQL5 언어를 사용하여 취소하십시오. 기능 행동 SignalBaseGetDouble 선택한 신호에 대한 이중 유형 속성 값을 반환합니다. SignalBaseGetInteger 선택한 신호에 대한 정수 속성 값을 반환합니다. 시그널베이스 GetString 선택한 신호에 대한 유형 문자열의 속성 값을 반환합니다. 시그널베이스 셀렉트 터미널에서 사용할 수 있는 거래 신호 데이터베이스에서 작동할 신호 선택 SignalBaseTotal 터미널에서 사용할 수 있는 총 신호 수를 반환합니다. SignalInfoGetDouble 거래 신호 복사 설정에서 이중 유형의 속성 값을 반환합니다. SignalInfoGetInteger 거래 신호 복사 설정에서 정수 유형의 속성 값을 반환합니다. 신호 정보 가져오기 문자열 거래 신호 복사 설정에서 문자열 유형의 속성 값을 반환합니다. SignalInfoSetDouble 트레이딩 시그널 복사 설정에서 더블 타입의 속성값을 설정합니다. SignalInfoSet정수 거래 신호 복사 설정에서 정수 유형의 속성 값을 설정합니다. 신호 구독 거래 신호를 복사하기 위한 구독 생성 신호 수신 거부 거래 신호 복사 구독 취소 레나트 팻쿨린 : 터미널은 현재 거래 계정과의 호환성으로 필터링된 신호를 제공합니다. 마지막 한계는 표준 신호 분석의 기능을 근본적으로 거세한다는 것입니다. 예, 수동 터미널 사용자의 경우 수행해야 하지만 프로그래밍 방식의 분석을 위해서는 MQL5.com 웹사이트로 이동해야 합니다. 실제로 많은 사람들이 하는 곳입니다. 그 결과, 비뚤어진 웹 파서의 형태로 웹 서버와 자전거에 추가 로드가 발생합니다. 사실 악명 높은 "호환성"은 목록의 두 가지 기능인 SignalSubcribe SignalUnsubscribe에만 필요합니다. 오, 이제 자체 기준에 따라 신호를 선택하고 MetaTrader 5의 차트에 이러한 신호의 짧은 목록을 직접 생성하는 MQL5를 사용하여 프로그램을 작성하는 것이 얼마나 멋진지 꿈을 꾸고 있었습니다. 그리고 전문가에게 얼마나 많은 기회가 열릴지 주어진 특성의 거래 신호를 찾는 투자자! MT5에 대한 소원 세뇌 시스템 / Asctrend Metatrader 5의 표준 지표를 Renat Fatkhullin 2017.01.21 01:46 #357 당신은 일방적인 견해를 가지고 있습니다. 다른 사람들에 대해 생각하면 즉시 세계에 대한 당신의 그림이 무너질 것입니다. 그리고 당신이 지각의 수준으로 더 깊이 들어가면, 당신은 일반적으로 깨달을 것입니다. Афанасий Грозный 2017.01.21 09:09 #358 레나트 파트훌린 : 당신은 일방적인 견해를 가지고 있습니다. 다른 사람들에 대해 생각하면 즉시 세계에 대한 당신의 그림이 무너질 것입니다. 그리고 당신이 지각의 수준으로 더 깊이 들어가면, 당신은 일반적으로 깨달을 것입니다. +1 Petros Shatakhtsyan 2017.01.21 10:46 #359 나는 또한 MT5 에서 일부 신호가 상단에 도달하는 방법에 대한 질문에 관심이 있습니다. 어떻게 4페이지가 A, 1페이지가 B라는 그런 등급 공식이 나올 수 있었는지 궁금합니다. 설명을 부탁드립니다. [삭제] 2017.01.21 11:44 #360 페트로스 샤탁셴 : 나는 또한 MT5 에서 일부 신호가 상단에 도달하는 방법에 대한 질문에 관심이 있습니다. 어떻게 4페이지가 A, 1페이지가 B라는 그런 등급 공식이 나올 수 있었는지 궁금합니다. 설명을 부탁드립니다. 신호 B 는 최소한 적은 수의 거래 로 인해 이겼습니다. 우리는 MT4 등급에서 이것을 반복적으로 관찰했습니다. 이것은 약간 잘못된 것이기도 합니다. 거래자가 더 많은 거래를 하고 그는 어느 정도 안정성의 지표인 이익을 내고 있기 때문입니다. MT4 상위 11위에서 20위 사이에 있는 신호의 예로서 이익이 적거나 무작위성 또는 완전히 그려진 이력의 지표입니다. 1...293031323334353637383940414243...230 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
이러한 이유로 전체 서비스에서 신호를 검색하는 것이 불가능합니다.
먼저 거래 지표에 따라 적절한 신호를 찾은 다음 적절한 브로커를 찾는 것이 논리적입니다.
저것들. 먼저 신호를 선택한 다음 브로커를 선택합니다. 그리고 그 반대도 마찬가지
사이트에서는 브로커에 관계없이 신호를 사용할 수 있습니다. 문제가 무엇입니까?
필요한 조건에서 적절한 신호를 자동으로 검색할 가능성이 없는 경우.
파싱을 통해 가장 먼저 구현한 것은 모든 통계를 활용하는 것이었다. 신호 상태에 적용된 코드 베이스의 스크립트. 여기에는 신호의 거래 내역에 대한 다양한 타사 스크립트를 차트에 적용하고 타사 스크립트에 의한 다양한 신호 거래 지표 분석 등이 포함됩니다. 저것들. 신호는 정상적인 거래 내역과 같이 처리되었습니다. 새로운 MQL 기능 덕분에 타사 스크립트(이전 스크립트도 포함)가 하나 추가되어 작동했습니다. 신호에 전체 다년 코드베이스를 적용하는 것은 매우 편리합니다.
그러나 웹 요청이 MQL5.com에 여전히 로그인할 수 있을 때 상태가 구문 분석을 통과했습니다. 이제 이 옵션은 제거되었습니다. 따라서 브라우저를 통해 CSV를 업로드 한 다음 구문 분석을 위해 보내십시오.
필요한 조건에서 적절한 신호를 자동으로 검색할 가능성이 없는 경우.
파싱을 통해 가장 먼저 구현한 것은 모든 통계를 활용하는 것이었다. 신호 상태에 적용된 코드 베이스의 스크립트. 여기에는 신호의 거래 내역에 대한 다양한 타사 스크립트를 차트에 적용하고 타사 스크립트에 의한 다양한 신호 거래 지표 분석 등이 포함됩니다. 저것들. 신호는 정상적인 거래 내역과 같이 처리되었습니다. 새로운 MQL 기능 덕분에 타사 스크립트(이전 스크립트도 포함)가 하나 추가되어 작동했습니다. 신호에 전체 다년 코드베이스를 적용하는 것은 매우 편리합니다.
그러나 웹 요청이 MQL5.com에 여전히 로그인할 수 있을 때 상태가 구문 분석을 통과했습니다. 이제 이 옵션은 제거되었습니다. 따라서 브라우저를 통해 CSV를 업로드 한 다음 구문 분석을 위해 보내십시오.
이러한 이유로 전체 서비스에서 신호를 검색하는 것이 불가능합니다.
먼저 거래 지표에 따라 적절한 신호를 찾은 다음 적절한 브로커를 찾는 것이 논리적입니다.
아니요, 우리는 다른 이해를 가지고 있습니다. 사용 가능한 환경에서 신호로 작업해야 합니다.
터미널에서 전체 신호 데이터베이스에 대한 액세스 권한을 부여하는 작업은 없습니다.
아니요, 우리는 다른 이해를 가지고 있습니다. 사용 가능한 환경에서 신호로 작업해야 합니다.
터미널에서 전체 신호 데이터베이스에 대한 액세스 권한을 부여하는 작업은 없습니다.
MQL5의 거래 신호 관리에 대한 섹션이 있습니다. 신호의 이력만 발행하지 않습니다.
거래 신호를 관리하도록 설계된 기능 그룹입니다. 이러한 기능은 다음을 허용합니다.
기능
행동
SignalBaseGetDouble
선택한 신호에 대한 이중 유형 속성 값을 반환합니다.
SignalBaseGetInteger
선택한 신호에 대한 정수 속성 값을 반환합니다.
시그널베이스 GetString
선택한 신호에 대한 유형 문자열의 속성 값을 반환합니다.
시그널베이스 셀렉트
터미널에서 사용할 수 있는 거래 신호 데이터베이스에서 작동할 신호 선택
SignalBaseTotal
터미널에서 사용할 수 있는 총 신호 수를 반환합니다.
SignalInfoGetDouble
거래 신호 복사 설정에서 이중 유형의 속성 값을 반환합니다.
SignalInfoGetInteger
거래 신호 복사 설정에서 정수 유형의 속성 값을 반환합니다.
신호 정보 가져오기 문자열
거래 신호 복사 설정에서 문자열 유형의 속성 값을 반환합니다.
SignalInfoSetDouble
트레이딩 시그널 복사 설정에서 더블 타입의 속성값을 설정합니다.
SignalInfoSet정수
거래 신호 복사 설정에서 정수 유형의 속성 값을 설정합니다.
신호 구독
거래 신호를 복사하기 위한 구독 생성
신호 수신 거부
거래 신호 복사 구독 취소
터미널은 현재 거래 계정과의 호환성으로 필터링된 신호를 제공합니다.
마지막 한계는 표준 신호 분석의 기능을 근본적으로 거세한다는 것입니다. 예, 수동 터미널 사용자의 경우 수행해야 하지만 프로그래밍 방식의 분석을 위해서는 MQL5.com 웹사이트로 이동해야 합니다. 실제로 많은 사람들이 하는 곳입니다. 그 결과, 비뚤어진 웹 파서의 형태로 웹 서버와 자전거에 추가 로드가 발생합니다. 사실 악명 높은 "호환성"은 목록의 두 가지 기능인 SignalSubcribe SignalUnsubscribe에만 필요합니다.
오, 이제 자체 기준에 따라 신호를 선택하고 MetaTrader 5의 차트에 이러한 신호의 짧은 목록을 직접 생성하는 MQL5를 사용하여 프로그램을 작성하는 것이 얼마나 멋진지 꿈을 꾸고 있었습니다. 그리고 전문가에게 얼마나 많은 기회가 열릴지 주어진 특성의 거래 신호를 찾는 투자자!
당신은 일방적인 견해를 가지고 있습니다.
다른 사람들에 대해 생각하면 즉시 세계에 대한 당신의 그림이 무너질 것입니다. 그리고 당신이 지각의 수준으로 더 깊이 들어가면, 당신은 일반적으로 깨달을 것입니다.
당신은 일방적인 견해를 가지고 있습니다.
다른 사람들에 대해 생각하면 즉시 세계에 대한 당신의 그림이 무너질 것입니다. 그리고 당신이 지각의 수준으로 더 깊이 들어가면, 당신은 일반적으로 깨달을 것입니다.
나는 또한 MT5 에서 일부 신호가 상단에 도달하는 방법에 대한 질문에 관심이 있습니다.
어떻게 4페이지가 A, 1페이지가 B라는 그런 등급 공식이 나올 수 있었는지 궁금합니다.
설명을 부탁드립니다.
나는 또한 MT5 에서 일부 신호가 상단에 도달하는 방법에 대한 질문에 관심이 있습니다.
어떻게 4페이지가 A, 1페이지가 B라는 그런 등급 공식이 나올 수 있었는지 궁금합니다.
설명을 부탁드립니다.