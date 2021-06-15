구독자 1200명!! - 페이지 42

예를란 이만겔디노프 :

Taras는 정말 잘 해냈지만 여기에서는 Taras의 신호가 아니라 입장이 논의되었습니다.

예를 들어, 이러한 거래에서 동시에 포인트가 없으면 신호 제공자가 많은 거래를 열어 관리를 악화시킵니다. 일반 거래자는 단순히 등급에 들지 않습니다.

고통스럽게 친숙한 로봇처럼)

개인에 Kinte 링크.

 

신호가 상단에 있으면 신호 자체를 분석하는 데 사용되는 특성에 따라 그럴 만하다고 생각합니다.

가입자의 신호에 대한 적절한 평가 측면에서 서비스 개선의 경우 가입자 수에 대해 라인을 만들 수 있습니다(예: 100+).

 
세르게이 골루베프 :
아마도 데모 계정이 유료 신호를 구독했을 것입니다.
데모 계정 은 예를 들어 6M 및 10M일 수 있습니다.
데모 옵션! 가입자의 센트 계정에 $100($10,000)이 있는 경우 가입자의 자기자본 라인은 $100 대신 $10,000로 표시됩니다.
 
나는 한 가지를 이해하지 못한다! 2017년 1월 초부터 이 시그널을 보면 2501% 증가했는데, 현재 2756%인데, 이번 달 이익이 10.02%에 불과하다면 255% 증가는 어디서 왔을까?
 
라밀 순가토프 :
하나의 숫자를 다른 숫자로 나누어 보셨습니까? )
 
내 생각에는 이것이 옳지 않다는 것을 의미합니다 ... 우리는 실제 증가가 필요합니다 ...
 
라밀 순가토프 :
내 생각에는 이것이 옳지 않다는 것을 의미합니다 ... 우리는 실제 증가가 필요합니다 ...

용어만 이해하면 됩니다.

문제는 대다수가 "성장"이라는 단어를 읽을 때 "수율"을 이해한다는 것 입니다. [예: http://fb.ru/article/226179/dohodnost---eto-chto ] 그들은 창에서 강조 표시된 지표를 "성장"이라고 해석합니다. 그리고 그것은 바로 지표에 대한 잘못된 해석으로 인해 이해에 혼란이 생깁니다.

그러나 "증가"의 의미는 첫 번째 페이지의 공식 "신호 서비스에 대한 도움말"에 설명되어 있으며 여기 https://www.mql5.com/en/forum/10603/page227#comment_2841979 에서 제가 구체적으로 설명했습니다.

 

그건 그렇고, 잘 알려진 리소스에서 두 지표가 모두 제공되며 여기에는 혼동이 없습니다.

 
안드레이 F. 젤린스키 :

그건 그렇고, 잘 알려진 리소스에는 두 지표가 모두 제공되며 여기에는 혼동이 없습니다.

나는 당신에게 절대적으로 동의합니다 https://www.mql5.com/ru/forum/96178/page3#comment_2841593 즉: 비실제 "성장"의 신호 통계에서 "돌출"은 a) 가입자를 오도하거나 b) 푸시합니다 그들은 "기적을 기다리는" 불합리한 위험을 감수합니다.

명확성을 위해 절대 이득도 있어야 합니다!

라밀 순가토프 :
나는 한 가지를 이해하지 못한다! 2017년 1월 초부터 이 시그널을 보면 2501% 증가했는데, 현재 2756%인데, 이번 달 이익이 10.02%에 불과하다면 255% 증가는 어디서 왔을까?

2501*1.1002=2751

거의 수렴

