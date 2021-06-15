구독자 1200명!! - 페이지 38 1...313233343536373839404142434445...230 새 코멘트 Andrey F. Zelinsky 2017.01.21 14:35 #371 페트로스 샤탁셴 : 그리고 저렴한 신호(대부분 $20-40)에 더 많이 가입할수록 더 어리석고 어리석은 질문이 제기되었습니다. 이 모든 것이 균형을 깨뜨릴 것입니다. 특히 활동적인 프로그래머라면 더욱 그렇습니다. 페트로, 당신은 매우 안절부절못합니다. 100명의 구독자가 신호당 20달러, 월 160만 달러를 벌면서 균형을 잃게 된다면 아마도 시인이 말했듯이: 허약한 경우 - 즉시 관으로. 질문에 답하는 것은 프로그램을 작성하는 것이 아닙니다. 그들은 또한 저에게 편지를 쓰고 질문을 하고 시간이 얼마나 걸리는지 압니다. 구독자가 질문으로 인해 특히 저 를 혼란스럽게 할 것이라는 논문을 던진 것은 이번이 처음이 아닙니다. 그러면 더 이상 걱정하지 마십시오. Petros Shatakhtsyan 2017.01.21 14:49 #372 안드레이 F. 젤린스키 : Petros, 당신은 매우 불안합니다. 구독자가 100명인데 신호당 20달러, 월 160만 달러를 벌어들인다면 균형이 무너질 것입니다. 시인이 말했듯이: 허약한 경우 - 즉시 관으로. 질문에 답하는 것은 프로그램을 작성하는 것이 아닙니다. 그들은 또한 저에게 편지를 쓰고 질문을 하고 시간이 얼마나 걸리는지 압니다. 구독자가 질문으로 인해 특히 저 를 혼란스럽게 할 것이라는 논문을 던진 것은 이번이 처음이 아닙니다. 그러면 더 이상 걱정하지 마십시오. 죄송합니다. 경험이 있는 프로그래머가 월 160만원으로 만족할 줄은 몰랐습니다. Афанасий Грозный 2017.01.21 17:20 #373 안드레이 F. 젤린스키 : 구독자의 관심 사항 - 우리는 모릅니다. 뿐만 아니라 - 논의 중인 신호가 보여주듯 - 그들은 "구독자 수"에만 관심이 있거나 전혀 관심이 없습니다 - 어리석게도 이 신호에 조언하여 구독했습니다. 또 25... 신호가 구독자에게 이익을 가져다준다는 사실은 중요하지 않습니다... "오 대단하다"는 구독자 수나 광고에만 관심이 있다고 ... 아직 따라할 사람의 예가 없습니다 - 하지만 그 사람은 "특히 인간 심리학"의 모든 것에서 "전문가"입니다 ... 오 예 ... "텔레파시 사장"은 아마도 1330 명의 구독자 각각의 머리에 들어가서 패턴을 보았을 것입니다 - 구독 할 때 , 그들은 "구독자 수"라인 만 봅니다. 이제 모든 것이 장소가되었습니다 ... 그러나 모든 사람이 모든 것에 대해 이야기하고이 신호를 일방적으로 평가할 수도 있지만 "귀하의 롤 모델"과 동화 "하지만 나는 "forex_grail의 신성한 TS"를 가지고 있으며 작동합니다. 하지만 보여주지는 않겠지만 논의 중인 것보다 100배 더 좋습니다. 이미 믿기 어렵습니다. Stanislavsky가 다음과 같이 말했습니다. 믿지 마세요!”-아아, 나는 그런 의견을 가지고 있습니다 ... 물론 순전히 주관적입니다 ... 당신처럼 ... 트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 원시 아이디어 수학적 분석 및 고등 Andrey F. Zelinsky 2017.01.21 17:27 #374 스파이더85 : 당신의 마음을 아프게하지 마십시오. 이 스레드에 글을 작성하기 위해 포럼에 등록했습니다. https://www.mql5.com/ru/users/spaider85/publications/all -- 게시물 7개, 그게 전부입니다. 이 스레드의 첫 번째 게시물은 몇 분이었습니다. 체크인 후. 내 의견 - Taras Gonchar와 당신 - 하나와 같은 - 또는 하나의 행아웃. 추신: 이미 말했고 반복할 것입니다. 아무도 Taras의 신호에 관심이 없고 전혀 관심이 없습니다. 모든 사람은 "당신의 신호를 상단에 배치하는 방법"이라는 한 가지 질문에만 관심이 있습니다. 그게 다야, 아무도 신경 쓰지 않습니다. 무엇이든 - 누군가가 예시 신호를 제공한다면 그것은 예시일 뿐입니다. 이상적인 지표의 개념 최적화 알고리즘 챔피언십. 지표: 돈치안 운하 Афанасий Грозный 2017.01.21 17:38 #375 안드레이 F. 젤린스키 : 당신의 마음을 아프게하지 마십시오. 이 스레드에 글을 작성하기 위해 포럼에 등록했습니다. https://www.mql5.com/en/users/spaider85/publications/all -- 게시물 7개, 그게 전부입니다. 이 스레드의 첫 번째 게시물은 몇 분이었습니다. 체크인 후. 내 의견 - Taras Gonchar와 당신 - 하나와 같은 - 또는 하나의 행아웃. 추신: 이미 말했고 반복할 것입니다. 아무도 Taras의 신호에 관심이 없고 전혀 관심이 없습니다. 모든 사람은 "당신의 신호를 상단에 배치하는 방법"이라는 한 가지 질문에만 관심이 있습니다. 그게 다야, 아무도 신경 쓰지 않습니다. 무엇이든 - 누군가가 예시 신호를 제공한다면 그것은 예시일 뿐입니다. 당신은 나를 Taras라고 불러서 나를 아첨합니다. 마음을 돌보십시오. 모든 것을 너무 가까이에 두지 마십시오 ... 당신은 자신의 의견을 가지고 있습니다. 나는 내 의견이 있습니다. 우리는 다른 사람들이며 우리는 단지 대화를 나누는 것입니다. 예를 들어, 대화 - 그리고 아시다시피 "진리는 대화에서 태어납니다." .. 더도 말고 덜도 말고 ... 모든 것이 매우 간단합니다. "모든 사람은 자신의 의견이 있습니다" ... Andrey F. Zelinsky 2017.01.21 17:43 #376 스파이더85 : 당신은 나를 타라스라고 불러서 나를 아첨합니다... 나는 당신에게 작은 비밀을 말할 것입니다 - 예, 당신은 나에게 깊이 무관심합니다. Taras처럼, 그의 신호처럼 당신은 내 게시물에 대한 응답으로 끊임없이 무언가를 말합니다-당신의 게시물에서 나에게 푸시가옵니다. 나는 당신의 게시물을 완전히 그리고 전혀 읽지 않습니다. 왜냐하면 그들은 지점의 주제에 대해 (현재) 전혀 건설적이지 않기 때문입니다. 그래서 나는 당신에게 대답하기로 결정했습니다. 당신이 나와 소통하고 내 게시물에 응답하지 않을 것이라는 희미한 희망이 있습니다. Афанасий Грозный 2017.01.21 17:48 #377 안드레이 F. 젤린스키 : 나는 당신에게 작은 비밀을 말할 것입니다 - 예, 당신은 나에게 깊이 무관심합니다. Taras처럼, 그의 신호처럼 당신은 내 게시물에 대한 응답으로 끊임없이 무언가를 말합니다-당신의 게시물에서 나에게 푸시가옵니다. 나는 당신의 게시물을 완전히 그리고 전혀 읽지 않습니다. 왜냐하면 그들은 지점의 주제에 대해 (현재) 전혀 건설적이지 않기 때문입니다. 그래서 나는 당신에게 대답하기로 결정했습니다. 당신이 나와 소통하고 내 게시물에 응답하지 않을 것이라는 희미한 희망이 있습니다. 예 ... 어쩌면 나는 당신의 관심이 충분하지 않았을 수도 있습니다 ... 그리고 지금, 당신과 이야기 한 후에 그런 희망이 있습니다) 어쨌든 - 행운을 빕니다!) 더 이상 산만하지 않으려 고 노력할 것입니다) Roman Shiredchenko 2017.01.21 19:47 #378 알렉산드르 브리즈갈로프 : 누군가는 우리에 대해 생각하면서 세계에 대한 자신의 그림을 파괴 할 것입니다) 조용히 해 그리고 Izhevsk의 목욕에서 Che는 다시??? :-) 안녕하세요. 나 자신은 침묵한다. 마음에서. 소설. 아내와 아이의 건강. Roman Shiredchenko 2017.01.21 19:48 #379 알렉산드르 브리즈갈로프 : 누군가는 우리에 대해 생각하면서 세계에 대한 자신의 그림을 파괴 할 것입니다) 조용히 해 중재는 어떻게 합니까? 결과적으로... Artyom Trishkin 2017.01.21 19:48 #380 그럼 좀 더 싸워 1...313233343536373839404142434445...230 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
그리고 저렴한 신호(대부분 $20-40)에 더 많이 가입할수록 더 어리석고 어리석은 질문이 제기되었습니다. 이 모든 것이 균형을 깨뜨릴 것입니다. 특히 활동적인 프로그래머라면 더욱 그렇습니다.
페트로, 당신은 매우 안절부절못합니다. 100명의 구독자가 신호당 20달러, 월 160만 달러를 벌면서 균형을 잃게 된다면 아마도 시인이 말했듯이:
허약한 경우 - 즉시 관으로.
질문에 답하는 것은 프로그램을 작성하는 것이 아닙니다. 그들은 또한 저에게 편지를 쓰고 질문을 하고 시간이 얼마나 걸리는지 압니다.
구독자가 질문으로 인해 특히 저 를 혼란스럽게 할 것이라는 논문을 던진 것은 이번이 처음이 아닙니다. 그러면 더 이상 걱정하지 마십시오.
Petros, 당신은 매우 불안합니다. 구독자가 100명인데 신호당 20달러, 월 160만 달러를 벌어들인다면 균형이 무너질 것입니다. 시인이 말했듯이:
허약한 경우 - 즉시 관으로.
질문에 답하는 것은 프로그램을 작성하는 것이 아닙니다. 그들은 또한 저에게 편지를 쓰고 질문을 하고 시간이 얼마나 걸리는지 압니다.
구독자가 질문으로 인해 특히 저 를 혼란스럽게 할 것이라는 논문을 던진 것은 이번이 처음이 아닙니다. 그러면 더 이상 걱정하지 마십시오.
구독자의 관심 사항 - 우리는 모릅니다.
뿐만 아니라 - 논의 중인 신호가 보여주듯 - 그들은 "구독자 수"에만 관심이 있거나 전혀 관심이 없습니다 - 어리석게도 이 신호에 조언하여 구독했습니다.
당신의 마음을 아프게하지 마십시오.
이 스레드에 글을 작성하기 위해 포럼에 등록했습니다. https://www.mql5.com/ru/users/spaider85/publications/all -- 게시물 7개, 그게 전부입니다. 이 스레드의 첫 번째 게시물은 몇 분이었습니다. 체크인 후.
내 의견 - Taras Gonchar와 당신 - 하나와 같은 - 또는 하나의 행아웃.
추신: 이미 말했고 반복할 것입니다. 아무도 Taras의 신호에 관심이 없고 전혀 관심이 없습니다. 모든 사람은 "당신의 신호를 상단에 배치하는 방법"이라는 한 가지 질문에만 관심이 있습니다. 그게 다야, 아무도 신경 쓰지 않습니다. 무엇이든 - 누군가가 예시 신호를 제공한다면 그것은 예시일 뿐입니다.
당신의 마음을 아프게하지 마십시오.
이 스레드에 글을 작성하기 위해 포럼에 등록했습니다. https://www.mql5.com/en/users/spaider85/publications/all -- 게시물 7개, 그게 전부입니다. 이 스레드의 첫 번째 게시물은 몇 분이었습니다. 체크인 후.
내 의견 - Taras Gonchar와 당신 - 하나와 같은 - 또는 하나의 행아웃.
추신: 이미 말했고 반복할 것입니다. 아무도 Taras의 신호에 관심이 없고 전혀 관심이 없습니다. 모든 사람은 "당신의 신호를 상단에 배치하는 방법"이라는 한 가지 질문에만 관심이 있습니다. 그게 다야, 아무도 신경 쓰지 않습니다. 무엇이든 - 누군가가 예시 신호를 제공한다면 그것은 예시일 뿐입니다.
당신은 나를 타라스라고 불러서 나를 아첨합니다...
나는 당신에게 작은 비밀을 말할 것입니다 - 예, 당신은 나에게 깊이 무관심합니다. Taras처럼, 그의 신호처럼
당신은 내 게시물에 대한 응답으로 끊임없이 무언가를 말합니다-당신의 게시물에서 나에게 푸시가옵니다.
나는 당신의 게시물을 완전히 그리고 전혀 읽지 않습니다. 왜냐하면 그들은 지점의 주제에 대해 (현재) 전혀 건설적이지 않기 때문입니다.
그래서 나는 당신에게 대답하기로 결정했습니다. 당신이 나와 소통하고 내 게시물에 응답하지 않을 것이라는 희미한 희망이 있습니다.
나는 당신에게 작은 비밀을 말할 것입니다 - 예, 당신은 나에게 깊이 무관심합니다. Taras처럼, 그의 신호처럼
당신은 내 게시물에 대한 응답으로 끊임없이 무언가를 말합니다-당신의 게시물에서 나에게 푸시가옵니다.
나는 당신의 게시물을 완전히 그리고 전혀 읽지 않습니다. 왜냐하면 그들은 지점의 주제에 대해 (현재) 전혀 건설적이지 않기 때문입니다.
그래서 나는 당신에게 대답하기로 결정했습니다. 당신이 나와 소통하고 내 게시물에 응답하지 않을 것이라는 희미한 희망이 있습니다.
누군가는 우리에 대해 생각하면서 세계에 대한 자신의 그림을 파괴 할 것입니다)
조용히 해
그리고 Izhevsk의 목욕에서 Che는 다시??? :-)
안녕하세요. 나 자신은 침묵한다. 마음에서. 소설. 아내와 아이의 건강.
누군가는 우리에 대해 생각하면서 세계에 대한 자신의 그림을 파괴 할 것입니다)
조용히 해