구독자 1200명!! - 페이지 37

새 코멘트

Petros Shatakhtsyan 2017.01.21 12:03 #361

마라트 하비예프 :

Andrey F. Zelinsky 2017.01.21 12:12 #362

Vitalie Postolache 2017.01.21 12:20 #363

안드레이 F. 젤린스키 :

Andrey F. Zelinsky 2017.01.21 12:23 #364

비탈리 포스톨라케 :

Petros Shatakhtsyan 2017.01.21 13:03 #365

안드레이 F. 젤린스키 :

Andrey F. Zelinsky 2017.01.21 13:09 #366

페트로스 샤탁셴 :

Petros Shatakhtsyan 2017.01.21 13:22 #367

안드레이 F. 젤린스키 :

Andrey F. Zelinsky 2017.01.21 13:31 #368

페트로스 샤탁셴 :

Petros Shatakhtsyan 2017.01.21 13:53 #369

안드레이 F. 젤린스키 :

FOREX - 동향, 예측
오류, 버그, 질문
고조파 거래

Alexandr Bryzgalov 2017.01.21 14:00 #370

레나트 팟쿨린 :
신호 B 는 최소한 적은 수의 거래 로 인해 이겼습니다. 우리는 MT4 등급에서 이것을 반복적으로 관찰했습니다. 이것은 약간 잘못된 것이기도 합니다. 거래자가 더 많은 거래를 하고 그는 어느 정도 안정성의 지표인 이익을 내고 있기 때문입니다. MT4 상위 11위에서 20위 사이에 있는 신호의 예로서 이익이 적거나 무작위성 또는 완전히 그려진 이력의 지표입니다.
이것은 사실이 아닙니다.
동일한 수준의 여러 신호를 표시할 수 있습니다. 한 신호에는 다른 신호보다 10배 많은 트랜잭션 이 있습니다. 또한 주 수를 고려해야 합니다.
공식을 몰라도 "얼굴이 파랗게 질리기 전" 등급에 대해 이야기할 수 있습니다. 특히 가중치 계수가 있는 경우 그렇습니다.
MT5 쇼케이스에서 가까운 신호를 받을 수 있다면 전체 등급을 연구해야 하는 이유:
글쎄, 첫 번째 가격에 대해, 그것은 정말 더 나은, 당신은 동의합니까? 아마도 등급에 대한 결정적인 요소 중 하나입니다.
나는 공식을 모르면 평가에 대해 이야기하는 것이 무의미하다는 것을 보여주기 위해 예를 들었을 뿐입니다.
더욱이, 밝혀진 바와 같이 신호의 객관적(거래) 품질은 주관적(가입자 수, 가격) 품질과 등급에 혼합됩니다.
주관적인 특성이 객관적인 특성보다 중요하면 등급에 대해 이야기하는 것은 더욱 무의미합니다.
사실 가입자는 공식에 관심이 없습니다. 90%는 1. 수익성, 2. 최대 손실, 3. 주 수에 관심이 있습니다.
그리고 상단에 단일 구독자가 없는 신호가 포함되어 있으면 공식이 잘못된 것입니다. 수식에 rand() 함수가 사용되는 것 같습니다.
구독자의 관심 사항 - 우리는 모릅니다.
뿐만 아니라 - 논의 중인 신호가 보여주듯 - 그들은 "구독자 수"에만 관심이 있거나 전혀 관심이 없습니다 - 어리석게도 이 신호에 조언하여 구독했습니다.
그러나 신호가 복잡한 다인자 공식에 따라 추정된다는 사실은 절대적으로 정확합니다. 그리고 여기에서 MC가 엄청난 일을 했다는 것은 의심의 여지가 없습니다.
MK가 품질 및 마케팅 지표를 결합했다는 사실은 여기저기서 그렇게 간단하지 않습니다.
어떤 경우에도 - 등급 공식을 모르면 - 실질적인 논의가 없습니다.
구독자가 무엇에 관심이 있는지 모를 수도 있지만 우리는 알고 있습니다. 신호를 구독하지 않으면 공식이 잘못된 것입니다.
그리고 10, 수백 명의 구독자를 모으기 위해 공식 없이 정리할 수 있습니다.
구독자가 무엇에 관심이 있는지 안다면 왜 1위가 아닌 걸까요?
제 결론은 마케팅 없이는 정상에 오를 수 없다는 것입니다. 주관적 지표(가입자 수, 가격 등)가 상단에서 고려되는 한 상단에서 서비스를 위해 할 일이 없습니다. 가입자.
한때 1위였는데 4개월 만에 구독자가 20명이 넘었습니다. 그들의 수는 급격히 증가하기 시작했습니다.
그리고 저렴한 신호(대부분 $20-40)에 더 많이 가입할수록 더 어리석고 어리석은 질문이 제기되었습니다. 이 모든 것이 균형을 깨뜨릴 것입니다. 특히 활동적인 프로그래머라면 더욱 그렇습니다.
그리고 누군가가 1200명의 구독자를 가지고 있는 것처럼 보이고 이것이 매우 좋은 것 같다면 저는 그렇게 생각하지 않습니다.
이 가격에 하루 종일 구독자와 장난치고 그런 책임을 지는 것은 가치가 없습니다. 그냥 외부에서 너무 좋습니다.
당신은 일방적인 견해를 가지고 있습니다.
다른 사람들에 대해 생각하면 즉시 세계에 대한 당신의 그림이 무너질 것입니다. 그리고 당신이 지각의 수준으로 더 깊이 들어가면, 당신은 일반적으로 깨달을 것입니다.
누군가는 우리에 대해 생각하면서 세계에 대한 자신의 그림을 파괴 할 것입니다)
조용히 해