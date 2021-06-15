구독자 1200명!! - 페이지 35 1...282930313233343536373839404142...230 새 코멘트 Renat Fatkhullin 2017.01.19 16:01 #341 fxsaber : 네, 서비스에 관심이 생겨서 한 번 사용했습니다. 그러나 상태 외에도 누락된 다른 데이터가 많이 있습니다(가입자, 공급자 금액, 구독자 금액 등). 자세히 살펴보기: https://www.mql5.com/en/docs/constants/tradingconstants/signalproperties - 가입자와 공급자 잔액이 있습니다. 아마도 지표의 수를 늘릴 것입니다. Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства сигналов www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства сигналов - справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5 Rashid Umarov 2017.01.19 16:40 #342 시장에서 신호로 작업하는 두 가지 예가 있습니다. 신호 MT4용 계산기 신호 MT5용 계산기 fxsaber 2017.01.19 16:53 #343 레나트 파트훌린 : 자세히 살펴보기: https://www.mql5.com/ru/docs/constants/tradingconstants/signalproperties - 가입자 및 공급자 잔액 이 있습니다. 아마도 지표의 수를 늘릴 것입니다. 예, 기억에서 썼습니다. 중요한 것은 요점을 파악하는 것입니다. 이상적으로는 사이트에서 구문 분석 중인 모든 데이터를 가져올 수 있는 것이 좋습니다. fxsaber 2017.01.19 16:55 #344 라시드 우마로프 : 시장에서 신호로 작업하는 두 가지 예가 있습니다. 신호 MT4용 계산기 신호 MT5용 계산기 감사합니다. 하지만 이것은 초보자를 위한 것입니다. 내 첫 번째 솔루션에도 구문 분석을 통해 더 많은 정보가 포함되어 있습니다. Renat Fatkhullin 2017.01.19 18:06 #345 알렉산드르 브리즈갈로프 : 그런 경우가 있지만 하루에 한 번 정보를 업데이트하면 해당 정보와 함께 작업하는 데 관심이 없습니다. 적어도 예전에는 그랬고 지금은 상황이 달라졌을 수도 있습니다. 터미널의 신호 기반은 3시간마다 업데이트되며 다음 릴리스에서는 1시간에 한 번씩 업데이트됩니다. fxsaber 2017.01.20 06:27 #346 레나트 파트훌린 : 아마도 지표의 수를 늘릴 것입니다. 현재 브로커에 가입할 수 있음/없음 표시기를 입력하면 현재 브로커에 적합한 신호뿐만 아니라 모든 신호를 표시할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 브로커의 계정에 맞는 부분이 아닌 MQL에서 전체 서비스를 먼저 연구하는 것이 논리적입니다. Yuriy Zaytsev 2017.01.20 06:46 #347 안드레이 F. 젤린스키 : 틀림없이. 저는 Telepaths Club https://www.mql5.com/en/forum/133408 의 회장입니다. 상시 참가자로 여러분을 초대합니다. 1. 벌크 클럽 회장. 유라즈 총리 내가 대의원인가? --- 5년 동안 초연을 하고 있다는 것조차 몰랐어요. Andrey - 아마도 우리가 캐슬링을 할 시간인가? 그리고 다시 5년 후, 우리는 조각을 다시 게시판에 되돌려 놓고 다시 흔들 것입니다. 다시 대통령이 되시겠습니까? Andrey F. Zelinsky 2017.01.20 06:56 #348 유리 자이체프 : 1. 벌크 클럽 회장. 유라즈 총리 내가 대의원인가? --- 5년 동안 초연을 하고 있다는 것조차 몰랐네요. 1. 동아리에서 자신이 누군지 몰랐기 때문에 사업을 하지 않았거나 텔레파시를 하고 있었다는 의미입니다. 2. 클럽에는 대리인이 없으며 모든 참가자는 독립적이고 존경받는 인물이며 그러한 대리인이 없기 때문에 캐슬링, 역할 변경이 필요하지 않습니다. Renat Fatkhullin 2017.01.20 08:18 #349 fxsaber : 현재 브로커에 가입할 수 있음/없음 표시기를 입력하면 현재 브로커에 적합한 신호뿐만 아니라 모든 신호를 표시할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 브로커의 계정에 맞는 부분이 아닌 MQL에서 전체 서비스를 먼저 연구하는 것이 논리적입니다. 터미널은 현재 거래 계정과의 호환성으로 필터링된 신호를 제공합니다. fxsaber 2017.01.20 08:35 #350 레나트 파트훌린 : 터미널은 현재 거래 계정과의 호환성으로 필터링된 신호를 제공합니다. 이러한 이유로 전체 서비스에서 신호를 검색하는 것이 불가능합니다. 먼저 거래 지표 에 따라 적절한 신호를 찾은 다음 적절한 브로커를 찾는 것이 논리적입니다. 예를 들어, 통계에 따르면 내 브로커는 좋은 신호에 역겨운 미끄러짐을 제공합니다. 따라서 통계적으로 슬리피가 적은 계좌를 개설하겠습니다. 저것들. 먼저 신호를 선택한 다음 브로커를 선택합니다. 그리고 그 반대도 마찬가지입니다. 위협 커스텀 스토리와 같습니다. TS에 필요한 거래 조건을 이해하는 것이 필요합니다. 그리고 나서야 TS에 대한 중개인을 검색합니다. 그리고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. TS에 최적화되지 않은 브로커가 있고 거래 조건에서 TS에서 무언가를 짜내려고 시도하고 거부하는 브로커는 헛수고입니다. 1...282930313233343536373839404142...230 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
네, 서비스에 관심이 생겨서 한 번 사용했습니다. 그러나 상태 외에도 누락된 다른 데이터가 많이 있습니다(가입자, 공급자 금액, 구독자 금액 등).
자세히 살펴보기: https://www.mql5.com/en/docs/constants/tradingconstants/signalproperties - 가입자와 공급자 잔액이 있습니다.
아마도 지표의 수를 늘릴 것입니다.
시장에서 신호로 작업하는 두 가지 예가 있습니다.
그런 경우가 있지만 하루에 한 번 정보를 업데이트하면 해당 정보와 함께 작업하는 데 관심이 없습니다. 적어도 예전에는 그랬고 지금은 상황이 달라졌을 수도 있습니다.
틀림없이. 저는 Telepaths Club https://www.mql5.com/en/forum/133408 의 회장입니다. 상시 참가자로 여러분을 초대합니다.
1. 벌크 클럽 회장. 유라즈 총리
내가 대의원인가? --- 5년 동안 초연을 하고 있다는 것조차 몰랐어요.
Andrey - 아마도 우리가 캐슬링을 할 시간인가? 그리고 다시 5년 후, 우리는 조각을 다시 게시판에 되돌려 놓고 다시 흔들 것입니다. 다시 대통령이 되시겠습니까?
1. 동아리에서 자신이 누군지 몰랐기 때문에 사업을 하지 않았거나 텔레파시를 하고 있었다는 의미입니다.
2. 클럽에는 대리인이 없으며 모든 참가자는 독립적이고 존경받는 인물이며 그러한 대리인이 없기 때문에 캐슬링, 역할 변경이 필요하지 않습니다.
현재 브로커에 가입할 수 있음/없음 표시기를 입력하면 현재 브로커에 적합한 신호뿐만 아니라 모든 신호를 표시할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 브로커의 계정에 맞는 부분이 아닌 MQL에서 전체 서비스를 먼저 연구하는 것이 논리적입니다.
터미널은 현재 거래 계정과의 호환성으로 필터링된 신호를 제공합니다.
이러한 이유로 전체 서비스에서 신호를 검색하는 것이 불가능합니다.
먼저 거래 지표 에 따라 적절한 신호를 찾은 다음 적절한 브로커를 찾는 것이 논리적입니다.
예를 들어, 통계에 따르면 내 브로커는 좋은 신호에 역겨운 미끄러짐을 제공합니다. 따라서 통계적으로 슬리피가 적은 계좌를 개설하겠습니다.
저것들. 먼저 신호를 선택한 다음 브로커를 선택합니다. 그리고 그 반대도 마찬가지입니다.
위협 커스텀 스토리와 같습니다. TS에 필요한 거래 조건을 이해하는 것이 필요합니다. 그리고 나서야 TS에 대한 중개인을 검색합니다. 그리고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. TS에 최적화되지 않은 브로커가 있고 거래 조건에서 TS에서 무언가를 짜내려고 시도하고 거부하는 브로커는 헛수고입니다.