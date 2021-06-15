구독자 1200명!! - 페이지 183 1...176177178179180181182183184185186187188189190...230 새 코멘트 Aleksei Stepanenko 2019.10.13 17:39 #1821 Vladimir Baskakov : 그리고 ZZ에서 더 잘 보이도록 예, 사실, 약간의 개선과 함께 지그재그가 있습니다. :) 이것은 내가 의미한 파도입니다: 이동 + 롤백 = 파도. Uladzimir Izerski 2019.10.13 19:12 #1822 Aleksei Stepanenko : 예, 사실, 약간의 개선과 함께 지그재그가 있습니다. :) 이것은 내가 의미한 파도입니다: 이동 + 롤백 = 파도. 오. 그러한 파도는 침전물을 씻어낼 것입니다. Yevhenii Levchenko 2019.10.13 19:46 #1823 신호 - MT4로 이동하여 "NatureFo"를 입력합니다(불완전한 서버 이름이지만 충분합니다). 5 신호. 최근에 모니터링 된 베트남 소년에 대한 모든 것 (말하자면 8 월과 9 월에 두 가지 파도). 일부는 이미 리뷰를 가지고 있습니다(이것이 아마도 표준이지만). 67 년이 아닌 사전 모니터링 역사뿐만 아니라 괜찮은 ... Aleksei Stepanenko 2019.10.13 20:07 #1824 Uladzimir Izerski : 오. 그러한 파도는 침전물을 씻어낼 것입니다. 따라서 큰 배 - 작은 부지. 예브헤니 레프첸코 : 67 년이 아닌 사전 모니터링 역사뿐만 아니라 괜찮은 ... 오프라인에서 길고 아름다운 이야기를 보면 막연한 의심이 즉시 나를 괴롭히기 시작합니다. 돈과 관련하여 브로커와 신호 제공자를 어떻게 믿을 수 있습니까? 이야기의 시작은 모니터링의 시작부터 시작해야 하므로 많은 속임수를 피할 수 있습니다... Yevhenii Levchenko 2019.10.16 19:49 #1825 이게 흔한 일입니까? :) Vasiliy Pushkaryov 2019.10.16 20:50 #1826 Yevhenii Levchenko : 이게 흔한 일입니까? :) 글쎄, 그는 구독자에 대해 걱정했고 월요일에 그는 지시에 따라 모든 것을하라고 조언했습니다. 오늘 울타리를 제거했는데... 운이 없어요. Anatolii Zainchkovskii 2019.10.17 13:05 #1827 흥미롭게도 오늘날 많은 사람들이 깃털로 신호를 받고 있습니까? ) Aleksey Ivanov 2019.10.17 17:39 #1828 Uladzimir Izerski : 오. 그러한 파도는 침전물을 씻어낼 것입니다. + 생각이 얼마나 시적으로 표현되는지. Yevhenii Levchenko 2019.10.17 19:21 #1829 Vasiliy Pushkaryov : 글쎄, 그는 구독자에 대해 걱정했고 월요일에 그는 지시에 따라 모든 것을하라고 조언했습니다. 오늘 울타리를 제거했는데... 운이 없어요. 심하게... 부시도 처지기 시작했다 ... Vasiliy Pushkaryov 2019.10.17 22:01 #1830 Yevhenii Levchenko : 심하게... 부시도 처지기 시작했다 ... 시작했는데 아직까지 10% 하락도 하지 않았습니다. 그의 월 수입이 크게 감소했지만. 구독자의 유출은 이미 시작되었으며 구독 비용이 신호의 수입을 충당하지 못하는 데 분개합니다. 1...176177178179180181182183184185186187188189190...230 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
따라서 큰 배 - 작은 부지.
오프라인에서 길고 아름다운 이야기를 보면 막연한 의심이 즉시 나를 괴롭히기 시작합니다. 돈과 관련하여 브로커와 신호 제공자를 어떻게 믿을 수 있습니까? 이야기의 시작은 모니터링의 시작부터 시작해야 하므로 많은 속임수를 피할 수 있습니다...
