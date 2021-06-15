구독자 1200명!! - 페이지 183

새 코멘트
 
Vladimir Baskakov :
그리고 ZZ에서 더 잘 보이도록

예, 사실, 약간의 개선과 함께 지그재그가 있습니다. :)

이것은 내가 의미한 파도입니다: 이동 + 롤백 = 파도.

 
Aleksei Stepanenko :

예, 사실, 약간의 개선과 함께 지그재그가 있습니다. :)

이것은 내가 의미한 파도입니다: 이동 + 롤백 = 파도.

오. 그러한 파도는 침전물을 씻어낼 것입니다.

 
신호 - MT4로 이동하여 "NatureFo"를 입력합니다(불완전한 서버 이름이지만 충분합니다). 5 신호. 최근에 모니터링 된 베트남 소년에 대한 모든 것 (말하자면 8 월과 9 월에 두 가지 파도). 일부는 이미 리뷰를 가지고 있습니다(이것이 아마도 표준이지만). 67 년이 아닌 사전 모니터링 역사뿐만 아니라 괜찮은 ...
 
Uladzimir Izerski :

오. 그러한 파도는 침전물을 씻어낼 것입니다.

따라서 큰 배 - 작은 부지.

예브헤니 레프첸코 :
67 년이 아닌 사전 모니터링 역사뿐만 아니라 괜찮은 ...

오프라인에서 길고 아름다운 이야기를 보면 막연한 의심이 즉시 나를 괴롭히기 시작합니다. 돈과 관련하여 브로커와 신호 제공자를 어떻게 믿을 수 있습니까? 이야기의 시작은 모니터링의 시작부터 시작해야 하므로 많은 속임수를 피할 수 있습니다...

 

이게 흔한 일입니까? :)


 
Yevhenii Levchenko :

이게 흔한 일입니까? :)


글쎄, 그는 구독자에 대해 걱정했고 월요일에 그는 지시에 따라 모든 것을하라고 조언했습니다.


오늘 울타리를 제거했는데... 운이 없어요.

 
흥미롭게도 오늘날 많은 사람들이 깃털로 신호를 받고 있습니까? )
 
Uladzimir Izerski :

오. 그러한 파도는 침전물을 씻어낼 것입니다.

+ 생각이 얼마나 시적으로 표현되는지.
 
Vasiliy Pushkaryov :

글쎄, 그는 구독자에 대해 걱정했고 월요일에 그는 지시에 따라 모든 것을하라고 조언했습니다.

오늘 울타리를 제거했는데... 운이 없어요.

심하게...

부시도 처지기 시작했다 ...
 
Yevhenii Levchenko :

심하게...

부시도 처지기 시작했다 ...
시작했는데 아직까지 10% 하락도 하지 않았습니다. 그의 월 수입이 크게 감소했지만. 구독자의 유출은 이미 시작되었으며 구독 비용이 신호의 수입을 충당하지 못하는 데 분개합니다.
1...176177178179180181182183184185186187188189190...230
새 코멘트