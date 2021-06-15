구독자 1200명!! - 페이지 85 1...787980818283848586878889909192...230 새 코멘트 ArtemTimm 2018.12.16 20:46 #841 그리고 누군가 센트 신호가 다시 허용되었는지 여부를 설명할 수 있습니까? 그들 중 많은 수가 있으며 일부는 설명조차도 계정이 센트임을 나타냅니다. 파일: 43.png 104 kb Sergey Golubev 2018.12.17 08:51 #842 ArtemTimm : 그리고 누군가 센트 신호가 다시 허용되었는지 여부를 설명할 수 있습니까? 그들 중 많은 수가 있으며 일부 설명에는 계정이 센트임을 나타냅니다. 센트인지 아닌지는 브로커의 서버에 의해 자동으로 결정된다고 생각합니다. 그것이 센트라면 그러한 신호에 대한 실제 계정 으로 돈을 구독하는 것은 금지되어 있으며( 이 규칙이 도입되기 전에 신호가 생성된 경우 제외 ) 데모 계정으로 무료로 구독할 수 있습니다. 즉, cent 신호 = 가입자를 위한 데모 신호입니다. 버그가 있으면 서비스에 문의하는 것이 좋습니다. Vladimir Tkach 2018.12.17 13:47 #843 차트에 신호의 이력을 표시하는 스크립트를 작성했습니다. 이 신호는 붕괴에 가까운 순간이 있음을 보여줍니다. 8월 할인 Fast235 2018.12.17 13:55 #844 완전 자동 거래가 없습니다. 금요일에 그녀는 오늘 뉴스에서 기록을 가졌습니다. 금요일, 거래가 수행되지 않았습니다. 그렇지 않으면 움직임이 중단되었습니다. 분명히 재단은 여전히 어쨌든 룰렛을 찾고 있습니다. 아마도 다른 날에는 가격이 잘못 될 것입니다. Vladimir Tkach 2018.12.17 14:44 #845 가입자 수 면에서도 다음 편도 주로 밤에 들어와서 조금 걸리고 벼랑 끝을 걷는다. Vasiliy Kolesov 2018.12.17 15:48 #846 Vladimir Tkach : 차트에 신호의 이력을 표시하는 스크립트를 작성했습니다. 이 신호는 붕괴에 가까운 순간이 있음을 보여줍니다. 8월 할인 좋은 스크립트. Petros Shatakhtsyan 2018.12.17 16:12 #847 조금만 더 하면 이 신호로 박사 학위 논문을 방어할 수 있습니다. :) Ivan Butko 2018.12.17 16:23 #848 Vasiliy Kolesov : 좋은 스크립트. 하나의 스크립트와 분석을 가진 사람이 서비스 자체보다 신호 서비스 에 더 많이했습니다)) Anatolii Zainchkovskii 2018.12.17 16:33 #849 Ivan Butko : 하나의 스크립트와 분석을 가진 사람이 서비스 자체보다 신호 서비스 에 더 많이했습니다)) 백구도보!!! 나는 시스템의 견고성을 보여주기 위해 이러한 스크린샷을 지원합니다. 어떤 거래인지 바로 알 수 있습니다. Rashid Umarov 2018.12.17 16:41 #850 Ivan Butko : 하나의 스크립트와 분석을 가진 사람이 서비스 자체보다 신호 서비스 에 더 많이했습니다)) 그리고 배는 ? 그리고 헬리콥터는 ? 기분을 상하게 하기 위해 노력하다 1...787980818283848586878889909192...230 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
그리고 누군가 센트 신호가 다시 허용되었는지 여부를 설명할 수 있습니까? 그들 중 많은 수가 있으며 일부 설명에는 계정이 센트임을 나타냅니다.
센트인지 아닌지는 브로커의 서버에 의해 자동으로 결정된다고 생각합니다.
그것이 센트라면 그러한 신호에 대한 실제 계정 으로 돈을 구독하는 것은 금지되어 있으며( 이 규칙이 도입되기 전에 신호가 생성된 경우 제외 ) 데모 계정으로 무료로 구독할 수 있습니다. 즉, cent 신호 = 가입자를 위한 데모 신호입니다.
버그가 있으면 서비스에 문의하는 것이 좋습니다.
차트에 신호의 이력을 표시하는 스크립트를 작성했습니다. 이 신호는 붕괴에 가까운 순간이 있음을 보여줍니다.
8월 할인
완전 자동 거래가 없습니다. 금요일에 그녀는 오늘 뉴스에서 기록을 가졌습니다. 금요일, 거래가 수행되지 않았습니다. 그렇지 않으면 움직임이 중단되었습니다.
분명히 재단은 여전히 어쨌든 룰렛을 찾고 있습니다. 아마도 다른 날에는 가격이 잘못 될 것입니다.
가입자 수 면에서도 다음 편도 주로 밤에 들어와서 조금 걸리고 벼랑 끝을 걷는다.
좋은 스크립트.
하나의 스크립트와 분석을 가진 사람이 서비스 자체보다 신호 서비스 에 더 많이했습니다))
백구도보!!! 나는 시스템의 견고성을 보여주기 위해 이러한 스크린샷을 지원합니다. 어떤 거래인지 바로 알 수 있습니다.
