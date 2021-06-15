구독자 1200명!! - 페이지 207 1...200201202203204205206207208209210211212213214...230 새 코멘트 Vasiliy Pushkaryov 2020.03.06 09:49 #2061 Vladimir Tkach : 첫 번째 성공적으로 완료 슈가 followed multiplicator 2020.03.06 09:54 #2062 sp500의 최근 붕괴에 모두 병합 되었습니까? Maksim Korotkiy 2020.03.06 10:02 #2063 FXOpen-Real2는 마이크로 계정 서버입니다. 마이크로라는 단어가 명확하기를 바랍니다. (센트) https://fxopen.support/Knowledgebase/Article/View/1048/843/mikro-schet 모든 통화 쌍의 이름에 점이 있습니다. 이것은 소액 계좌의 표시입니다. 브로커는 소액 계정을 위해 별도의 서버를 유지하는 데 매우 열악하며 통화 쌍의 끝에 점을 추가하는 그러한 트릭을 생각해 냈습니다. 문제는 유료 신호에 대해 소액 계정을 사용할 수 있는 이유입니다. 실제 계정과 소액 계정의 서버가 동일하기 때문일까요? 음, 통화쌍 이름 끝에 점이 있는 계정을 필터링할 수 있습니까, 아니면 어렵습니까? Vladimir Tkach 2020.03.06 10:54 #2064 multiplicator : sp500의 최근 붕괴에 모두 병합 되었습니까? 그들은 그것이 계속 떨어질 것이라고 생각했습니다. 그러나 유로는 역전됐다. Fast235 2020.03.06 10:57 #2065 반대 추세가 다시 울 것입니까? 책도 인생도 가르치지 않습니다. 추세와 거래, 한 번만 변경할 때만 잃을 수 있습니다 Даниил Минин 2020.03.06 11:09 #2066 Fast235 : 반대 추세가 다시 울 것입니까? 책도 인생도 가르치지 않습니다. 추세와 거래, 한 번만 변경할 때만 잃을 수 있습니다 추세선은 이 순간까지 계속해서 고갈되었을 것입니다. Fast235 2020.03.06 11:15 #2067 danminin : 추세선은 이 순간까지 계속해서 고갈되었을 것입니다. 내 지표에서 이것을 눈치 채지 못했으며 지표를 깨기 위해서는 코스가 매우 잘못 작동해야하며 친구보다 그를 더 신뢰합니다 나는 종종 시장이 그에게 복종한다고 생각한다) [삭제] 2020.03.06 11:43 #2068 당신은 올바른 장소를 전혀보고 있지 않습니다. 결과를 살펴봐야 합니다. 그리고 결과는 매우 좋습니다. 제 생각에는 그가 소수가 아닌 더 많은 구독자를 갖게 될 것이며 그와 구독자 모두 수익을 올릴 것입니다. Maksim Korotkiy 2020.03.06 13:55 #2069 예, 보충하고 보충할 수 있는 마이크로 계정에서 그는 아마도 여전히 12명이 넘는 탐욕스럽고 어리석은 구독자를 보유할 것입니다. 그러나 그가 계정에 100달러를 던진 것은 나쁘지 않지만 10k로 표시되고 모두가 생각합니다 OOOOOOOGO GOOOOO, 이것은 균형입니다, 당신은 그를 신뢰할 수 있습니다. 전체 커틀릿에 대해 10K의 잔액으로 누가 실제로 거래하는지 보여주세요. 이것을 보여? 문제 없이 10,000 계정에서 50-80%의 손실을 허용하는 것은 무엇입니까? 나는 이 백만장자를 보고 싶다. 전략 테스터를 믿어야 할까요? :)) 2 번 시도. 시장 조작 [삭제] 2020.03.06 17:58 #2070 Maksim Korotkiy : 전체 커틀릿에 대해 10K의 잔액으로 누가 실제로 거래하는지 보여주세요. 이것을 보여? 문제 없이 10,000 계정에서 50-80%의 손실을 허용하는 것은 무엇입니까? 나는 이 백만장자를 보고 싶다. Harosh는 이미 운다. 나쁜 댄서는 무엇이 방해가 되는지 알고 있습니다.. 센트에, 그러나 적어도 처음에는 그것을 거부하십시오 - 힘들게 번 센트를 217배 늘리십시오. 1...200201202203204205206207208209210211212213214...230 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
첫 번째 성공적으로 완료
슈가 followed
FXOpen-Real2는 마이크로 계정 서버입니다. 마이크로라는 단어가 명확하기를 바랍니다. (센트)
https://fxopen.support/Knowledgebase/Article/View/1048/843/mikro-schet
모든 통화 쌍의 이름에 점이 있습니다. 이것은 소액 계좌의 표시입니다. 브로커는 소액 계정을 위해 별도의 서버를 유지하는 데 매우 열악하며 통화 쌍의 끝에 점을 추가하는 그러한 트릭을 생각해 냈습니다.
문제는 유료 신호에 대해 소액 계정을 사용할 수 있는 이유입니다. 실제 계정과 소액 계정의 서버가 동일하기 때문일까요? 음, 통화쌍 이름 끝에 점이 있는 계정을 필터링할 수 있습니까, 아니면 어렵습니까?
sp500의 최근 붕괴에 모두 병합 되었습니까?
그들은 그것이 계속 떨어질 것이라고 생각했습니다. 그러나 유로는 역전됐다.
반대 추세가 다시 울 것입니까? 책도 인생도 가르치지 않습니다.
추세와 거래, 한 번만 변경할 때만 잃을 수 있습니다
반대 추세가 다시 울 것입니까? 책도 인생도 가르치지 않습니다.
추세와 거래, 한 번만 변경할 때만 잃을 수 있습니다
추세선은 이 순간까지 계속해서 고갈되었을 것입니다.
추세선은 이 순간까지 계속해서 고갈되었을 것입니다.
내 지표에서 이것을 눈치 채지 못했으며 지표를 깨기 위해서는 코스가 매우 잘못 작동해야하며 친구보다 그를 더 신뢰합니다나는 종종 시장이 그에게 복종한다고 생각한다)
당신은 올바른 장소를 전혀보고 있지 않습니다.
결과를 살펴봐야 합니다.
그리고 결과는 매우 좋습니다. 제 생각에는 그가 소수가 아닌 더 많은 구독자를 갖게 될 것이며 그와 구독자 모두 수익을 올릴 것입니다.
예, 보충하고 보충할 수 있는 마이크로 계정에서 그는 아마도 여전히 12명이 넘는 탐욕스럽고 어리석은 구독자를 보유할 것입니다. 그러나 그가 계정에 100달러를 던진 것은 나쁘지 않지만 10k로 표시되고 모두가 생각합니다 OOOOOOOGO GOOOOO, 이것은 균형입니다, 당신은 그를 신뢰할 수 있습니다.
전체 커틀릿에 대해 10K의 잔액으로 누가 실제로 거래하는지 보여주세요. 이것을 보여? 문제 없이 10,000 계정에서 50-80%의 손실을 허용하는 것은 무엇입니까? 나는 이 백만장자를 보고 싶다.
전체 커틀릿에 대해 10K의 잔액으로 누가 실제로 거래하는지 보여주세요. 이것을 보여? 문제 없이 10,000 계정에서 50-80%의 손실을 허용하는 것은 무엇입니까? 나는 이 백만장자를 보고 싶다.
Harosh는 이미 운다. 나쁜 댄서는 무엇이 방해가 되는지 알고 있습니다..
센트에, 그러나 적어도 처음에는 그것을 거부하십시오 - 힘들게 번 센트를 217배 늘리십시오.