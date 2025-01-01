문서화섹션
Add

배열 끝에 요소를 추가합니다.

bool  Add(
   long  element      // 추가할 요소
   )

Parameters

element

[in]  배열에 추가할 요소의 값.

Return Value

성공적이면 true, 요소를 추가할 수 없으면 false.

예제:

//--- CArrayLong::Add(long) 예제
#include <Arrays\ArrayLong.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayLong *array=new CArrayLong;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("객체 생성 오류");
      return;
     }
   //--- 배열 요소 추가
   for(int i=0;i<100;i++)
     {
      if(!array.Add(i))
        {
         printf("요소 추가 오류");
         delete array;
         return;
        }
     }
   //--- 배열 사용
   //--- . . .
   //--- 배열 삭제
   delete array;
  }