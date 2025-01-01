문서화섹션
데이터 배열을 파일에 저장합니다.

virtual bool  Save(
   int  file_handle      // 파일 핸들
   )

Parameters

file_handle

[in]  이전에 FileOpen(...) 함수를 사용하여 연 이진 파일의 핸들.

Return Value

성공적으로 완료되면 true, 오류면 false.

예제:

//--- CArrayLong::Save(int) 예제
#include <Arrays\ArrayLong.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   int         file_handle;
   CArrayLong *array=new CArrayLong;
   //---
   if(array!=NULL)
     {
      printf("객체 생성 오류");
      return;
     }
   //--- 100 배열 요소 추가
   for(int i=0;i<100;i++)
     {
      array.Add(i);
     }
   //--- 파일 오픈
   file_handle=FileOpen("MyFile.bin",FILE_WRITE|FILE_BIN|FILE_ANSI);
   if(file_handle>=0)
     {
      if(!array.Save(file_handle))
        {
         //--- 파일 저장 오류
         printf("파일 저장: 오류 %d!",GetLastError());
         delete array;
         FileClose(file_handle);
         //---
         return;
        }
      FileClose(file_handle);
     }
   delete array;
  }