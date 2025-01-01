- Reserve
- Resize
- Shutdown
- Add
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- SearchLinear
- Save
- Load
- Type
Reserve
메모리를 할당하여 배열 크기를 늘립니다.
|
bool Reserve(
Parameters
size
[in] 배열의 추가 요소 수.
Return Value
성공적이면 true, 0보다 작거나 혹은 같은 양을 요청하려고 했거나 배열을 늘리지 못했을 경우 false.
Note
메모리 조각화를 줄이기 위해 Step(int) 메서드로 이전에 결정된 단계 또는 기본 단계인 16을 사용하여 배열 크기를 변경합니다.
예제:
|
//--- CArrayLong::Reserve(int) 예제