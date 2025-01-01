문서화섹션
지정된 배열 위치에서 요소를 가져옵니다.

long  At(
   int  pos      // 위치
   ) const

Parameters

pos

[in]  배열에서 원하는 요소의 위치.

Return Value

성공시 - 요소의 값, 존재하지 않는 위치에서 요소를 가져오려는 시도가 있을 경우(최근 오류 코드가 ERR_OUT_OF-RANGE) - LONG_MAX.

Note

물론 LONG_MAX는 배열 요소의 유효한 값일 수 있습니다. 따라서 이러한 값을 받은 후에는 항상 마지막 에러 코드를 확인해야 합니다.

예제:

//--- CArrayLong::At(int) 예제
#include <Arrays\ArrayLong.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayLong *array=new CArrayLong;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("객체 생성 오류");
      return;
     }
   //--- 배열 요소 추가
   //--- . . .
   for(int i=0;i<array.Total();i++)
     {
      long result=array.At(i);
      if(result==LONG_MAX && GetLastError()==ERR_OUT_OF_RANGE)
        {
         //--- 배열에서 읽는 중 오류 발생
         printf("요소 가져오기 오류");
         delete array;
         return;
        }
      //--- 요소 사용
      //--- . . .
     }
   //--- 배열 삭제
   delete array;
  }