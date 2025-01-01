문서화섹션
Insert

요소를 배열의 지정된 위치에 삽입합니다.

bool  Insert(
   long  element,     // 삽입할 요소
   int   pos          // 위치
   )

Parameters

element

[in]  배열에 삽입할 요소의 값

pos

[in]  삽입할 배열의 위치

Return Value

성공시 true, 요소 삽입 실패시 false.

예제:

//--- CArrayLong::Insert(long,int) 예제
#include <Arrays\ArrayLong.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayLong *array=new CArrayLong;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("객체 생성 오류");
      return;
     }
   //--- 요소 삽입
   for(int i=0;i<100;i++)
     {
      if(!array.Insert(i,0))
        {
         printf("삽입 실패");
         delete array;
         return;
        }
     }
   //--- 배열 사용
   //--- . . .
   //--- 배열 삭제
   delete array;
  }