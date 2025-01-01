Reserve 메모리를 할당하여 배열 크기를 늘립니다

Resize 배열의 새(작은) 크기를 설정합니다

Shutdown 전체 메모리 릴리스로 배열을 지웁니다

메서드 추가

Add 배열 끝에 요소를 추가합니다

AddArray 한 배열의 요소를 다른 배열의 끝에 추가합니다

Insert 요소를 배열의 지정된 위치에 삽입합니다

InsertArray 지정된 위치에서 다른 배열의 배열 요소에 삽입합니다

AssignArray 한 배열의 요소를 다른 배열로 복사합니다

메서드 수정

Update 지정된 배열 위치에서 요소를 변경합니다

Shift 배열의 지정된 위치에서 지정된 오프셋으로 요소를 이동합니다

메서드 삭제

Delete 지정된 배열 위치에서 요소를 제거합니다

DeleteRange 지정된 배열 위치에서 요소 그룹을 삭제합니다

메서드 액세스

At 지정된 배열 위치에서 요소를 가져옵니다

메서드 비교

CompareArray 배열을 다른 배열과 비교합니다

정렬된 배열 메서드

InsertSort 정렬된 배열에 요소를 삽입합니다

Search 정렬된 배열에서 샘플과 동일한 요소를 검색합니다

SearchGreat 정렬된 배열에서 샘플 값을 초과하는 값을 가진 요소를 검색합니다

SearchLess 정렬된 배열에서 샘플 값보다 작은 값을 가진 요소를 검색합니다

SearchGreatOrEqual 정렬된 배열에서 샘플 값보다 크거나 같은 값을 가진 요소를 검색합니다

SearchLessOrEqual 정렬된 배열에서 샘플 값보다 작거나 같은 값을 가진 요소를 검색합니다

SearchFirst 정렬된 배열에서 샘플과 동일한 첫 번째 요소를 검색합니다

SearchLast 정렬된 배열에서 샘플과 동일한 마지막 요소를 검색합니다

SearchLinear 배열에서 샘플과 동일한 요소를 검색합니다

Input/output

virtual Save 데이터 배열을 파일에 저장합니다

virtual Load 파일에서 데이터 배열을 로드합니다