CTree

CTree는 CTreeNode 클래스 및 그 하위 항목 인스턴스의 이진 트리 클래스입니다.

Description

CTree 클래스는 CTreeNode 클래스 인스턴스와 하위 인스턴스의 이진 트리로 작업할 수 있는 가능성을 제공합니다. 트리 요소를 추가/삽입/삭제하고 트리에서 검색하는 옵션이 클래스에 구현됩니다. 그 외에도 파일로 작업하는 방식이 구현됩니다.

동적 메모리 관리 메커니즘은 CTree 클래스에 구현되지 않습니다(CListCArrayObj클래스와는 달리). 메모리 할당 해제를 통해 모든 트리 노드가 삭제됩니다.

Declaration

   class CTree : public CTreeNode

Title

   #include <Arrays\Tree.mqh>

상속 계층

  CObject

      CTreeNode

          CTree

그룹별 클래스 메서드

Attributes

 

Root

트리의 루트 노드를 가져옵니다.

새 요소 작성

 

CreateElement

노드의 새 인스턴스를 작성합니다

Filling

 

Insert

트리에 노드를 추가합니다

Deletion

 

Detach

트리에서 지정된 노드를 분리합니다

Delete

트리에서 지정된 노드를 삭제합니다

Clear

트리의 모든 노드를 삭제합니다

Search

 

Find

샘플별로 트리에서 노드를 검색합니다

Input/output

 

virtual Save

모든 트리 데이터를 파일에 저장합니다

virtual Load

파일에서 트리 데이터를 다운로드합니다

virtual Type

트리 유형의 식별자를 가져옵니다

클래스 CObject에서 상속된 메서드

Prev, Prev, Next, Next, Compare

CTreeNode 클래스에서 상속된 메서드

Parent, Parent, Left, Left, Right, Right, Balance, BalanceL, BalanceR, RefreshBalance, GetNext, SaveNode, LoadNode

CTreeNode 클래스 하위 항목(클래스 CTree의 하위 항목)의 트리는 실제 적용 대상이 됩니다.

CTree 클래스의 하위 항목에는 미리 정의된 메서드 CreateElement - CTreeNode 하위 클래스의 새 인스턴스를 생성하는- 가 있어야합니다.

CTree 하위 클래스의 예를 들어 보겠습니다.

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                       MyTree.mq5 |
//|                         Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |
//| www.metaquotes.net |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "2010, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
//---
#include <Arrays\Tree.mqh>
#include "MyTreeNode.mqh"
//---
input int extCountedNodes = 100;
//+------------------------------------------------------------------+
//| CTree에서 파생된 CMyTree 클래스를 설명합니다.                       |
//+------------------------------------------------------------------+
//| Class CMyTree.                                                   |
//| 목적: 이진 검색 트리의 구성 및 탐색.    |
//+------------------------------------------------------------------+
class CMyTree : public CTree
  {
public:
   //--- 사용자 정의 데이터로 트리에서 검색하는 방법
   CMyTreeNode*        FindByLong(long find_long);
   //--- 트리 요소 생성 방법
   virtual CTreeNode *CreateElement();
  };
//---
CMyTree MyTree;
//+------------------------------------------------------------------+
//| 새 트리 노드의 생성.                                     |
//| INPUT:  없음.                                                    |
//| OUTPUT: 새 트리 노드에 대한 포인터 또는 NULL.             |
//| 비고: 없음.                                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
CTreeNode *CMyTree::CreateElement()
  {
   CMyTreeNode *node=new CMyTreeNode;
//---
   return(node);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| m_long 값을 사용하여 목록에서 요소 검색.                     |
//| INPUT:  find_long - 검색된 값.                              |
//| OUTPUT: 찾은 목록 요소의 포인터, 또는 NULL.                |
//| 비고: 없음.                                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
CMyTreeNode* CMyTree::FindByLong(long find_long)
  {
   CMyTreeNode *res=NULL;
   CMyTreeNode *node;
//--- 검색 매개 변수를 전달하기 위한 트리 노드 생성
   node=new CMyTreeNode;
   if(node==NULLreturn(NULL);
   node.SetLong(find_long);
//---
   res=Find(node);
   delete node;
//---
   return(res);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| script "testing of class CMyTree"                                |
//+------------------------------------------------------------------+
//---  문자열 초기화를 위한 배열
string str_array[11]={"p","oo","iii","uuuu","yyyyy","ttttt","rrrr","eee","ww","q","999"};
//---
int OnStart() export
  {
   int          i;
   uint         pos;
   int          beg_time,end_time;
   CMyTreeNode *node; //--- 클래스 CMyTreeNode 샘플에 대한 임시 포인터 
//---  
   printf("Start test %s.",__FILE__);
//--- extCountedNodes의 양으로 MyTreeNode 클래스의 인스턴스를 채웁니다.
   beg_time=GetTickCount();
   for(i=0;i<extCountedNodes;i++)
     {
      node=MyTree.CreateElement();
      if(node==NULL)
        {
         //--- 비상구
         printf("%s (%4d): create error",__FILE__,__LINE__);
         return(__LINE__);
        }
      NodeSetData(node,i);
      node.SetLong(i);
      MyTree.Insert(node);
     }
   end_time=GetTickCount();
   printf("MyTree 채우기 시간은 %d ms.",end_time-beg_time);
//--- 임시 트리 TmpMyTree 생성.
   CMyTree TmpMyTree;
//--- 트리 요소의 50% 분리(모두 짝수)
//--- 임시 트리 TmpMyTree에 추가.
   beg_time=GetTickCount();
   for(i=0;i<extCountedNodes;i+=2)
     {
      node=MyTree.FindByLong(i);
      if(node!=NULL)
         if(MyTree.Detach(node)) TmpMyTree.Insert(node);
     }
   end_time=GetTickCount();
   printf("MyTree %d 요소 삭제시간은 %d ms.",extCountedNodes/2,end_time-beg_time);
//--- 분리 반환
   node=TmpMyTree.Root();
   while(node!=NULL)
     {
      if(TmpMyTree.Detach(node)) MyTree.Insert(node);
      node=TmpMyTree.Root();
     }
//--- Save(int file_handle) 메서드의 작업 확인;
   int file_handle;
   file_handle=FileOpen("MyTree.bin",FILE_WRITE|FILE_BIN|FILE_ANSI);
   if(file_handle>=0)
     {
      if(!MyTree.Save(file_handle))
        {
         //--- 파일에 쓰는 중 오류 발생
         //--- 비상구
         printf("%s: Error %d in %d!",__FILE__,GetLastError(),__LINE__);
         //--- 떠나기 전에 파일을 닫으세요!!!
         FileClose(file_handle);
         return(__LINE__);
        }
      FileClose(file_handle);
     }
//--- Load(int file_handle) 메서드의 작업 확인;
   file_handle=FileOpen("MyTree.bin",FILE_READ|FILE_BIN|FILE_ANSI);
   if(file_handle>=0)
     {
      if(!TmpMyTree.Load(file_handle))
        {
         //--- 파일에서 읽는 중 오류 발생
         //--- 비상구
         printf("%s: Error %d in %d!",__FILE__,GetLastError(),__LINE__);
         //--- 떠나기 전에 파일을 닫으세요!!!
         FileClose(file_handle);
         return(__LINE__);
        }
      FileClose(file_handle);
     }
//---
   MyTree.Clear();
   TmpMyTree.Clear();
//---
   printf("테스트 종료 %s. OK!",__FILE__);
//---
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 노드 내용을 저널로 출력하는 함수                      |
//+------------------------------------------------------------------+
void NodeToLog(CMyTreeNode *node)
  {
   printf("   %I64d,%f,'%s','%s'",
               node.GetLong(),node.GetDouble(),
               node.GetString(),TimeToString(node.GetDateTime()));
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 노드를 임의 값으로 채우는 함수                     |
//+------------------------------------------------------------------+
void NodeSetData(CMyTreeNode *node,int mode)
  {
   if(mode%2==0)
     {
      node.SetLong(mode*MathRand());
      node.SetDouble(MathPow(2.02,mode)*MathRand());
     }
   else
     {
      node.SetLong(mode*(long)(-1)*MathRand());
      node.SetDouble(-MathPow(2.02,mode)*MathRand());
     }
   node.SetString(str_array[mode%10]);
   node.SetDateTime(10000*mode);
  }

 