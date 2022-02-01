거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사 팬 페이지에 가입하십시오
캔들스틱 예 사용자 정의 지표.
Heiken Ashi의 경우 다음의 차트 설정을 권장합니다(F8 키를 누르거나 '차트'->'속성…' 메뉴에서 선택).
- 1. '색상' 탭에서 '선 그래프'에 대해 '검정'을 선택합니다.
- 2. '공통' 탭에서 '포그라운드 차트' 확인란을 비활성화하고 '선 차트' 라디오 버튼을 선택합니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/7835
