코드베이스섹션
거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Telegram에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
포켓으로
지표

하이켄-애쉬 - MetaTrader 4용 지표

MetaQuotes | Korean English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português Français Italiano Türkçe
조회수:
490
평가:
(35)
게시됨:
ZIP 파일로 다운로드 MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
MQL5 프리랜스 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동

캔들스틱 예 사용자 정의 지표.

Heiken Ashi의 경우 다음의 차트 설정을 권장합니다(F8 키를 누르거나 '차트'->'속성…' 메뉴에서 선택).

  • 1. '색상' 탭에서 '선 그래프'에 대해 '검정'을 선택합니다.
  • 2. '공통' 탭에서 '포그라운드 차트' 확인란을 비활성화하고 '선 차트' 라디오 버튼을 선택합니다.

MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/7835

불스 파워 불스 파워

불스 파워 오실레이터(베어스 파워, 베어스) - 추세 추종 지표.

베어스 파워 베어스 파워

베어스 파워 오실레이터(베어스 파워, 베어스) - 추세 추종 지표.

TicksInMySQL TicksInMySQL

Expert Advisor TicksInMySQL.

볼린저 밴드, BB 볼린저 밴드, BB

Bollinger Bands ® 지표(Bollinger Bands, BB)는 특정한 표준 편차를 표시합니다.