3ColorMACD

평활화 알고리즘에는 여러 가지가 있습니다. 이 지표는 ADX 표준 지표를 평활화 하기 위한 것입니다. 코드는 Easy Language에서 번역되었습니다.

Center of Gravity는 John F. Ehlers가 개발한 오실레이터이며 Stocks & Commodities(2002년 5월) 기사에서 소개되었습니다.