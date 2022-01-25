코드베이스섹션
지표

3ColorMACD - MetaTrader 4용 지표

ZIP 파일로 다운로드
강세 및 약세 바를 서로 다른 색상으로 표시한 MACD 다이어그램.

Inputs:

extern int FastEMA=12;
extern int SlowEMA=26;
extern int SignalSMA=9;
extern int CountBars=300;
extern int Line=3;
extern double  Zero_level=0.0;

3ColorMACD

