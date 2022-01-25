거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사 팬 페이지에 가입하십시오
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
강세 및 약세 바를 서로 다른 색상으로 표시한 MACD 다이어그램.
Inputs:
extern int FastEMA=12; extern int SlowEMA=26; extern int SignalSMA=9; extern int CountBars=300; extern int Line=3; extern double Zero_level=0.0;
3ColorMACD
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/7127
John Ehlers의 Smoothed ADX
평활화 알고리즘에는 여러 가지가 있습니다. 이 지표는 ADX 표준 지표를 평활화 하기 위한 것입니다. 코드는 Easy Language에서 번역되었습니다.JF Ehlers의 Center of Gravity
Center of Gravity는 John F. Ehlers가 개발한 오실레이터이며 Stocks & Commodities(2002년 5월) 기사에서 소개되었습니다.
MACD 샘플
전통적인 MACD 샘플.세가지 색상Three Colors
예: 다른 색상으로 채워진 이동 평균