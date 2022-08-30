데이터 과학 및 머신 러닝(파트 03): 행렬 회귀(Matrix Regressions)

오랜 시행착오 끝에 마침내 다중 동적 회귀의 수수께끼가 풀렸습니다...계속 읽어 보세요.

앞의 두 기사를 보시면 제가 가진 가장 큰 문제는 더 많은 독립 변수를 처리할 수 있는 프로그래밍 모델이라는 것을 알아 채셨을 것입니다. 즉 전략을 만들 때 우리는 수백 가지의 데이터를 처리해야 하기 때문에 우리의 모델이 더 많은 입력을 동적으로 처리할 수 있어야 한다는 의미입니다. 따라서 우리의 모델이 이러한 요구에 대처할 수 있는지 확인하여야 합니다.



회귀 모델 의 행렬







행렬



수학 수업을 건너뛴 사람들을 위해, 행렬은 수학적 객체 또는 그러한 객체의 속성을 나타내는 데 사용되는 행과 열로 배열된 직사각형의 배열 또는 숫자 또는 기타 수학적 객체의 표입니다.

예를 들어:











방안의 코끼리.



행렬을 읽는 방법은 행 x열입니다. 위의 행렬은 2행3열을 의미하는 2x3 행렬입니다.

행렬이 현대 컴퓨터에서 정보를 처리하고 커다란 수를 계산하는 방식에 큰 역할을 한다는 것은 의심의 여지가 없습니다. 이러한 일을 할 수 있는 주된 이유는 행렬의 데이터가 컴퓨터가 읽고 조작할 수 있는 배열의 형태로 저장되기 때문입니다. 이제 머신 러닝에서 행렬을 사용하는 것에 대해 살펴보겠습니다.



선형 회귀



행렬은 선형 대수학에서 계산에 사용될 수 있습니다. 행렬은 선형 대수학의 큰 부분입니다. 우리는 행렬을 사용하여 선형 회귀 모델을 만들 수 있습니다.



우리 모두가 알다시피 직선의 방정식은

여기서 ∈은 오차항, Bo 및 Bi는 각각 계수 y절편 및 기울기 계수 입니다.

이 일련의 기사에서 우리가 관심을 갖는 것은 방정식의 벡터 형태입니다. 다음과 같습니다



이것은 행렬 형태의 단순 선형 회귀의 공식입니다.

단순 선형 모델(및 기타 회귀 모델)의 경우 우리는 일반적으로 slope coefficients/ ordinary least square estimators를 찾는 데 노력합니다.

벡터 베타는 베타를 포함하는 벡터입니다.

Bo 및 B1, 방정식에서 설명한 대로

계수는 모델을 구축하는 데 매우 중요하기 때문에 우리는 계수를 찾는 데 관심이 있습니다.

벡터 형식 모델의 추정량 공식은 다음과 같습니다.

이것들은 기억해야 할 매우 중요한 공식입니다. 뒤에서 공식에서 요소를 찾는 방법에 대해 논의할 것입니다.

xTx 의 곱은xT의 열 수가x 의 행 수와 같기 때문에 대칭 행렬을 만듭니다. 이것은 나중에 실제로 보게 될 것입니다.

앞서 말했듯이 x는 디자인 행렬이라고도 하며 행렬의 모양은 다음과 같습니다.



디자인 행렬







맨 처음 열에서 볼 수 있듯이 행렬 배열의 행 끝까지 값 1만 넣었습니다. 이것은 행렬 회귀를 위해 데이터를 준비하는 첫 번째 단계입니다. 계산에 대해 더 자세히 알아보면 작업을 이렇게 수행하는 이점을 알게 될 것입니다.

라이브러리의 Init() 함수에서 이 프로세스를 처리합니다.

void CSimpleMatLinearRegression::Init( double &x[], double &y[], bool debugmode= true ) { ArrayResize (Betas, 2 ); if ( ArraySize (x) != ArraySize (y)) Alert ( "There is variance in the number of independent variables and dependent variables

Calculations may fall short" ); m_rowsize = ArraySize (x); ArrayResize (m_xvalues,m_rowsize+m_rowsize); ArrayFill (m_xvalues, 0 ,m_rowsize, 1 ); ArrayCopy (m_xvalues,x,m_rowsize, 0 , WHOLE_ARRAY ); ArrayCopy (m_yvalues,y); m_debug=debugmode; }

여기까지 디자인 행렬 값을 인쇄할 때 출력되는 결과입니다. 1이 채워진 값이 x 값이 시작하는 행에서 끝나는 것을 볼 수 있습니다.

[ 0]1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 [ 21] 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 ........ ........ [693]1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 [714]1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 [735] 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 4173.8 4179.2 4182.7 4185.8 4180.8 4174.6 4174.9 4170.8 4182.2 4208.4 4247.1 4217.4 [756]4225.9 4211.2 4244.1 4249.0 4228.3 4230.6 4235.9 4227.0 4225.0 4219.7 4216.2 4225.9 4229.9 4232.8 4226.4 4206.9 4204.6 4234.7 4240.7 4243.4 4247.7 ........ ........ [1449]4436.4 4442.2 4439.5 4442.5 4436.2 4423.6 4416.8 4419.6 4427.0 4431.7 4372.7 4374.6 4357.9 4381.6 4345.8 4296.8 4321.0 4284.6 4310.9 4318.1 4328.0 [1470]4334.0 4352.3 4350.6 4354.0 4340.1 4347.5 4361.3 4345.9 4346.5 4342.8 4351.7 4326.0 4323.2 4332.7 4352.5 4401.9 4405.2 4415.8



xT 또는 x 전치는 행렬에서 행을 열로 바꾸는 프로세스입니다.





즉 이 두 행렬을 곱하면

데이터를 수집하는 방식이 이미 전치된 형식이었으므로 여기서는 행렬 전치의 과정을 건너뛸 것입니다. 반면에 이미 전치된 x 행렬과 곱할 수 있도록 x 값을 전치 해제해야 합니다. 간단히 말해, 전치된 배열이 아닌 행렬 nx2 는 다음과 같습니다. [1 x1 1 x2 1 ... 1 xn]. 실제로 해 봅시다.

X Matrix 전치 해제



csv 파일에서 얻은 전치된 형식의 매트릭스는 프린트 하면 다음과 같습니다. 전치 행렬 [ [ 0] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ... ... [ 0] 4174 4179 4183 4186 4181 4175 4175 4171 4182 4208 4247 4217 4226 4211 4244 4249 4228 4231 4236 4227 4225 4220 4216 4226 ... ... [720] 4297 4321 4285 4311 4318 4328 4334 4352 4351 4354 4340 4348 4361 4346 4346 4343 4352 4326 4323 4333 4352 4402 4405 4416 ] 이것을 전치 해제 하는 과정은 행을 열로 바꾸면 됩니다. 행렬 전치와 반대 과정입니다. int tr_rows = m_rowsize, tr_cols = 1 + 1 ; MatrixUnTranspose(m_xvalues,tr_cols,tr_rows); Print ( "UnTransposed Matrix" ); MatrixPrint(m_xvalues,tr_cols,tr_rows); 여기서 일이 까다로워집니다.

행렬의 전치 해제



행이 필요한 위치에 전치된 행렬의 열을 배치하고 열이 필요한 곳에 행을 배치합니다. 이 코드 스니펫을 실행할 때의 출력은 다음과 같습니다:

UnTransposed Matrix [ 1 4248 1 4201 1 4352 1 4402 ... ... 1 4405 1 4416 ]

xT는2xn행렬이고x는nx2입니다. 그 결과 행렬은2x2행렬이 됩니다.

이들 곱셈의 결과가 어떻게 보이는지 알아보도록 하겠습니다.

주의: 행렬의 곱셈이 가능하려면 첫 번째 행렬의 열 수가 두 번째 행렬의 행 수와 같아야 합니다. 이 링크 https://en.wikipedia.org/wiki/Matrix_multiplication에서 행렬 곱셈의 규칙을 참조하세요.

이 행렬에서 곱셈이 수행되는 방식은 다음과 같습니다:

1행 1열 1행 2열 2행 1열 2행 2열

행렬 행 1 시간 열 1에서 출력은1이란 값을 포함하는 1행의 곱과 1이란 값을 포함하는 1열의 곱의 합이 됩니다. 이것은 값을 1씩 증가시키는 것을 반복하는 것과 마찬가지입니다.

메모:

데이터 세트의 관측값 수를 알고 싶다면 xTx출력에서 첫 번째 행의 첫 번째 열에 있는 숫자에 의해 가능합니다.

1행 곱하기 2열. 1행(값 1) 과 2열 (값 x)의 곱을 합산할 때 1행에는 1의 값이 포함되어 있으므로 출력은 x 항목의 합이 됩니다. 하나는 곱셈에 영향을 주지 않기 때문입니다.

2행 곱하기 1열. 2행의 값을 1열에 있는 x 값에 곱할 때 미치는 영향이 없으므로 출력은 x의 합이 됩니다.

마지막 부분은 제곱될 때 x 값의 합입니다.

x 값을 포함하는 2행과 x 값도 포함하는 2열의 곱의 합이기 때문에

보시다시피, 이 경우 행렬의 출력은2x2행렬입니다.

선형 회귀https://www.mql5.com/ko/articles/10459와 관련한 첫 번째 기사에서 가져온 데이터 세트를 사용하여 이것이 실제 세계에서 어떻게 작동하는지를 살펴봅시다. 데이터를 추출하고 독립 변수는 x, 종속 변수는 y를 배열에 넣습니다.

#include "MatrixRegression.mqh" ; #include "LinearRegressionLib.mqh" ; CSimpleMatLinearRegression matlr; CSimpleLinearRegression lr; void OnStart () { double x[], y[]; string file_name = "NASDAQ_DATA.csv" , delimiter = "," ; lr.GetDataToArray(x,file_name,delimiter, 1 ); lr.GetDataToArray(y,file_name,delimiter, 2 ); }

첫 번째 기사에서 만든 CsimpleLinearRegression 라이브러리를 가져왔습니다.

CSimpleLinearRegression lr;

여기에는 데이터를 배열로 가져오는 것과 같은 특정 함수가 있기 때문입니다.

xTx를 찾아봅시다



MatrixMultiply(xT,m_xvalues,xTx, tr_cols ,tr_rows,tr_rows, tr_cols ); Print ( "xTx" ); MatrixPrint(xTx, tr_cols , tr_cols , 5 );

배열 xT[]를 주의 깊게 살펴보면 x 값을 복사하여 이xT[]배열에 저장했음을 알 수 있습니다. 앞서 말했듯이 csv 파일에서 배열로 데이터를 수집하는 GetDataToArray() 함수를 사용하는 것이고 이를 통해 이미 전치된 데이터를 얻을 수 있습니다.

그런 다음 배열 xT[]에 현재 전치되지 않은 m_xvalues[] 를 곱했습니다. m_xvalues는 이 라이브러리의 x 값에 대해 전역적으로 정의된 배열입니다. 이것은 MatrixMultiply()함수의 내부입니다.

void CSimpleMatLinearRegression::MatrixMultiply( double &A[], double &B[], double &output_arr[], int row1, int col1, int row2, int col2) { double MultPl_Mat[]; if (col1 != row2) Alert ( "Matrix Multiplication Error,

The number of columns in the first matrix is not equal to the number of rows in second matrix" ); else { ArrayResize (MultPl_Mat,row1*col2); int mat1_index, mat2_index; if (col1== 1 ) { for ( int i= 0 ; i<row1; i++) for ( int k= 0 ; k<row1; k++) { int index = k + (i*row1); MultPl_Mat[index] = A[i] * B[k]; } } else { for ( int i= 0 ; i<row1; i++) for ( int j= 0 ; j<col2; j++) { int index = j + (i*col2); MultPl_Mat[index] = 0 ; for ( int k= 0 ; k<col1; k++) { mat1_index = k + (i*row2); mat2_index = j + (k*col2); MultPl_Mat[index] += A[mat1_index] * B[mat2_index]; DBL_MAX_MIN(MultPl_Mat[index]); } } ArrayCopy (output_arr,MultPl_Mat); ArrayFree (MultPl_Mat); } } }

솔직히 말해 이 곱셈은 특히 다음과 같은 경우에 혼란스럽고 추하게 보입니다.

k + (i*row2); j + (k*col2);

이미 사용된 것. 걱정 마세요! 이러한 인덱스를 조작한 방법은 특정 행과 열에 인덱스를 제공할 수 있도록 하는 것입니다. 이 경우Matrix[i][k]가 되는Matrix[rows][columns]와 같은 2차원 배열을 사용했다면 쉽게 이해했을 것입니다. 그러나 다차원 배열에는 제한이 있으므로 사용하지 않았습니다. 그러므로 무언가 다른 방법을 찾아야 했습니다. 기사 끝에 링크된 간단한C++코드가 있습니다. 이 코드는 이 작업을 수행한 방법을 이해하는 데 도움이 될 것입니다. 또는 https://www.programiz.com/cpp-programming/examples/matrix-multiplication 에서 보다 자세한 내용을 이해할 수 있을 것입니다.

MatrixPrint() 함수를 사용하여 성공적으로xTx 함수를 수행한 결과는 다음과 같습니다.

Print ( "xTx" ); MatrixPrint(xTx,tr_cols,tr_cols, 5 );

xTx [ 744.00000 3257845.70000 3257845.70000 14275586746.32998 ]

xTx배열의 첫 번째 요소에는 데이터 세트의 각 데이터에 대한 관측값 수가 있으므로 이것이 바로 첫 번째 열에서 처음에 1의 값으로 디자인 행렬을 채우는 것이 매우 중요한 이유입니다.

이제 xTx 행렬의 역행렬을 구해 보겠습니다.

xTx 행렬의 역

2x2 행렬의 역행렬을 찾기 위해 먼저 대각선의 첫 번째 요소와 마지막 요소를 바꾼 다음 다른 두 값에 음수 기호를 추가합니다. 공식은 아래 이미지와 같습니다:

행렬의 행렬식을 찾으려면 det(xTx)=첫 번째 대각선의 곱 - 두 번째 대각선의 곱입니다.

다음은 mql5 코드에서 역함수를 찾는 방법입니다.

void CSimpleMatLinearRegression::MatrixInverse( double &Matrix[], double &output_mat[]) { int matrix_size = ArraySize (Matrix); if (matrix_size > 4 ) Print ( "Matrix allowed using this method is a 2x2 matrix Only" ); if (matrix_size== 4 ) { MatrixtypeSquare(matrix_size); int last_mat = matrix_size- 1 ; ArrayCopy (output_mat,Matrix); output_mat[ 0 ] = Matrix[last_mat]; output_mat[last_mat] = Matrix[ 0 ]; double first_diagonal = output_mat[ 0 ]*output_mat[last_mat]; output_mat[ 1 ] = - Matrix[ 1 ]; output_mat[ 2 ] = - Matrix[ 2 ]; double second_diagonal = output_mat[ 1 ]*output_mat[ 2 ]; if (m_debug) { Print ( "Diagonal already Swapped Matrix" ); MatrixPrint(output_mat, 2 , 2 ); } double det = first_diagonal-second_diagonal; if (m_debug) Print ( "determinant =" ,det); for ( int i= 0 ; i<matrix_size; i++) { output_mat[i] = output_mat[i]*( 1 /det); DBL_MAX_MIN(output_mat[i]); } } }

이 코드 블록을 실행한 결과는 다음과 같습니다.

Diagonal already Swapped Matrix [ 14275586746 -3257846 -3257846 744 ] determinant =7477934261.0234375

행렬의 역행렬을 프린트하여 어떻게 보이는지 살펴보겠습니다.

Print ( "inverse xtx" ); MatrixPrint(inverse_xTx, 2 , 2 ,_digits);

출력은 반드시

[ 1.9090281 -0.0004357 -0.0004357 0.0000001 ]

이제 xTx 역이 있습니다. 계속 진행하겠습니다.



xTy 찾기



여기에서 xT[]와 y[]값을 곱합니다. double xTy[]; MatrixMultiply(xT,m_yvalues,xTy,tr_cols,tr_rows,tr_rows, 1 ); Print ( "xTy" ); MatrixPrint(xTy,tr_rows, 1 ,_digits);

출력은 반드시

xTy [ 10550016.7000000 46241904488.2699585 ]

공식 참조





이제가 있습니다. 이상입니다.

MatrixMultiply(inverse_xTx,xTy,Betas, 2 , 2 , 2 , 1 ); Print ( "coefficients" ); MatrixPrint(Betas, 2 , 1 , 5 );

함수를 호출한 방법에 대한 자세한 내용.

이 코드 조각의 출력은 다음과 같습니다.

계수 [ -5524.40278 4.49996 ]

짱 !!! 이것은 이 기사 시리즈의 Part 01에서 스칼라 형식의 모델로 얻을 수 있었던 계수에서와 동일한 결과입니다.

Array Betas의 첫 번째 인덱스에 있는 숫자는 항상 상수/Y 절편입니다. 처음부터 이를 얻을 수 있었던 이유는 디자인 매트릭스를 1에서 첫 번째 열의 값으로 채웠기 때문입니다. 이는 이 프로세스가 얼마나 중요한지를 다시 한 번 보여줍니다. y 절편이 해당 열에 머물 수 있는 공간을 남깁니다.



이제 우리는 단순 선형 회귀 분석을 완료했습니다. 다중 회귀가 어떻게 생겼는지 봅시다. 다소 까다롭고 복잡하고 시간이 걸릴 수 있으므로 세심한 주의를 기울이십시오.





다중 동적 회귀 퍼즐 해결



매트릭스를 기반으로 모델을 만들 때 좋은 점은 모델을 빌드할 때 코드를 많이 변경하지 않고도 쉽게 확장할 수 있다는 것입니다. 다중 회귀에서 알아야할 중요한 변화는 행렬의 역행렬을 찾는 방법입니다. 왜냐하면 이것이 제가 오랫동안 알아내려고 노력해 온 가장 어려운 부분이기 때문입니다. 나중에 해당 섹션에 도달하면 자세히 설명하겠지만 지금은 MultipleMatrixRegression라이브러리에 필요할 수 있는 것들을 코딩해 봅시다. 함수 인수를 입력하도록 하여 단순 회귀와 다중 회귀를 모두 처리할 수 있는 라이브러리를 하나만 가질 수 있지만 좀더 명확하게 하기 위해 다른 파일을 만들기로 결정했습니다. 왜냐하면 제가 방금 설명한 단순 선형 회귀 섹션에서 수행한 계산을 이해했다면 그 과정은 거의 비슷하기 때문입니다. 먼저 라이브러리에 필요한 기본 사항을 코딩해 보겠습니다. class CMultipleMatLinearReg { private : int m_handle; string m_filename; string DataColumnNames[]; int rows_total; int x_columns_chosen; bool m_debug; double m_yvalues[]; double m_allxvalues[]; string m_XColsArray[]; string m_delimiter; double Betas[]; protected : bool fileopen(); void GetAllDataToArray( double & array[]); void GetColumnDatatoArray( int from_column_number, double &toArr[]); public : CMultipleMatLinearReg( void ); ~CMultipleMatLinearReg( void ); void Init( int y_column, string x_columns= "" , string filename = NULL , string delimiter = "," , bool debugmode= true ); }; 이것은 Init() 함수 내부에서 일어나는 일입니다. void CMultipleMatLinearReg::Init( int y_column, string x_columns= "" , string filename= NULL , string delimiter= "," , bool debugmode= true ) { m_filename = filename; m_debug = debugmode; m_delimiter = delimiter; ushort separator = StringGetCharacter (m_delimiter, 0 ); StringSplit (x_columns,separator,m_XColsArray); x_columns_chosen = ArraySize (m_XColsArray); ArrayResize (DataColumnNames,x_columns_chosen); if (m_debug) { Print ( "Init, number of X columns chosen =" ,x_columns_chosen); ArrayPrint (m_XColsArray); } GetAllDataToArray(m_allxvalues); GetColumnDatatoArray(y_column,m_yvalues); if (rows_total % x_columns_chosen != 0 ) Alert ( "There are variance(s) in your dataset columns sizes, This may Lead to Incorrect calculations" ); else { int single_rowsize = rows_total/x_columns_chosen; double Temp_x[]; ArrayResize (Temp_x,single_rowsize); ArrayFill (Temp_x, 0 ,single_rowsize, 1 ); ArrayCopy (Temp_x,m_allxvalues,single_rowsize, 0 , WHOLE_ARRAY ); ArrayCopy (m_allxvalues,Temp_x); ArrayFree (Temp_x); int tr_cols = x_columns_chosen+ 1 , tr_rows = single_rowsize; ArrayCopy (xT,m_allxvalues); MatrixUnTranspose(m_allxvalues,tr_cols,tr_rows); if (m_debug) { Print ( "Design matrix" ); MatrixPrint(m_allxvalues,tr_cols,tr_rows); } } }

수행한 작업에 대한 자세한 내용

ushort separator = StringGetCharacter (m_delimiter, 0 ); StringSplit (x_columns,separator,m_XColsArray); x_columns_chosen = ArraySize (m_XColsArray); ArrayResize (DataColumnNames,x_columns_chosen);

여기서 우리는 TestScript에서 Init 함수를 호출할 때 선택한 x 열(독립 변수)을 얻은 다음 해당 열을 전역 배열 m_XColsArray에 저장합니다. 열을 배열로 갖는 것은 이들을 곧 읽고 모든 x 값(독립 변수 Matrix)/설계 행렬의 배열에 적절한 순서로 저장하는데 도움이 되기 때문입니다.

데이터 세트의 모든 행이 동일한지도 확인해야 합니다. 한 행이나 열에만 차이가 있으면 모든 계산이 실패하기 때문입니다.

if (rows_total % x_columns_chosen != 0 ) Alert ( "There are variances in your dataset columns sizes, This may Lead to Incorrect calculations" );

그런 다음 모든 x 열 데이터를 모든 독립 변수에 대한 하나의 Matrix / Design Matrix / Array로 가져옵니다(이 이름들 중에서 하나라고 부를 수도 있습니다).

GetAllDataToArray(m_allxvalues);

또한 모든 종속 변수를 해당 행렬에 저장할 수도 있습니다.

GetColumnDatatoArray(y_column,m_yvalues);

이것은 계산을 위해 디자인 매트릭스를 준비하는 중요한 단계입니다. 앞에서 말했듯이 x 값 행렬의 첫 번째 열에 1의 값을 더합니다.



{ int single_rowsize = rows_total/x_columns_chosen; double Temp_x[]; ArrayResize (Temp_x,single_rowsize); ArrayFill (Temp_x, 0 ,single_rowsize, 1 ); ArrayCopy (Temp_x,m_allxvalues,single_rowsize, 0 , WHOLE_ARRAY ); ArrayCopy (m_allxvalues,Temp_x); ArrayFree (Temp_x); int tr_cols = x_columns_chosen+ 1 , tr_rows = single_rowsize; MatrixUnTranspose(m_allxvalues,tr_cols,tr_rows); if (m_debug) { Print ( "Design matrix" ); MatrixPrint(m_allxvalues,tr_cols,tr_rows); } }

이번에는 라이브러리를 초기화할 때 전치되지 않은 행렬을 프린트합니다.

이것이 지금 Init 함수에 필요한 전부입니다. multipleMatRegTestScript.mq5(기사 끝에 링크 됨)에서 호출해 보겠습니다.

#include "multipleMatLinearReg.mqh" ; CMultipleMatLinearReg matreg; void OnStart () { string filename= "NASDAQ_DATA.csv" ; matreg.Init( 2 , "1,3,4" ,filename); }

스크립트가 성공적으로 실행되면 출력은다음과 같습니다(개요일 뿐입니다):

Init, number of X columns chosen = 3 "1" "3" "4" All data Array Size 2232 consuming 52 bytes of memory Design matrix Array [ 1 4174 13387 35 1 4179 13397 37 1 4183 13407 38 1 4186 13417 37 ...... ...... 1 4352 14225 47 1 4402 14226 56 1 4405 14224 56 1 4416 14223 60 ]

xTx 찾기



단순 회귀에서 수행한 것과 마찬가지로 여기에서도 동일한 프로세스를 따릅니다. csv 파일에서 원시 데이터인 xT 값을 가져온 다음 전치되지 않은 행렬과 곱합니다.

MatrixMultiply(xT,m_allxvalues,xTx,tr_cols,tr_rows,tr_rows,tr_cols);

xTx Matrix가 프린트 될 때의 결과는 다음과 같습니다.

xTx [ 744.00 3257845.70 10572577.80 36252.20 3257845.70 14275586746.33 46332484402.07 159174265.78 10572577.80 46332484402.07 150405691938.78 515152629.66 36252.20 159174265.78 515152629.66 1910130.22 ]

예상대로 작동합니다.

xTx 역



이것은 다중 회귀의 가장 중요한 부분입니다. 수학에 대해 더 깊이 들어가면서 상황은 더 복잡해 지기 때문에 세심한 주의를 기울여야합니다.

이전 부분에서 xTx의 역수를 찾을 때 우리는 2x2 행렬의 역수를 찾았습니다. 그러나 지금은 4x4 행렬의 역행렬을 찾고 있는 것입니다. 왜냐하면 우리는 독립변수로 3개의 열을 선택했기 때문입니다. 우리가 역을 찾으며 한 열의 값을 추가할 때 4x4 행렬로 이어지는 4개의 열을 갖게 됩니다.

이번에는 역함수를 찾기 위해 이전에 사용했던 방법을 더 이상 사용할 수 없습니다. 왜 일까요?

행렬의 역행렬 찾기를 참조하십시오. 이전에 사용한 행렬식 방법은 행렬이 거대할 때 작동하지 않습니다. 3x3 행렬의 역행렬조차 찾을 수 없습니다.

여러 수학자들이 행렬의 역행렬을 찾은 후 여러 방법을 발명했습니다. 그 중 하나는 고전적인 Adjoint 방법이지만 저의 연구에 따르면 이러한 방법의 대부분은 코딩하기 어렵고 혼란스럽기도 합니다. 이에 대한 자세한 내용과 코딩 방법에 대한 내용을 보려면 이 블로그 게시물을 참조하세요. https://www.geertarien.com/blog/2017/05/15/different-methods-for-matrix-inversion/.





저는 Gauss-Jordan 제거를 선택하였는데 모든 방법 중에서 가장 신뢰할 수 있고 코딩하기 쉽고 쉽게 확장할 수 있다는 이유 때문이었습니다. 여기 이에 대한 훌륭한 비디오가 있습니다.https://www.youtube.com/watch?v=YcP_KOB6KpQ 가우스 조던에 대해 잘 설명하고 있으니 개념 파악에 도움이 되었으면 합니다.

자, 이제 Gauss-Jordan을 코딩해 보겠습니다. 이해하기 어려운 코드를 발견했다면 C++ 코드가 있고 아래에 링크된 저의 GitHub에도 사용하면 작업이 어떻게 수행되었는지 이해하는 데 도움이 될 수 있습니다.

void CMultipleMatLinearReg::Gauss_JordanInverse( double &Matrix[], double &output_Mat[], int mat_order) { int rowsCols = mat_order; Print ( "row cols " ,rowsCols); if (mat_order <= 2 ) Alert ( "To find the Inverse of a matrix Using this method, it order has to be greater that 2 ie more than 2x2 matrix" ); else { int size = ( int ) MathPow (mat_order, 2 ); int start = 0 ; double Identity_Mat[]; ArrayResize (Identity_Mat,size); for ( int i= 0 ; i<size; i++) { if (i==start) { Identity_Mat[i] = 1 ; start += rowsCols+ 1 ; } else Identity_Mat[i] = 0 ; } double MatnIdent[]; start = 0 ; for ( int i= 0 ; i<rowsCols; i++) { ArrayCopy (MatnIdent,Matrix, ArraySize (MatnIdent),start,rowsCols); ArrayCopy (MatnIdent,Identity_Mat, ArraySize (MatnIdent),start,rowsCols); start += rowsCols; } int diagonal_index = 0 , index = 0 ; start = 0 ; double ratio = 0 ; for ( int i= 0 ; i<rowsCols; i++) { if (MatnIdent[diagonal_index] == 0 ) Print ( "Mathematical Error, Diagonal has zero value" ); for ( int j= 0 ; j<rowsCols; j++) if (i != j) { int i__i = i + (i*rowsCols* 2 ); diagonal_index = i__i; int mat_ind = (i)+(j*rowsCols* 2 ); ratio = MatnIdent[mat_ind] / MatnIdent[diagonal_index]; DBL_MAX_MIN(MatnIdent[mat_ind]); DBL_MAX_MIN(MatnIdent[diagonal_index]); for ( int k= 0 ; k<rowsCols* 2 ; k++) { int j_k, i_k; j_k = k + (j*(rowsCols* 2 )); i_k = k + (i*(rowsCols* 2 )); MatnIdent[j_k] = MatnIdent[j_k] - ratio*MatnIdent[i_k]; DBL_MAX_MIN(MatnIdent[j_k]); DBL_MAX_MIN(ratio*MatnIdent[i_k]); } } } ArrayResize (output_Mat,size); int counter= 0 ; for ( int i= 0 ; i<rowsCols; i++) for ( int j=rowsCols; j< 2 *rowsCols; j++) { int i_j, i_i; i_j = j + (i*(rowsCols* 2 )); i_i = i + (i*(rowsCols* 2 )); MatnIdent[i_j] = MatnIdent[i_j] / MatnIdent[i_i]; output_Mat[counter]= MatnIdent[i_j]; counter++; } } }

좋습니다. 함수를 호출하고 행렬의 역을 출력해 보겠습니다.

double inverse_xTx[]; Gauss_JordanInverse(xTx,inverse_xTx,tr_cols); if (m_debug) { Print ( "xtx Inverse" ); MatrixPrint(inverse_xTx,tr_cols,tr_cols, 7 ); }

출력은 반드시,

xtx Inverse [ 3.8264763 - 0.0024984 0.0004760 0.0072008 - 0.0024984 0.0000024 - 0.0000005 - 0.0000073 0.0004760 - 0.0000005 0.0000001 0.0000016 0.0072008 - 0.0000073 0.0000016 0.0000290 ]

행렬의 역행렬을 찾는 것은 정방 행렬이어야 하므로 함수 인수에 행의 수와 열의 수가 같은 mat_order 인수가 있다는 점을 기억하십시오.



xTy 찾기



이제 x 전치와 Y의 행렬을 찾아봅시다.이전과 동일한 과정입니다.

double xTy[]; MatrixMultiply(xT,m_yvalues,xTy,tr_cols,tr_rows,tr_rows, 1 );

결과가 출력되면 다음과 같이 보입니다.

xTy [ 10550016.70000 46241904488.26996 150084914994.69019 516408161.98000 ]

예상대로 1x4 행렬입니다.

공식을 참조하십시오,

행렬 형태의 의 계수 공식

계수를 찾는 데 필요한 모든 것이 준비되었습니다.

MatrixMultiply(inverse_xTx,xTy,Betas,tr_cols,tr_cols,tr_cols, 1 );

결과는 다음과 같습니다(다시 기억하십시오. 계수/베타 행렬의 첫 번째 요소는 상수 또는 다른 말로 y절편):

Coefficients Matrix [ - 3670.97167 2.75527 0.37952 8.06681 ]

좋습니다! 이제 제가 틀렸다는 것을 증명할 파이썬을 찾아 주세요.





이번엔 더블 짱 ! ! !

이제 mql5에서 여러 다중 회귀 모델이 마침내 가능해졌습니다. 이제 이 모든 것이 어디에서 시작되었는지 살펴보겠습니다.



모든 것은 여기에서 시작되었습니다

matreg.Init( 2 , "1,3,4" ,filename);

아이디어는 무제한의 독립 변수를 넣는 데 도움이 되는 문자열 입력을 갖는 것이었고 mql5에서는 python과 같은 언어에서 많은 인수를 입력하게 할 수 있게 하는 *args나 *kwargs를 가질 수 있는 방법이 없는 것처럼 보입니다. 따라서 이를 수행하는 유일한 방법은 문자열을 사용한 다음 단일 배열에 모든 데이터가 포함되도록 배열을 조작할 수 있는 방법을 찾은 다음 나중에 조작하는 방법을 찾는 것입니다. 자세한 내용은https://www.mql5.com/ko/code/38894 저의 첫 번째 실패한 시도를 참조하십시오. 제가 이 모든 것을 말하는 이유는 누군가가 이 프로젝트나 다른 곳에서 저와 같은 길을 갈지도 모르기 때문입니다. 저는 저에게 효과가 있었던 것과 그렇지 않은 것을 설명한 것입니다.





마침말



여러분이 원하는 만큼 많은 독립 변수를 가질 수 있다는 것이 멋있게 들리겠지만 너무 많은 독립 변수를 갖는 것에는 한계가 있거나 너무 긴 데이터 세트 열은 방금 본 것처럼 컴퓨터의 계산 한계로 이어질 수 있음을 기억하십시오. 행렬 계산은 계산 중에 많은 숫자들이 나올 수 있습니다.

다중 선형 회귀 모델에 독립 변수를 추가하면 일반적으로 r-제곱으로 표현되는 종속 변수의 분산의 양이 항상 증가하므로 이론적으로 정당성 없이 너무 많은 독립 변수를 추가할 경우 모델이 과적합 될 수 있습니다.

예를 들어 이 시리즈의 첫 번째 기사에서 했던 것처럼 모델을 구축했다면 두 개의 변수 중 NASDAQ이 종속 변수가 되고 S&P500이 독립 변수가 되면 정확도는 95% 이상일 수 있지만 이제 3개의 독립 변수가 있으므로 이 변수에서는 그렇지 않을 수 있습니다.



모델을 구축한 후에는 항상 모델의 정확성을 확인하는 것이 좋습니다. 또한 모델을 구축하기 전에 각 독립 변수와 대상 간에 상관 관계가 있는지를 확인해야 합니다.

언제나 대상 변수와 강력한 선형 관계가 있는 것으로 입증된 데이터를 기반으로 모델을 작성하십시오.

읽어 주셔서 감사합니다! 저의 GitHub 저장소는 여기입니다. https://github.com/MegaJoctan/MatrixRegressionMQL5.git.



