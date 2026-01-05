- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
88
利益トレード:
67 (76.13%)
損失トレード:
21 (23.86%)
ベストトレード:
7.18 AUD
最悪のトレード:
-5.98 AUD
総利益:
151.56 AUD (11 913 pips)
総損失:
-41.00 AUD (3 633 pips)
最大連続の勝ち:
14 (21.02 AUD)
最大連続利益:
29.41 AUD (8)
シャープレシオ:
0.52
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
67.97%
最近のトレード:
5 時間前
1週間当たりの取引:
32
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
6.20
長いトレード:
56 (63.64%)
短いトレード:
32 (36.36%)
プロフィットファクター:
3.70
期待されたペイオフ:
1.26 AUD
平均利益:
2.26 AUD
平均損失:
-1.95 AUD
最大連続の負け:
5 (-17.83 AUD)
最大連続損失:
-17.83 AUD (5)
月間成長:
10.80%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 AUD
最大の:
17.83 AUD (1.61%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 AUD)
エクイティによる:
0.21% (2.31 AUD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDCAD.a
|64
|AUDUSD.a
|24
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDCAD.a
|49
|AUDUSD.a
|36
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDCAD.a
|5.1K
|AUDUSD.a
|3.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +7.18 AUD
最悪のトレード: -6 AUD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +21.02 AUD
最大連続損失: -17.83 AUD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Pepperstone-MT5-Live01"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Live Signal for Grid PAI-EA: A real-account demonstration of a safe grid trading strategy without martingale or lot increases. The EA trades adaptively, placing orders at optimal intervals to profit from ranging market volatility. Fully transparent – 3 currency pairs shown, all trades genuine. Only one manual intervention: positions closed before New Year for bank reporting purposes.
レビューなし
