シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Grid PAI EA
Pavlo Plotnikov

Grid PAI EA

Pavlo Plotnikov
レビュー0件
信頼性
6週間
0 / 0 USD
月額  300  USD  per  でコピー
0%
Pepperstone-MT5-Live01
1:30
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
88
利益トレード:
67 (76.13%)
損失トレード:
21 (23.86%)
ベストトレード:
7.18 AUD
最悪のトレード:
-5.98 AUD
総利益:
151.56 AUD (11 913 pips)
総損失:
-41.00 AUD (3 633 pips)
最大連続の勝ち:
14 (21.02 AUD)
最大連続利益:
29.41 AUD (8)
シャープレシオ:
0.52
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
67.97%
最近のトレード:
5 時間前
1週間当たりの取引:
32
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
6.20
長いトレード:
56 (63.64%)
短いトレード:
32 (36.36%)
プロフィットファクター:
3.70
期待されたペイオフ:
1.26 AUD
平均利益:
2.26 AUD
平均損失:
-1.95 AUD
最大連続の負け:
5 (-17.83 AUD)
最大連続損失:
-17.83 AUD (5)
月間成長:
10.80%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 AUD
最大の:
17.83 AUD (1.61%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 AUD)
エクイティによる:
0.21% (2.31 AUD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDCAD.a 64
AUDUSD.a 24
20 40 60
20 40 60
20 40 60
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDCAD.a 49
AUDUSD.a 36
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDCAD.a 5.1K
AUDUSD.a 3.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +7.18 AUD
最悪のトレード: -6 AUD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +21.02 AUD
最大連続損失: -17.83 AUD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Pepperstone-MT5-Live01"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Live Signal for Grid PAI-EA: A real-account demonstration of a safe grid trading strategy without martingale or lot increases. The EA trades adaptively, placing orders at optimal intervals to profit from ranging market volatility. Fully transparent – 3 currency pairs shown, all trades genuine. Only one manual intervention: positions closed before New Year for bank reporting purposes.


レビューなし
2026.01.05 21:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
