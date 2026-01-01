シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Breakout PAI EA
Pavlo Plotnikov

Breakout PAI EA

Pavlo Plotnikov
レビュー0件
8週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 8%
Pepperstone-MT5-Live01
1:30
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
21
利益トレード:
18 (85.71%)
損失トレード:
3 (14.29%)
ベストトレード:
14.93 AUD
最悪のトレード:
-2.57 AUD
総利益:
82.85 AUD (5 526 pips)
総損失:
-2.78 AUD (185 pips)
最大連続の勝ち:
14 (59.70 AUD)
最大連続利益:
59.70 AUD (14)
シャープレシオ:
0.84
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
15 分
リカバリーファクター:
31.16
長いトレード:
13 (61.90%)
短いトレード:
8 (38.10%)
プロフィットファクター:
29.80
期待されたペイオフ:
3.81 AUD
平均利益:
4.60 AUD
平均損失:
-0.93 AUD
最大連続の負け:
1 (-2.57 AUD)
最大連続損失:
-2.57 AUD (1)
月間成長:
2.34%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 AUD
最大の:
2.57 AUD (0.24%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.24% (2.57 AUD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 AUD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD.a 21
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD.a 61
20 40 60
20 40 60
20 40 60
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD.a 5.3K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +14.93 AUD
最悪のトレード: -3 AUD
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +59.70 AUD
最大連続損失: -2.57 AUD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Pepperstone-MT5-Live01"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

