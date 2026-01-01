- 成長
トレード:
21
利益トレード:
18 (85.71%)
損失トレード:
3 (14.29%)
ベストトレード:
14.93 AUD
最悪のトレード:
-2.57 AUD
総利益:
82.85 AUD (5 526 pips)
総損失:
-2.78 AUD (185 pips)
最大連続の勝ち:
14 (59.70 AUD)
最大連続利益:
59.70 AUD (14)
シャープレシオ:
0.84
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
15 分
リカバリーファクター:
31.16
長いトレード:
13 (61.90%)
短いトレード:
8 (38.10%)
プロフィットファクター:
29.80
期待されたペイオフ:
3.81 AUD
平均利益:
4.60 AUD
平均損失:
-0.93 AUD
最大連続の負け:
1 (-2.57 AUD)
最大連続損失:
-2.57 AUD (1)
月間成長:
2.34%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 AUD
最大の:
2.57 AUD (0.24%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.24% (2.57 AUD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 AUD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.a
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.a
|61
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.a
|5.3K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +14.93 AUD
最悪のトレード: -3 AUD
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +59.70 AUD
最大連続損失: -2.57 AUD
