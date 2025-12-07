シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / AIST Pro stabil
Asfandiyor Ibragimov

AIST Pro stabil

Asfandiyor Ibragimov
レビュー0件
信頼性
65週間
0 / 0 USD
月額  45  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 109%
ICMarketsSC-Live24
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 116
利益トレード:
784 (70.25%)
損失トレード:
332 (29.75%)
ベストトレード:
327.50 USD
最悪のトレード:
-537.50 USD
総利益:
40 819.51 USD (7 107 776 pips)
総損失:
-29 872.07 USD (5 576 146 pips)
最大連続の勝ち:
28 (1 659.57 USD)
最大連続利益:
1 659.57 USD (28)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
4.79%
最大入金額:
10.81%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
23
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
3.64
長いトレード:
568 (50.90%)
短いトレード:
548 (49.10%)
プロフィットファクター:
1.37
期待されたペイオフ:
9.81 USD
平均利益:
52.07 USD
平均損失:
-89.98 USD
最大連続の負け:
11 (-901.73 USD)
最大連続損失:
-1 198.40 USD (4)
月間成長:
5.46%
年間予想:
66.26%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
325.46 USD
最大の:
3 004.02 USD (58.98%)
比較ドローダウン:
残高による:
23.67% (3 004.02 USD)
エクイティによる:
2.02% (416.38 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
BTCUSD 475
XAUUSD 265
US30 154
GBPUSD 62
USDJPY 62
GBPJPY 59
USDCNH 38
GBPCAD 1
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
BTCUSD 3.7K
XAUUSD 7.9K
US30 -1.5K
GBPUSD 399
USDJPY -24
GBPJPY 434
USDCNH 100
GBPCAD -15
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
BTCUSD 1.6M
XAUUSD 33K
US30 -61K
GBPUSD 2K
USDJPY 174
GBPJPY 2.6K
USDCNH 6.5K
GBPCAD -404
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +327.50 USD
最悪のトレード: -538 USD
最大連続の勝ち: 28
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +1 659.57 USD
最大連続損失: -901.73 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live24"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarkets-Live09
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 11
ForexExchangeCoLtd-Live1
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 6
0.33 × 3
ZeroMarkets-Live-1
0.50 × 2
ICMarkets-Live14
0.52 × 44
ICMarkets-Live12
0.53 × 40
ICMarkets-Live18
0.57 × 7
ICMarketsSC-Live27
0.59 × 74
ICMarkets-Live23
0.67 × 3
ICMarkets-Live16
0.86 × 56
ICMarketsSC-Live20
0.90 × 52
ICMarketsSC-Live08
0.94 × 231
ICMarketsSC-Live05
1.00 × 5
AxiTrader-US05-Live
1.00 × 16
ICMarkets-Live22
1.07 × 136
Tickmill-Live05
1.17 × 6
BlackMoonTrade-LiveLiquidity1
1.23 × 88
Exness-Real9
1.24 × 54
ICMarketsSC-Live17
1.25 × 48
LQDLLC-Live02
1.29 × 7
ICMarkets-Live05
1.36 × 104
123 より多く...
説明

本トレードロボットは、安定性・透明性・リスク管理を重視するトレーダーのために設計されています。
マーチンゲール、グリッド、ロット倍増などの攻撃的な手法は一切使用しません。
戦略は、重要な価格レベルのブレイクアウトに基づく明確なロジックに従って動作します。

📌 戦略の核心

ロボットは本当に意味のある強力なレベルのみを取引します。
搭載された高度なフィルターが以下を分析します：

  • レベルの強さ

  • 再テストの回数

  • 価格反応

  • 市場全体の構造

その結果、突破確率の高いポイントでのみ注文が発動されます。

🔥 パフォーマンス

  • 年間平均利益：70〜100％（適度なリスク）

  • 2015〜2023年のバックテストでは、資産曲線は安定した右肩上がりを維持

  • 15〜20％のドローダウンは通常2〜3ヶ月で回復

この結果は、トレンド相場・レンジ相場・高ボラティリティ環境でも安定した機能性を証明しています。

⚙️ 安全性とリスク管理

  • マーチンゲールなし

  • グリッド・ロット増加ロジックなし

  • すべてのトレードは強力なレベル確認に基づく

  • 1トレードのリスクは固定でコントロール可能

長期運用に非常に適しています。

追加情報

この戦略は GBPUSD、USDJPY、GBPJPY、XAUUSD、BTCUSD の複数の銘柄でテストされました。
長期間のバックテストの結果、最も安定しており、予測しやすく、リスクの低いパフォーマンスを示したのは XAUUSD（ゴールド）BTCUSD でした。

そのため、Signals では この2つの銘柄のみ を採用しています。
これにより、購読者の方々は：

  • より快適でスムーズなトレード

  • 小さなドローダウンの変動

  • 一貫性のある綺麗な資産曲線

  • 相場変動時の心理的負担の軽減

といったメリットを得られます。

ただし、私の個人アカウントでは、ロボットがもともとマルチアセット対応で設計されているため、引き続きすべての銘柄で戦略を運用しています。

https://youtu.be/COjO_OQQXuI

💡 推奨事項

ロボットの真の実力を発揮させるには、長期運用を強くおすすめします
短期的な揺れを滑らかにし、安定的な成長曲線を形成します。

結論

攻撃的な手法に頼らず、
強力なブレイクアウトロジックを核にした安定型トレードロボットをお探しなら、
このEAはあなたのポートフォリオに最適な選択となるでしょう。


レビューなし
2025.12.07 11:58
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 2.99% of days out of 435 days of the signal's entire lifetime.
