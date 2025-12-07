- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|475
|XAUUSD
|265
|US30
|154
|GBPUSD
|62
|USDJPY
|62
|GBPJPY
|59
|USDCNH
|38
|GBPCAD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSD
|3.7K
|XAUUSD
|7.9K
|US30
|-1.5K
|GBPUSD
|399
|USDJPY
|-24
|GBPJPY
|434
|USDCNH
|100
|GBPCAD
|-15
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSD
|1.6M
|XAUUSD
|33K
|US30
|-61K
|GBPUSD
|2K
|USDJPY
|174
|GBPJPY
|2.6K
|USDCNH
|6.5K
|GBPCAD
|-404
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Deposit load
- ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live24"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 11
|
ForexExchangeCoLtd-Live1
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.33 × 3
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live14
|0.52 × 44
|
ICMarkets-Live12
|0.53 × 40
|
ICMarkets-Live18
|0.57 × 7
|
ICMarketsSC-Live27
|0.59 × 74
|
ICMarkets-Live23
|0.67 × 3
|
ICMarkets-Live16
|0.86 × 56
|
ICMarketsSC-Live20
|0.90 × 52
|
ICMarketsSC-Live08
|0.94 × 231
|
ICMarketsSC-Live05
|1.00 × 5
|
AxiTrader-US05-Live
|1.00 × 16
|
ICMarkets-Live22
|1.07 × 136
|
Tickmill-Live05
|1.17 × 6
|
BlackMoonTrade-LiveLiquidity1
|1.23 × 88
|
Exness-Real9
|1.24 × 54
|
ICMarketsSC-Live17
|1.25 × 48
|
LQDLLC-Live02
|1.29 × 7
|
ICMarkets-Live05
|1.36 × 104
説明
本トレードロボットは、安定性・透明性・リスク管理を重視するトレーダーのために設計されています。
マーチンゲール、グリッド、ロット倍増などの攻撃的な手法は一切使用しません。
戦略は、重要な価格レベルのブレイクアウトに基づく明確なロジックに従って動作します。
📌 戦略の核心
ロボットは本当に意味のある強力なレベルのみを取引します。
搭載された高度なフィルターが以下を分析します：
-
レベルの強さ
-
再テストの回数
-
価格反応
-
市場全体の構造
その結果、突破確率の高いポイントでのみ注文が発動されます。
🔥 パフォーマンス
-
年間平均利益：70〜100％（適度なリスク）
-
2015〜2023年のバックテストでは、資産曲線は安定した右肩上がりを維持
-
15〜20％のドローダウンは通常2〜3ヶ月で回復
この結果は、トレンド相場・レンジ相場・高ボラティリティ環境でも安定した機能性を証明しています。
⚙️ 安全性とリスク管理
-
マーチンゲールなし
-
グリッド・ロット増加ロジックなし
-
すべてのトレードは強力なレベル確認に基づく
-
1トレードのリスクは固定でコントロール可能
長期運用に非常に適しています。
追加情報
この戦略は GBPUSD、USDJPY、GBPJPY、XAUUSD、BTCUSD の複数の銘柄でテストされました。
長期間のバックテストの結果、最も安定しており、予測しやすく、リスクの低いパフォーマンスを示したのは XAUUSD（ゴールド） と BTCUSD でした。
そのため、Signals では この2つの銘柄のみ を採用しています。
これにより、購読者の方々は：
-
より快適でスムーズなトレード
-
小さなドローダウンの変動
-
一貫性のある綺麗な資産曲線
-
相場変動時の心理的負担の軽減
といったメリットを得られます。
ただし、私の個人アカウントでは、ロボットがもともとマルチアセット対応で設計されているため、引き続きすべての銘柄で戦略を運用しています。
https://youtu.be/COjO_OQQXuI
💡 推奨事項
ロボットの真の実力を発揮させるには、長期運用を強くおすすめします。
短期的な揺れを滑らかにし、安定的な成長曲線を形成します。
結論
攻撃的な手法に頼らず、
強力なブレイクアウトロジックを核にした安定型トレードロボットをお探しなら、
このEAはあなたのポートフォリオに最適な選択となるでしょう。
