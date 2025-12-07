说明

本交易机器人专为重视稳定性、透明度和风险可控性的交易者设计。

它 不使用马丁格尔、网格加仓或任何形式的加倍手法，而是基于结构化逻辑，通过突破关键价格水平进行交易。

📌 核心策略理念

机器人仅交易真正具有意义的关键位置。

内置的强大过滤系统会综合分析：

支撑/阻力的强度

测试次数

价格对该区域的反应

整体市场结构

因此，订单只在突破概率更高的关键位置触发。

🔥 策略表现

年均收益率：70%–100%（中等风险）

2015–2023 年历史回测 显示：资金曲线持续稳步增长

当出现 15–20% 的回撤时，一般在 2–3 个月内完全修复

这些结果表明，该策略能够适应趋势、震荡以及高波动等不同市场环境。

⚙️ 安全性与风险控制

不使用马丁格尔

不使用网格或加倍逻辑

每一笔交易都有强有力的价格结构确认

风险固定且可控

适合长期稳健运行。





补充说明

该策略已在多种交易品种上进行了测试，包括：GBPUSD、USDJPY、GBPJPY、XAUUSD 和 BTCUSD。

经过长期历史分析后发现，机器人在 XAUUSD（黄金） 和 BTCUSD 上表现最为稳定、可预测且风险较低。

因此，在 Signals 服务中，我只选择了这两个品种。

这样做的目的，是为了让订阅者获得：

更平稳、舒适的交易体验

更低的回撤波动

更清晰、稳定的收益曲线

更少的心理压力

但需要说明的是，在我的个人账户中，我依然在所有上述品种上使用该策略，因为机器人最初就是为多品种通用型设计的。



https://youtu.be/COjO_OQQXuI



💡 使用建议

若想充分发挥机器人的潜力，建议采用长期使用方式。

策略在长周期中表现更加稳定，能够平滑短期回撤，实现稳定增长。

结论

如果您正在寻找一个 无需激进加仓、基于真实关键突破逻辑、且表现稳定的自动交易系统，

那么本机器人将是您投资组合中的强大工具。