|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|474
|XAUUSD
|265
|US30
|154
|GBPUSD
|62
|USDJPY
|62
|GBPJPY
|59
|USDCNH
|38
|GBPCAD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|3.7K
|XAUUSD
|7.9K
|US30
|-1.5K
|GBPUSD
|399
|USDJPY
|-24
|GBPJPY
|434
|USDCNH
|100
|GBPCAD
|-15
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|1.5M
|XAUUSD
|33K
|US30
|-61K
|GBPUSD
|2K
|USDJPY
|174
|GBPJPY
|2.6K
|USDCNH
|6.5K
|GBPCAD
|-404
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- 入金加载
- 提取
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live24 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 11
|
ForexExchangeCoLtd-Live1
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.33 × 3
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live14
|0.52 × 44
|
ICMarkets-Live12
|0.53 × 40
|
ICMarkets-Live18
|0.57 × 7
|
ICMarketsSC-Live27
|0.59 × 74
|
ICMarkets-Live23
|0.67 × 3
|
ICMarkets-Live16
|0.86 × 56
|
ICMarketsSC-Live20
|0.90 × 52
|
ICMarketsSC-Live08
|0.94 × 231
|
ICMarketsSC-Live05
|1.00 × 5
|
AxiTrader-US05-Live
|1.00 × 16
|
ICMarkets-Live22
|1.07 × 136
|
Tickmill-Live05
|1.17 × 6
|
BlackMoonTrade-LiveLiquidity1
|1.23 × 88
|
Exness-Real9
|1.24 × 54
|
ICMarketsSC-Live17
|1.25 × 48
|
LQDLLC-Live02
|1.29 × 7
|
ICMarkets-Live05
|1.36 × 104
说明
本交易机器人专为重视稳定性、透明度和风险可控性的交易者设计。
它 不使用马丁格尔、网格加仓或任何形式的加倍手法，而是基于结构化逻辑，通过突破关键价格水平进行交易。
📌 核心策略理念
机器人仅交易真正具有意义的关键位置。
内置的强大过滤系统会综合分析：
-
支撑/阻力的强度
-
测试次数
-
价格对该区域的反应
-
整体市场结构
因此，订单只在突破概率更高的关键位置触发。
🔥 策略表现
-
年均收益率：70%–100%（中等风险）
-
2015–2023 年历史回测显示：资金曲线持续稳步增长
-
当出现 15–20% 的回撤时，一般在 2–3 个月内完全修复
这些结果表明，该策略能够适应趋势、震荡以及高波动等不同市场环境。
⚙️ 安全性与风险控制
-
不使用马丁格尔
-
不使用网格或加倍逻辑
-
每一笔交易都有强有力的价格结构确认
-
风险固定且可控
适合长期稳健运行。
补充说明
该策略已在多种交易品种上进行了测试，包括：GBPUSD、USDJPY、GBPJPY、XAUUSD 和 BTCUSD。
经过长期历史分析后发现，机器人在 XAUUSD（黄金） 和 BTCUSD 上表现最为稳定、可预测且风险较低。
因此，在 Signals 服务中，我只选择了这两个品种。
这样做的目的，是为了让订阅者获得：
-
更平稳、舒适的交易体验
-
更低的回撤波动
-
更清晰、稳定的收益曲线
-
更少的心理压力
但需要说明的是，在我的个人账户中，我依然在所有上述品种上使用该策略，因为机器人最初就是为多品种通用型设计的。
https://youtu.be/COjO_OQQXuI
💡 使用建议
若想充分发挥机器人的潜力，建议采用长期使用方式。
策略在长周期中表现更加稳定，能够平滑短期回撤，实现稳定增长。
结论
如果您正在寻找一个 无需激进加仓、基于真实关键突破逻辑、且表现稳定的自动交易系统，
那么本机器人将是您投资组合中的强大工具。
