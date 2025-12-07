信号部分
信号 / MetaTrader 4 / AIST Pro stabil
Asfandiyor Ibragimov

AIST Pro stabil

Asfandiyor Ibragimov
0条评论
可靠性
65
0 / 0 USD
每月复制 45 USD per 
增长自 2024 109%
ICMarketsSC-Live24
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 115
盈利交易:
783 (70.22%)
亏损交易:
332 (29.78%)
最好交易:
327.50 USD
最差交易:
-537.50 USD
毛利:
40 806.76 USD (7 102 676 pips)
毛利亏损:
-29 872.07 USD (5 576 146 pips)
最大连续赢利:
28 (1 659.57 USD)
最大连续盈利:
1 659.57 USD (28)
夏普比率:
0.07
交易活动:
4.79%
最大入金加载:
10.81%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
22
平均持有时间:
2 小时
采收率:
3.64
长期交易:
568 (50.94%)
短期交易:
547 (49.06%)
利润因子:
1.37
预期回报:
9.81 USD
平均利润:
52.12 USD
平均损失:
-89.98 USD
最大连续失误:
11 (-901.73 USD)
最大连续亏损:
-1 198.40 USD (4)
每月增长:
5.40%
年度预测:
65.48%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
325.46 USD
最大值:
3 004.02 USD (58.98%)
相对跌幅:
结余:
23.67% (3 004.02 USD)
净值:
2.02% (416.38 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
BTCUSD 474
XAUUSD 265
US30 154
GBPUSD 62
USDJPY 62
GBPJPY 59
USDCNH 38
GBPCAD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
BTCUSD 3.7K
XAUUSD 7.9K
US30 -1.5K
GBPUSD 399
USDJPY -24
GBPJPY 434
USDCNH 100
GBPCAD -15
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
BTCUSD 1.5M
XAUUSD 33K
US30 -61K
GBPUSD 2K
USDJPY 174
GBPJPY 2.6K
USDCNH 6.5K
GBPCAD -404
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +327.50 USD
最差交易: -538 USD
最大连续赢利: 28
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +1 659.57 USD
最大连续亏损: -901.73 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live24 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarkets-Live09
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 11
ForexExchangeCoLtd-Live1
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 6
0.33 × 3
ZeroMarkets-Live-1
0.50 × 2
ICMarkets-Live14
0.52 × 44
ICMarkets-Live12
0.53 × 40
ICMarkets-Live18
0.57 × 7
ICMarketsSC-Live27
0.59 × 74
ICMarkets-Live23
0.67 × 3
ICMarkets-Live16
0.86 × 56
ICMarketsSC-Live20
0.90 × 52
ICMarketsSC-Live08
0.94 × 231
ICMarketsSC-Live05
1.00 × 5
AxiTrader-US05-Live
1.00 × 16
ICMarkets-Live22
1.07 × 136
Tickmill-Live05
1.17 × 6
BlackMoonTrade-LiveLiquidity1
1.23 × 88
Exness-Real9
1.24 × 54
ICMarketsSC-Live17
1.25 × 48
LQDLLC-Live02
1.29 × 7
ICMarkets-Live05
1.36 × 104
123 更多...
说明

本交易机器人专为重视稳定性、透明度和风险可控性的交易者设计。
不使用马丁格尔、网格加仓或任何形式的加倍手法，而是基于结构化逻辑，通过突破关键价格水平进行交易。

📌 核心策略理念

机器人仅交易真正具有意义的关键位置。
内置的强大过滤系统会综合分析：

  • 支撑/阻力的强度

  • 测试次数

  • 价格对该区域的反应

  • 整体市场结构

因此，订单只在突破概率更高的关键位置触发。

🔥 策略表现

  • 年均收益率：70%–100%（中等风险）

  • 2015–2023 年历史回测显示：资金曲线持续稳步增长

  • 当出现 15–20% 的回撤时，一般在 2–3 个月内完全修复

这些结果表明，该策略能够适应趋势、震荡以及高波动等不同市场环境。

⚙️ 安全性与风险控制

  • 不使用马丁格尔

  • 不使用网格或加倍逻辑

  • 每一笔交易都有强有力的价格结构确认

  • 风险固定且可控

适合长期稳健运行。

补充说明

该策略已在多种交易品种上进行了测试，包括：GBPUSD、USDJPY、GBPJPY、XAUUSD 和 BTCUSD
经过长期历史分析后发现，机器人在 XAUUSD（黄金）BTCUSD 上表现最为稳定、可预测且风险较低。

因此，在 Signals 服务中，我只选择了这两个品种。
这样做的目的，是为了让订阅者获得：

  • 更平稳、舒适的交易体验

  • 更低的回撤波动

  • 更清晰、稳定的收益曲线

  • 更少的心理压力

但需要说明的是，在我的个人账户中，我依然在所有上述品种上使用该策略，因为机器人最初就是为多品种通用型设计的。

https://youtu.be/COjO_OQQXuI

💡 使用建议

若想充分发挥机器人的潜力，建议采用长期使用方式
策略在长周期中表现更加稳定，能够平滑短期回撤，实现稳定增长。

结论

如果您正在寻找一个 无需激进加仓、基于真实关键突破逻辑、且表现稳定的自动交易系统
那么本机器人将是您投资组合中的强大工具。


没有评论
2025.12.07 11:58
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 2.99% of days out of 435 days of the signal's entire lifetime.
