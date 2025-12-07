Описание

Данный торговый робот создан для тех, кто ценит стабильность, прозрачность и контролируемый риск. В его основе — профессиональный подход к анализу рынка без использования агрессивных методов вроде мартингейла, усреднения или сеточной торговли с увеличением лота. Алгоритм работает исключительно в рамках продуманной логики пробоя ключевых уровней.

📌 Основная идея стратегии

Робот определяет и торгует только действительно значимые уровни рынка.

Для их отбора используется расширенный фильтр, который анализирует:

силу уровня,

частоту его тестирования,

реакцию цены,

рыночный контекст.

В результате ордера размещаются только там, где вероятность пробоя статистически выше.

🔥 Производительность

Средняя годовая доходность: 70–100% при умеренных рисках.

Тестирование на истории с 2015 по 2023 год показывает стабильный рост капитала без разрушительных просадок.

Потери в размере 15–20% робот перекрывал в течение 2–3 месяцев, после чего продолжал устойчивый рост.

Эти результаты демонстрируют устойчивость стратегии к различным рыночным фазам: трендам, флетам и повышенной волатильности.

⚙️ Безопасность и риск-менеджмент

Полное отсутствие мартингейла.

Нет сетки и последовательного увеличения лота.

Каждая сделка имеет логичное подтверждение уровня.

Риск на сделку фиксирован и поддаётся контролю.

Подобный подход делает стратегию менее агрессивной и подходит для долгосрочного использования.





Дополнение

Стратегия была протестирована на нескольких инструментах: GBPUSD, USDJPY, GBPJPY, XAUUSD и BTCUSD.

По результатам длительного исторического анализа оказалось, что наиболее стабильные, предсказуемые и низкорискованные показатели робот демонстрирует именно на XAUUSD (Gold) и BTCUSD.

Именно поэтому для раздела Signals я оставил эти два инструмента.

Так подписчики получают:

более комфортное восприятие торговли,

меньшую волатильность просадок,

более ровную кривую доходности,

меньше психологической нагрузки.

Однако важно отметить, что на моих личных персональных счетах я продолжаю применять стратегию на всех перечисленных инструментах, так как робот изначально разрабатывался как универсальный и мультивалютный.



https://youtu.be/COjO_OQQXuI



💡 Рекомендации

Чтобы ощутить полный потенциал робота, лучше всего использовать его в долгосрочной перспективе. Алгоритм раскрывает себя на дистанции, аккуратно сглаживает временные просадки и формирует плавную кривую капитала.

Заключение

Если вы ищете надёжный алгоритм без опасных методов удвоения, который строит работу на логике пробоя сильных уровней и показывает стабильную доходность — этот робот станет мощным дополнением к вашему портфелю.