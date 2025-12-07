СигналыРазделы
AIST Pro stabil
Asfandiyor Ibragimov

AIST Pro stabil

Asfandiyor Ibragimov
0 отзывов
Надежность
65 недель
0 / 0 USD
Копировать за 45 USD в месяц
прирост с 2024 108%
ICMarketsSC-Live24
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 109
Прибыльных трейдов:
778 (70.15%)
Убыточных трейдов:
331 (29.85%)
Лучший трейд:
327.50 USD
Худший трейд:
-537.50 USD
Общая прибыль:
40 762.12 USD (7 085 612 pips)
Общий убыток:
-29 870.57 USD (5 576 145 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (1 659.57 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 659.57 USD (28)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
4.79%
Макс. загрузка депозита:
10.54%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
24
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
3.63
Длинных трейдов:
563 (50.77%)
Коротких трейдов:
546 (49.23%)
Профит фактор:
1.36
Мат. ожидание:
9.82 USD
Средняя прибыль:
52.39 USD
Средний убыток:
-90.24 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-901.73 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 198.40 USD (4)
Прирост в месяц:
7.73%
Годовой прогноз:
93.84%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
325.46 USD
Максимальная:
3 004.02 USD (58.98%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
23.67% (3 004.02 USD)
По эквити:
2.02% (416.38 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 470
XAUUSD 263
US30 154
GBPUSD 62
USDJPY 62
GBPJPY 59
USDCNH 38
GBPCAD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD 3.7K
XAUUSD 7.9K
US30 -1.5K
GBPUSD 399
USDJPY -24
GBPJPY 434
USDCNH 100
GBPCAD -15
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD 1.5M
XAUUSD 33K
US30 -61K
GBPUSD 2K
USDJPY 174
GBPJPY 2.6K
USDCNH 6.5K
GBPCAD -404
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +327.50 USD
Худший трейд: -538 USD
Макс. серия выигрышей: 28
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +1 659.57 USD
Макс. убыток в серии: -901.73 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live24" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live09
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 11
ForexExchangeCoLtd-Live1
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 6
0.33 × 3
ZeroMarkets-Live-1
0.50 × 2
ICMarkets-Live14
0.52 × 44
ICMarkets-Live12
0.53 × 40
ICMarkets-Live18
0.57 × 7
ICMarketsSC-Live27
0.59 × 74
ICMarkets-Live23
0.67 × 3
ICMarkets-Live16
0.86 × 56
ICMarketsSC-Live20
0.90 × 52
ICMarketsSC-Live08
0.94 × 231
ICMarketsSC-Live05
1.00 × 5
AxiTrader-US05-Live
1.00 × 16
ICMarkets-Live22
1.07 × 136
Tickmill-Live05
1.17 × 6
BlackMoonTrade-LiveLiquidity1
1.23 × 88
Exness-Real9
1.24 × 54
ICMarketsSC-Live17
1.25 × 48
LQDLLC-Live02
1.29 × 7
ICMarkets-Live05
1.36 × 104
еще 123...
Описание

Данный торговый робот создан для тех, кто ценит стабильность, прозрачность и контролируемый риск. В его основе — профессиональный подход к анализу рынка без использования агрессивных методов вроде мартингейла, усреднения или сеточной торговли с увеличением лота. Алгоритм работает исключительно в рамках продуманной логики пробоя ключевых уровней.

📌 Основная идея стратегии

Робот определяет и торгует только действительно значимые уровни рынка.
Для их отбора используется расширенный фильтр, который анализирует:

  • силу уровня,

  • частоту его тестирования,

  • реакцию цены,

  • рыночный контекст.

В результате ордера размещаются только там, где вероятность пробоя статистически выше.

🔥 Производительность

  • Средняя годовая доходность: 70–100% при умеренных рисках.

  • Тестирование на истории с 2015 по 2023 год показывает стабильный рост капитала без разрушительных просадок.

  • Потери в размере 15–20% робот перекрывал в течение 2–3 месяцев, после чего продолжал устойчивый рост.

Эти результаты демонстрируют устойчивость стратегии к различным рыночным фазам: трендам, флетам и повышенной волатильности.

⚙️ Безопасность и риск-менеджмент

  • Полное отсутствие мартингейла.

  • Нет сетки и последовательного увеличения лота.

  • Каждая сделка имеет логичное подтверждение уровня.

  • Риск на сделку фиксирован и поддаётся контролю.

Подобный подход делает стратегию менее агрессивной и подходит для долгосрочного использования.

Дополнение

Стратегия была протестирована на нескольких инструментах: GBPUSD, USDJPY, GBPJPY, XAUUSD и BTCUSD.
По результатам длительного исторического анализа оказалось, что наиболее стабильные, предсказуемые и низкорискованные показатели робот демонстрирует именно на XAUUSD (Gold) и BTCUSD.

Именно поэтому для раздела Signals я оставил эти два инструмента.
Так подписчики получают:

  • более комфортное восприятие торговли,

  • меньшую волатильность просадок,

  • более ровную кривую доходности,

  • меньше психологической нагрузки.

Однако важно отметить, что на моих личных персональных счетах я продолжаю применять стратегию на всех перечисленных инструментах, так как робот изначально разрабатывался как универсальный и мультивалютный.

https://youtu.be/COjO_OQQXuI

💡 Рекомендации

Чтобы ощутить полный потенциал робота, лучше всего использовать его в долгосрочной перспективе. Алгоритм раскрывает себя на дистанции, аккуратно сглаживает временные просадки и формирует плавную кривую капитала.

Заключение

Если вы ищете надёжный алгоритм без опасных методов удвоения, который строит работу на логике пробоя сильных уровней и показывает стабильную доходность — этот робот станет мощным дополнением к вашему портфелю.


Нет отзывов
2025.12.07 11:58
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 2.99% of days out of 435 days of the signal's entire lifetime.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
AIST Pro stabil
45 USD в месяц
108%
0
0
USD
21K
USD
65
99%
1 109
70%
5%
1.36
9.82
USD
24%
1:100
