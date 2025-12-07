- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|470
|XAUUSD
|263
|US30
|154
|GBPUSD
|62
|USDJPY
|62
|GBPJPY
|59
|USDCNH
|38
|GBPCAD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|3.7K
|XAUUSD
|7.9K
|US30
|-1.5K
|GBPUSD
|399
|USDJPY
|-24
|GBPJPY
|434
|USDCNH
|100
|GBPCAD
|-15
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|1.5M
|XAUUSD
|33K
|US30
|-61K
|GBPUSD
|2K
|USDJPY
|174
|GBPJPY
|2.6K
|USDCNH
|6.5K
|GBPCAD
|-404
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live24" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 11
|
ForexExchangeCoLtd-Live1
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.33 × 3
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live14
|0.52 × 44
|
ICMarkets-Live12
|0.53 × 40
|
ICMarkets-Live18
|0.57 × 7
|
ICMarketsSC-Live27
|0.59 × 74
|
ICMarkets-Live23
|0.67 × 3
|
ICMarkets-Live16
|0.86 × 56
|
ICMarketsSC-Live20
|0.90 × 52
|
ICMarketsSC-Live08
|0.94 × 231
|
ICMarketsSC-Live05
|1.00 × 5
|
AxiTrader-US05-Live
|1.00 × 16
|
ICMarkets-Live22
|1.07 × 136
|
Tickmill-Live05
|1.17 × 6
|
BlackMoonTrade-LiveLiquidity1
|1.23 × 88
|
Exness-Real9
|1.24 × 54
|
ICMarketsSC-Live17
|1.25 × 48
|
LQDLLC-Live02
|1.29 × 7
|
ICMarkets-Live05
|1.36 × 104
Описание
Данный торговый робот создан для тех, кто ценит стабильность, прозрачность и контролируемый риск. В его основе — профессиональный подход к анализу рынка без использования агрессивных методов вроде мартингейла, усреднения или сеточной торговли с увеличением лота. Алгоритм работает исключительно в рамках продуманной логики пробоя ключевых уровней.
📌 Основная идея стратегии
Робот определяет и торгует только действительно значимые уровни рынка.
Для их отбора используется расширенный фильтр, который анализирует:
-
силу уровня,
-
частоту его тестирования,
-
реакцию цены,
-
рыночный контекст.
В результате ордера размещаются только там, где вероятность пробоя статистически выше.
🔥 Производительность
-
Средняя годовая доходность: 70–100% при умеренных рисках.
-
Тестирование на истории с 2015 по 2023 год показывает стабильный рост капитала без разрушительных просадок.
-
Потери в размере 15–20% робот перекрывал в течение 2–3 месяцев, после чего продолжал устойчивый рост.
Эти результаты демонстрируют устойчивость стратегии к различным рыночным фазам: трендам, флетам и повышенной волатильности.
⚙️ Безопасность и риск-менеджмент
-
Полное отсутствие мартингейла.
-
Нет сетки и последовательного увеличения лота.
-
Каждая сделка имеет логичное подтверждение уровня.
-
Риск на сделку фиксирован и поддаётся контролю.
Подобный подход делает стратегию менее агрессивной и подходит для долгосрочного использования.
Дополнение
Стратегия была протестирована на нескольких инструментах: GBPUSD, USDJPY, GBPJPY, XAUUSD и BTCUSD.
По результатам длительного исторического анализа оказалось, что наиболее стабильные, предсказуемые и низкорискованные показатели робот демонстрирует именно на XAUUSD (Gold) и BTCUSD.
Именно поэтому для раздела Signals я оставил эти два инструмента.
Так подписчики получают:
-
более комфортное восприятие торговли,
-
меньшую волатильность просадок,
-
более ровную кривую доходности,
-
меньше психологической нагрузки.
Однако важно отметить, что на моих личных персональных счетах я продолжаю применять стратегию на всех перечисленных инструментах, так как робот изначально разрабатывался как универсальный и мультивалютный.
https://youtu.be/COjO_OQQXuI
💡 Рекомендации
Чтобы ощутить полный потенциал робота, лучше всего использовать его в долгосрочной перспективе. Алгоритм раскрывает себя на дистанции, аккуратно сглаживает временные просадки и формирует плавную кривую капитала.
Заключение
Если вы ищете надёжный алгоритм без опасных методов удвоения, который строит работу на логике пробоя сильных уровней и показывает стабильную доходность — этот робот станет мощным дополнением к вашему портфелю.
USD
USD
USD