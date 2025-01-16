- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
381
利益トレード:
352 (92.38%)
損失トレード:
29 (7.61%)
ベストトレード:
76.25 USD
最悪のトレード:
-55.29 USD
総利益:
3 158.54 USD (202 716 pips)
総損失:
-481.73 USD (35 005 pips)
最大連続の勝ち:
78 (565.39 USD)
最大連続利益:
658.51 USD (73)
シャープレシオ:
0.61
取引アクティビティ:
31.86%
最大入金額:
7.83%
最近のトレード:
16 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
22 時間
リカバリーファクター:
19.78
長いトレード:
381 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
6.56
期待されたペイオフ:
7.03 USD
平均利益:
8.97 USD
平均損失:
-16.61 USD
最大連続の負け:
3 (-135.32 USD)
最大連続損失:
-135.32 USD (3)
月間成長:
3.88%
年間予想:
47.06%
アルゴリズム取引:
95%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
135.32 USD (4.45%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.01% (135.32 USD)
エクイティによる:
35.18% (786.79 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAGUSD
|177
|XAUUSD
|170
|EURNZD
|14
|GBPAUD
|11
|EURJPY
|6
|GBPJPY
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAGUSD
|1.3K
|XAUUSD
|1.3K
|EURNZD
|38
|GBPAUD
|27
|EURJPY
|7
|GBPJPY
|5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAGUSD
|25K
|XAUUSD
|131K
|EURNZD
|5.1K
|GBPAUD
|4.1K
|EURJPY
|1K
|GBPJPY
|775
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +76.25 USD
最悪のトレード: -55 USD
最大連続の勝ち: 73
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +565.39 USD
最大連続損失: -135.32 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OctaFX-Real8"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live 2
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real2
|0.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
TitanFX-01
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 3
|
Exness-Real18
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real10
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 4
|
Tradeview-Markets Live 2
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.17 × 103
|
RoboForex-Prime
|0.20 × 25
|
OctaFX-Real9
|0.20 × 20
|
ICMarketsSC-Live07
|0.20 × 10
|
OctaFX-Real8
|0.21 × 38
|
OctaFX-Real6
|0.31 × 26
|
Axi-US06-Live
|0.53 × 141
|
ICMarketsSC-Live05
|0.68 × 22
|
OctaFX-Real5
|1.04 × 26
|
ICMarketsSC-Live20
|1.31 × 48
|
OctaFX-Real
|1.85 × 39
|
RoboForex-ProCent-3
|1.95 × 260
