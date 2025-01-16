SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / CUAN B
Andri Yanto

CUAN B

Andri Yanto
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
48 Wochen
0 / 0 USD
Für 100 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 243%
OctaFX-Real8
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
381
Gewinntrades:
352 (92.38%)
Verlusttrades:
29 (7.61%)
Bester Trade:
76.25 USD
Schlechtester Trade:
-55.29 USD
Bruttoprofit:
3 158.54 USD (202 716 pips)
Bruttoverlust:
-481.73 USD (35 005 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
78 (565.39 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
658.51 USD (73)
Sharpe Ratio:
0.61
Trading-Aktivität:
31.86%
Max deposit load:
7.83%
Letzter Trade:
17 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
22 Stunden
Erholungsfaktor:
19.78
Long-Positionen:
381 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
6.56
Mathematische Gewinnerwartung:
7.03 USD
Durchschnittlicher Profit:
8.97 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-16.61 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-135.32 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-135.32 USD (3)
Wachstum pro Monat :
3.88%
Jahresprognose:
47.06%
Algo-Trading:
95%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
135.32 USD (4.45%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.01% (135.32 USD)
Kapital:
35.18% (786.79 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAGUSD 177
XAUUSD 170
EURNZD 14
GBPAUD 11
EURJPY 6
GBPJPY 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAGUSD 1.3K
XAUUSD 1.3K
EURNZD 38
GBPAUD 27
EURJPY 7
GBPJPY 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAGUSD 25K
XAUUSD 131K
EURNZD 5.1K
GBPAUD 4.1K
EURJPY 1K
GBPJPY 775
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +76.25 USD
Schlechtester Trade: -55 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 73
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +565.39 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -135.32 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "OctaFX-Real8" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 1
TradingProInternational-Live 2
0.00 × 2
OctaFX-Real2
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
TitanFX-01
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 3
Exness-Real18
0.00 × 2
OctaFX-Real10
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 4
Tradeview-Markets Live 2
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Alpari-ECN1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.17 × 103
RoboForex-Prime
0.20 × 25
OctaFX-Real9
0.20 × 20
ICMarketsSC-Live07
0.20 × 10
OctaFX-Real8
0.21 × 38
OctaFX-Real6
0.31 × 26
Axi-US06-Live
0.53 × 141
ICMarketsSC-Live05
0.68 × 22
OctaFX-Real5
1.04 × 26
ICMarketsSC-Live20
1.31 × 48
OctaFX-Real
1.85 × 39
RoboForex-ProCent-3
1.95 × 260
noch 15 ...
Keine Bewertungen
2025.12.18 20:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 11:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 06:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.20 15:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.20 10:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.15 07:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.15 05:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.17 02:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.13 20:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.24 02:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.17 13:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.17 07:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.07 13:36
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.17 13:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.16 11:35
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.01.16 11:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.01.16 11:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
