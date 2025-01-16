- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
381
Прибыльных трейдов:
352 (92.38%)
Убыточных трейдов:
29 (7.61%)
Лучший трейд:
76.25 USD
Худший трейд:
-55.29 USD
Общая прибыль:
3 158.54 USD (202 716 pips)
Общий убыток:
-481.73 USD (35 005 pips)
Макс. серия выигрышей:
78 (565.39 USD)
Макс. прибыль в серии:
658.51 USD (73)
Коэффициент Шарпа:
0.61
Торговая активность:
31.86%
Макс. загрузка депозита:
7.83%
Последний трейд:
13 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
22 часа
Фактор восстановления:
19.78
Длинных трейдов:
381 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
6.56
Мат. ожидание:
7.03 USD
Средняя прибыль:
8.97 USD
Средний убыток:
-16.61 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-135.32 USD)
Макс. убыток в серии:
-135.32 USD (3)
Прирост в месяц:
4.16%
Годовой прогноз:
54.12%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
135.32 USD (4.45%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.01% (135.32 USD)
По эквити:
35.18% (786.79 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAGUSD
|177
|XAUUSD
|170
|EURNZD
|14
|GBPAUD
|11
|EURJPY
|6
|GBPJPY
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAGUSD
|1.3K
|XAUUSD
|1.3K
|EURNZD
|38
|GBPAUD
|27
|EURJPY
|7
|GBPJPY
|5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAGUSD
|25K
|XAUUSD
|131K
|EURNZD
|5.1K
|GBPAUD
|4.1K
|EURJPY
|1K
|GBPJPY
|775
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +76.25 USD
Худший трейд: -55 USD
Макс. серия выигрышей: 73
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +565.39 USD
Макс. убыток в серии: -135.32 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OctaFX-Real8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live 2
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real2
|0.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
TitanFX-01
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 3
|
Exness-Real18
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real10
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 4
|
Tradeview-Markets Live 2
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.17 × 103
|
RoboForex-Prime
|0.20 × 25
|
OctaFX-Real9
|0.20 × 20
|
ICMarketsSC-Live07
|0.20 × 10
|
OctaFX-Real8
|0.21 × 38
|
OctaFX-Real6
|0.31 × 26
|
Axi-US06-Live
|0.53 × 141
|
ICMarketsSC-Live05
|0.68 × 22
|
ICMarketsSC-Live20
|1.31 × 48
|
OctaFX-Real5
|1.50 × 26
|
OctaFX-Real
|1.85 × 39
|
RoboForex-ProCent-3
|1.95 × 260
еще 15...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
100 USD в месяц
243%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
48
95%
381
92%
32%
6.55
7.03
USD
USD
35%
1:500