СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / CUAN B
Andri Yanto

CUAN B

Andri Yanto
0 отзывов
Надежность
48 недель
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2025 243%
OctaFX-Real8
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
381
Прибыльных трейдов:
352 (92.38%)
Убыточных трейдов:
29 (7.61%)
Лучший трейд:
76.25 USD
Худший трейд:
-55.29 USD
Общая прибыль:
3 158.54 USD (202 716 pips)
Общий убыток:
-481.73 USD (35 005 pips)
Макс. серия выигрышей:
78 (565.39 USD)
Макс. прибыль в серии:
658.51 USD (73)
Коэффициент Шарпа:
0.61
Торговая активность:
31.86%
Макс. загрузка депозита:
7.83%
Последний трейд:
13 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
22 часа
Фактор восстановления:
19.78
Длинных трейдов:
381 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
6.56
Мат. ожидание:
7.03 USD
Средняя прибыль:
8.97 USD
Средний убыток:
-16.61 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-135.32 USD)
Макс. убыток в серии:
-135.32 USD (3)
Прирост в месяц:
4.16%
Годовой прогноз:
54.12%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
135.32 USD (4.45%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.01% (135.32 USD)
По эквити:
35.18% (786.79 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAGUSD 177
XAUUSD 170
EURNZD 14
GBPAUD 11
EURJPY 6
GBPJPY 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAGUSD 1.3K
XAUUSD 1.3K
EURNZD 38
GBPAUD 27
EURJPY 7
GBPJPY 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAGUSD 25K
XAUUSD 131K
EURNZD 5.1K
GBPAUD 4.1K
EURJPY 1K
GBPJPY 775
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +76.25 USD
Худший трейд: -55 USD
Макс. серия выигрышей: 73
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +565.39 USD
Макс. убыток в серии: -135.32 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OctaFX-Real8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 1
TradingProInternational-Live 2
0.00 × 2
OctaFX-Real2
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
TitanFX-01
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 3
Exness-Real18
0.00 × 2
OctaFX-Real10
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 4
Tradeview-Markets Live 2
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Alpari-ECN1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.17 × 103
RoboForex-Prime
0.20 × 25
OctaFX-Real9
0.20 × 20
ICMarketsSC-Live07
0.20 × 10
OctaFX-Real8
0.21 × 38
OctaFX-Real6
0.31 × 26
Axi-US06-Live
0.53 × 141
ICMarketsSC-Live05
0.68 × 22
ICMarketsSC-Live20
1.31 × 48
OctaFX-Real5
1.50 × 26
OctaFX-Real
1.85 × 39
RoboForex-ProCent-3
1.95 × 260
еще 15...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.18 20:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 11:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 06:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.20 15:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.20 10:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.15 07:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.15 05:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.17 02:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.13 20:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.24 02:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.17 13:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.17 07:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.07 13:36
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.17 13:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.16 11:35
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.01.16 11:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.01.16 11:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
CUAN B
100 USD в месяц
243%
0
0
USD
2K
USD
48
95%
381
92%
32%
6.55
7.03
USD
35%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.