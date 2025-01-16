- 成长
交易:
381
盈利交易:
352 (92.38%)
亏损交易:
29 (7.61%)
最好交易:
76.25 USD
最差交易:
-55.29 USD
毛利:
3 158.54 USD (202 716 pips)
毛利亏损:
-481.73 USD (35 005 pips)
最大连续赢利:
78 (565.39 USD)
最大连续盈利:
658.51 USD (73)
夏普比率:
0.61
交易活动:
31.86%
最大入金加载:
7.83%
最近交易:
14 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
22 小时
采收率:
19.78
长期交易:
381 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
6.56
预期回报:
7.03 USD
平均利润:
8.97 USD
平均损失:
-16.61 USD
最大连续失误:
3 (-135.32 USD)
最大连续亏损:
-135.32 USD (3)
每月增长:
4.16%
年度预测:
54.12%
算法交易:
95%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
135.32 USD (4.45%)
相对跌幅:
结余:
6.01% (135.32 USD)
净值:
35.18% (786.79 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAGUSD
|177
|XAUUSD
|170
|EURNZD
|14
|GBPAUD
|11
|EURJPY
|6
|GBPJPY
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAGUSD
|1.3K
|XAUUSD
|1.3K
|EURNZD
|38
|GBPAUD
|27
|EURJPY
|7
|GBPJPY
|5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAGUSD
|25K
|XAUUSD
|131K
|EURNZD
|5.1K
|GBPAUD
|4.1K
|EURJPY
|1K
|GBPJPY
|775
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +76.25 USD
最差交易: -55 USD
最大连续赢利: 73
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +565.39 USD
最大连续亏损: -135.32 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 OctaFX-Real8 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live 2
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real2
|0.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
TitanFX-01
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 3
|
Exness-Real18
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real10
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 4
|
Tradeview-Markets Live 2
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.17 × 103
|
RoboForex-Prime
|0.20 × 25
|
OctaFX-Real9
|0.20 × 20
|
ICMarketsSC-Live07
|0.20 × 10
|
OctaFX-Real8
|0.21 × 38
|
OctaFX-Real6
|0.31 × 26
|
Axi-US06-Live
|0.53 × 141
|
ICMarketsSC-Live05
|0.68 × 22
|
OctaFX-Real5
|1.23 × 26
|
ICMarketsSC-Live20
|1.31 × 48
|
OctaFX-Real
|1.85 × 39
|
RoboForex-ProCent-3
|1.95 × 260
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月100 USD
243%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
48
95%
381
92%
32%
6.55
7.03
USD
USD
35%
1:500