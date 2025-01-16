SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / CUAN B
Andri Yanto

CUAN B

Andri Yanto
0 comentários
Confiabilidade
48 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD por mês
crescimento desde 2025 243%
OctaFX-Real8
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
381
Negociações com lucro:
352 (92.38%)
Negociações com perda:
29 (7.61%)
Melhor negociação:
76.25 USD
Pior negociação:
-55.29 USD
Lucro bruto:
3 158.54 USD (202 716 pips)
Perda bruta:
-481.73 USD (35 005 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
78 (565.39 USD)
Máximo lucro consecutivo:
658.51 USD (73)
Índice de Sharpe:
0.61
Atividade de negociação:
31.86%
Depósito máximo carregado:
7.83%
Último negócio:
15 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
22 horas
Fator de recuperação:
19.78
Negociações longas:
381 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
6.56
Valor esperado:
7.03 USD
Lucro médio:
8.97 USD
Perda média:
-16.61 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-135.32 USD)
Máxima perda consecutiva:
-135.32 USD (3)
Crescimento mensal:
4.16%
Previsão anual:
54.12%
Algotrading:
95%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
135.32 USD (4.45%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.01% (135.32 USD)
Pelo Capital Líquido:
35.18% (786.79 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAGUSD 177
XAUUSD 170
EURNZD 14
GBPAUD 11
EURJPY 6
GBPJPY 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAGUSD 1.3K
XAUUSD 1.3K
EURNZD 38
GBPAUD 27
EURJPY 7
GBPJPY 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAGUSD 25K
XAUUSD 131K
EURNZD 5.1K
GBPAUD 4.1K
EURJPY 1K
GBPJPY 775
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +76.25 USD
Pior negociação: -55 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 73
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +565.39 USD
Máxima perda consecutiva: -135.32 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OctaFX-Real8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 1
TradingProInternational-Live 2
0.00 × 2
OctaFX-Real2
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
TitanFX-01
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 3
Exness-Real18
0.00 × 2
OctaFX-Real10
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 4
Tradeview-Markets Live 2
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Alpari-ECN1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.17 × 103
RoboForex-Prime
0.20 × 25
OctaFX-Real9
0.20 × 20
ICMarketsSC-Live07
0.20 × 10
OctaFX-Real8
0.21 × 38
OctaFX-Real6
0.31 × 26
Axi-US06-Live
0.53 × 141
ICMarketsSC-Live05
0.68 × 22
OctaFX-Real5
1.04 × 26
ICMarketsSC-Live20
1.31 × 48
OctaFX-Real
1.85 × 39
RoboForex-ProCent-3
1.95 × 260
15 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2025.12.18 20:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 11:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 06:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.20 15:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.20 10:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.15 07:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.15 05:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.17 02:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.13 20:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.24 02:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.17 13:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.17 07:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.07 13:36
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.17 13:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.16 11:35
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.01.16 11:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.01.16 11:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
CUAN B
100 USD por mês
243%
0
0
USD
2K
USD
48
95%
381
92%
32%
6.55
7.03
USD
35%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.