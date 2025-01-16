- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
381
Negociações com lucro:
352 (92.38%)
Negociações com perda:
29 (7.61%)
Melhor negociação:
76.25 USD
Pior negociação:
-55.29 USD
Lucro bruto:
3 158.54 USD (202 716 pips)
Perda bruta:
-481.73 USD (35 005 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
78 (565.39 USD)
Máximo lucro consecutivo:
658.51 USD (73)
Índice de Sharpe:
0.61
Atividade de negociação:
31.86%
Depósito máximo carregado:
7.83%
Último negócio:
15 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
22 horas
Fator de recuperação:
19.78
Negociações longas:
381 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
6.56
Valor esperado:
7.03 USD
Lucro médio:
8.97 USD
Perda média:
-16.61 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-135.32 USD)
Máxima perda consecutiva:
-135.32 USD (3)
Crescimento mensal:
4.16%
Previsão anual:
54.12%
Algotrading:
95%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
135.32 USD (4.45%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.01% (135.32 USD)
Pelo Capital Líquido:
35.18% (786.79 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAGUSD
|177
|XAUUSD
|170
|EURNZD
|14
|GBPAUD
|11
|EURJPY
|6
|GBPJPY
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAGUSD
|1.3K
|XAUUSD
|1.3K
|EURNZD
|38
|GBPAUD
|27
|EURJPY
|7
|GBPJPY
|5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAGUSD
|25K
|XAUUSD
|131K
|EURNZD
|5.1K
|GBPAUD
|4.1K
|EURJPY
|1K
|GBPJPY
|775
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +76.25 USD
Pior negociação: -55 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 73
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +565.39 USD
Máxima perda consecutiva: -135.32 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OctaFX-Real8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live 2
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real2
|0.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
TitanFX-01
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 3
|
Exness-Real18
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real10
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 4
|
Tradeview-Markets Live 2
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.17 × 103
|
RoboForex-Prime
|0.20 × 25
|
OctaFX-Real9
|0.20 × 20
|
ICMarketsSC-Live07
|0.20 × 10
|
OctaFX-Real8
|0.21 × 38
|
OctaFX-Real6
|0.31 × 26
|
Axi-US06-Live
|0.53 × 141
|
ICMarketsSC-Live05
|0.68 × 22
|
OctaFX-Real5
|1.04 × 26
|
ICMarketsSC-Live20
|1.31 × 48
|
OctaFX-Real
|1.85 × 39
|
RoboForex-ProCent-3
|1.95 × 260
