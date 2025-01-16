SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / CUAN B
Andri Yanto

CUAN B

Andri Yanto
0 comentarios
Fiabilidad
48 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD al mes
incremento desde 2025 243%
OctaFX-Real8
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
381
Transacciones Rentables:
352 (92.38%)
Transacciones Irrentables:
29 (7.61%)
Mejor transacción:
76.25 USD
Peor transacción:
-55.29 USD
Beneficio Bruto:
3 158.54 USD (202 716 pips)
Pérdidas Brutas:
-481.73 USD (35 005 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
78 (565.39 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
658.51 USD (73)
Ratio de Sharpe:
0.61
Actividad comercial:
31.86%
Carga máxima del depósito:
7.83%
Último trade:
14 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
22 horas
Factor de Recuperación:
19.78
Transacciones Largas:
381 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
6.56
Beneficio Esperado:
7.03 USD
Beneficio medio:
8.97 USD
Pérdidas medias:
-16.61 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-135.32 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-135.32 USD (3)
Crecimiento al mes:
4.16%
Pronóstico anual:
54.12%
Trading algorítmico:
95%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
135.32 USD (4.45%)
Reducción relativa:
De balance:
6.01% (135.32 USD)
De fondos:
35.18% (786.79 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAGUSD 177
XAUUSD 170
EURNZD 14
GBPAUD 11
EURJPY 6
GBPJPY 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAGUSD 1.3K
XAUUSD 1.3K
EURNZD 38
GBPAUD 27
EURJPY 7
GBPJPY 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAGUSD 25K
XAUUSD 131K
EURNZD 5.1K
GBPAUD 4.1K
EURJPY 1K
GBPJPY 775
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +76.25 USD
Peor transacción: -55 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 73
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +565.39 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -135.32 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "OctaFX-Real8" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 1
TradingProInternational-Live 2
0.00 × 2
OctaFX-Real2
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
TitanFX-01
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 3
Exness-Real18
0.00 × 2
OctaFX-Real10
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 4
Tradeview-Markets Live 2
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Alpari-ECN1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.17 × 103
RoboForex-Prime
0.20 × 25
OctaFX-Real9
0.20 × 20
ICMarketsSC-Live07
0.20 × 10
OctaFX-Real8
0.21 × 38
OctaFX-Real6
0.31 × 26
Axi-US06-Live
0.53 × 141
ICMarketsSC-Live05
0.68 × 22
OctaFX-Real5
1.04 × 26
ICMarketsSC-Live20
1.31 × 48
OctaFX-Real
1.85 × 39
RoboForex-ProCent-3
1.95 × 260
No hay comentarios
2025.12.18 20:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 11:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 06:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.20 15:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.20 10:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.15 07:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.15 05:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.17 02:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.13 20:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.24 02:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.17 13:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.17 07:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.07 13:36
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.17 13:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.16 11:35
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.01.16 11:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.01.16 11:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
