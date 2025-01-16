- 자본
- 축소
트레이드:
381
이익 거래:
352 (92.38%)
손실 거래:
29 (7.61%)
최고의 거래:
76.25 USD
최악의 거래:
-55.29 USD
총 수익:
3 158.54 USD (202 716 pips)
총 손실:
-481.73 USD (35 005 pips)
연속 최대 이익:
78 (565.39 USD)
연속 최대 이익:
658.51 USD (73)
샤프 비율:
0.61
거래 활동:
30.37%
최대 입금량:
7.83%
최근 거래:
25 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
22 시간
회복 요인:
19.78
롱(주식매수):
381 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
6.56
기대수익:
7.03 USD
평균 이익:
8.97 USD
평균 손실:
-16.61 USD
연속 최대 손실:
3 (-135.32 USD)
연속 최대 손실:
-135.32 USD (3)
월별 성장률:
3.13%
연간 예측:
41.20%
Algo 트레이딩:
95%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
135.32 USD (4.45%)
상대적 삭감:
잔고별:
6.01% (135.32 USD)
자본금별:
35.18% (786.79 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAGUSD
|177
|XAUUSD
|170
|EURNZD
|14
|GBPAUD
|11
|EURJPY
|6
|GBPJPY
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAGUSD
|1.3K
|XAUUSD
|1.3K
|EURNZD
|38
|GBPAUD
|27
|EURJPY
|7
|GBPJPY
|5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAGUSD
|25K
|XAUUSD
|131K
|EURNZD
|5.1K
|GBPAUD
|4.1K
|EURJPY
|1K
|GBPJPY
|775
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +76.25 USD
최악의 거래: -55 USD
연속 최대 이익: 73
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +565.39 USD
연속 최대 손실: -135.32 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "OctaFX-Real8"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live 2
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real2
|0.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
TitanFX-01
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 3
|
Exness-Real18
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real10
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 4
|
Tradeview-Markets Live 2
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.17 × 103
|
RoboForex-Prime
|0.20 × 25
|
OctaFX-Real9
|0.20 × 20
|
ICMarketsSC-Live07
|0.20 × 10
|
OctaFX-Real8
|0.21 × 38
|
OctaFX-Real6
|0.31 × 26
|
Axi-US06-Live
|0.53 × 141
|
ICMarketsSC-Live05
|0.68 × 22
|
OctaFX-Real5
|1.15 × 26
|
ICMarketsSC-Live20
|1.31 × 48
|
OctaFX-Real
|1.85 × 39
|
RoboForex-ProCent-3
|1.95 × 260
리뷰 없음
