- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
292
Profit Trade:
277 (94.86%)
Loss Trade:
15 (5.14%)
Best Trade:
76.25 USD
Worst Trade:
-55.29 USD
Profitto lordo:
2 583.40 USD (161 710 pips)
Perdita lorda:
-323.02 USD (24 694 pips)
Vincite massime consecutive:
78 (565.39 USD)
Massimo profitto consecutivo:
565.39 USD (78)
Indice di Sharpe:
0.67
Attività di trading:
32.52%
Massimo carico di deposito:
7.83%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
16.70
Long Trade:
292 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
8.00
Profitto previsto:
7.74 USD
Profitto medio:
9.33 USD
Perdita media:
-21.53 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-135.32 USD)
Massima perdita consecutiva:
-135.32 USD (3)
Crescita mensile:
8.57%
Previsione annuale:
103.95%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
135.32 USD (4.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.01% (135.32 USD)
Per equità:
35.18% (786.79 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|148
|XAGUSD
|144
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.2K
|XAGUSD
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|115K
|XAGUSD
|22K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +76.25 USD
Worst Trade: -55 USD
Vincite massime consecutive: 78
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +565.39 USD
Massima perdita consecutiva: -135.32 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 14
|
OctaFX-Real10
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 2
|
TitanFX-01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real2
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.17 × 103
|
RoboForex-Prime
|0.20 × 25
|
OctaFX-Real8
|0.35 × 17
|
Axi-US06-Live
|0.53 × 141
|
OctaFX-Real5
|1.00 × 24
|
RoboForex-ProCent-3
|1.17 × 231
|
ICMarketsSC-Live20
|1.31 × 48
|
OctaFX-Real
|2.96 × 23
|
OctaFX-Real3
|3.84 × 38
|
FPMarkets-Live
|4.00 × 5
|
TMGM.TradeMax-Live8
|4.03 × 268
