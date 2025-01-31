- 成長
トレード:
203
利益トレード:
193 (95.07%)
損失トレード:
10 (4.93%)
ベストトレード:
143.50 USD
最悪のトレード:
-66.00 USD
総利益:
3 681.88 USD (1 009 017 pips)
総損失:
-389.88 USD (105 089 pips)
最大連続の勝ち:
42 (637.05 USD)
最大連続利益:
663.62 USD (31)
シャープレシオ:
0.70
取引アクティビティ:
25.73%
最大入金額:
4.59%
最近のトレード:
14 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
23 時間
リカバリーファクター:
26.49
長いトレード:
203 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
9.44
期待されたペイオフ:
16.22 USD
平均利益:
19.08 USD
平均損失:
-38.99 USD
最大連続の負け:
2 (-124.29 USD)
最大連続損失:
-124.29 USD (2)
月間成長:
1.59%
年間予想:
19.23%
アルゴリズム取引:
93%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
124.29 USD (2.40%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.80% (124.29 USD)
エクイティによる:
23.31% (1 007.26 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|104
|XAGUSD
|92
|GBPAUD
|5
|EURNZD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|1.8K
|XAGUSD
|1.5K
|GBPAUD
|25
|EURNZD
|14
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|887K
|XAGUSD
|15K
|GBPAUD
|2K
|EURNZD
|602
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real6"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real17
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 12
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real7
|1.14 × 187
|
Axiory-Live
|1.30 × 20
|
Exness-MT5Real6
|1.67 × 33
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.79 × 19
|
Exness-MT5Real8
|2.81 × 48
|
Exness-MT5Real15
|7.11 × 27
|
Exness-MT5Real3
|10.60 × 327
|
ZeroMarkets-Live
|13.59 × 29
|
ICMarketsSC-MT5-2
|18.23 × 13
レビューなし
