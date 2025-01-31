シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Trading for Living 4K
Andri Yanto

Trading for Living 4K

Andri Yanto
レビュー0件
信頼性
45週間
2 / 5.3K USD
月額  37  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 118%
Exness-MT5Real6
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
203
利益トレード:
193 (95.07%)
損失トレード:
10 (4.93%)
ベストトレード:
143.50 USD
最悪のトレード:
-66.00 USD
総利益:
3 681.88 USD (1 009 017 pips)
総損失:
-389.88 USD (105 089 pips)
最大連続の勝ち:
42 (637.05 USD)
最大連続利益:
663.62 USD (31)
シャープレシオ:
0.70
取引アクティビティ:
25.73%
最大入金額:
4.59%
最近のトレード:
14 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
23 時間
リカバリーファクター:
26.49
長いトレード:
203 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
9.44
期待されたペイオフ:
16.22 USD
平均利益:
19.08 USD
平均損失:
-38.99 USD
最大連続の負け:
2 (-124.29 USD)
最大連続損失:
-124.29 USD (2)
月間成長:
1.59%
年間予想:
19.23%
アルゴリズム取引:
93%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
124.29 USD (2.40%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.80% (124.29 USD)
エクイティによる:
23.31% (1 007.26 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 104
XAGUSD 92
GBPAUD 5
EURNZD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 1.8K
XAGUSD 1.5K
GBPAUD 25
EURNZD 14
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 887K
XAGUSD 15K
GBPAUD 2K
EURNZD 602
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +143.50 USD
最悪のトレード: -66 USD
最大連続の勝ち: 31
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +637.05 USD
最大連続損失: -124.29 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real6"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real17
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 12
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
Exness-MT5Real7
1.14 × 187
Axiory-Live
1.30 × 20
Exness-MT5Real6
1.67 × 33
HFMarketsGlobal-Live1
2.79 × 19
Exness-MT5Real8
2.81 × 48
Exness-MT5Real15
7.11 × 27
Exness-MT5Real3
10.60 × 327
ZeroMarkets-Live
13.59 × 29
ICMarketsSC-MT5-2
18.23 × 13
レビューなし
2025.12.17 20:54
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.12 16:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 13:32
No swaps are charged
2025.12.12 13:32
No swaps are charged
2025.12.12 08:08
No swaps are charged on the signal account
2025.12.10 09:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 06:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 14:02
No swaps are charged
2025.12.03 14:02
No swaps are charged
2025.12.03 13:06
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.11.27 04:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.14 13:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.12 10:30
No swaps are charged
2025.11.12 10:30
No swaps are charged
2025.11.08 18:06
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.07 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 15:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
