İşlemler:
292
Kârla kapanan işlemler:
277 (94.86%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (5.14%)
En iyi işlem:
76.25 USD
En kötü işlem:
-55.29 USD
Brüt kâr:
2 583.40 USD (161 710 pips)
Brüt zarar:
-323.02 USD (24 694 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
78 (565.39 USD)
Maksimum ardışık kâr:
565.39 USD (78)
Sharpe oranı:
0.67
Alım-satım etkinliği:
32.52%
Maks. mevduat yükü:
7.83%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
19 saat
Düzelme faktörü:
16.70
Alış işlemleri:
292 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
8.00
Beklenen getiri:
7.74 USD
Ortalama kâr:
9.33 USD
Ortalama zarar:
-21.53 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-135.32 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-135.32 USD (3)
Aylık büyüme:
8.57%
Yıllık tahmin:
103.95%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
135.32 USD (4.45%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.01% (135.32 USD)
Varlığa göre:
35.18% (786.79 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|148
|XAGUSD
|144
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.2K
|XAGUSD
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|115K
|XAGUSD
|22K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +76.25 USD
En kötü işlem: -55 USD
Maksimum ardışık kazanç: 78
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +565.39 USD
Maksimum ardışık zarar: -135.32 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 14
|
OctaFX-Real10
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 2
|
TitanFX-01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real2
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.17 × 103
|
RoboForex-Prime
|0.20 × 25
|
OctaFX-Real8
|0.35 × 17
|
Axi-US06-Live
|0.53 × 141
|
OctaFX-Real5
|1.00 × 24
|
RoboForex-ProCent-3
|1.17 × 231
|
ICMarketsSC-Live20
|1.31 × 48
|
OctaFX-Real
|2.96 × 23
|
OctaFX-Real3
|3.84 × 38
|
FPMarkets-Live
|4.00 × 5
|
TMGM.TradeMax-Live8
|4.03 × 268
İnceleme yok
