シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / MeanEdge Education Fund
Zhi Peng Luo

MeanEdge Education Fund

Zhi Peng Luo
レビュー0件
信頼性
54週間
0 / 0 USD
月額  35  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 67%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
386
利益トレード:
209 (54.14%)
損失トレード:
177 (45.85%)
ベストトレード:
943.78 USD
最悪のトレード:
-292.29 USD
総利益:
11 759.65 USD (7 395 214 pips)
総損失:
-5 665.01 USD (334 302 pips)
最大連続の勝ち:
16 (2 749.43 USD)
最大連続利益:
2 749.43 USD (16)
シャープレシオ:
0.16
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
180.56%
最近のトレード:
19 分前
1週間当たりの取引:
14
平均保有時間:
41 日
リカバリーファクター:
5.21
長いトレード:
319 (82.64%)
短いトレード:
67 (17.36%)
プロフィットファクター:
2.08
期待されたペイオフ:
15.79 USD
平均利益:
56.27 USD
平均損失:
-32.01 USD
最大連続の負け:
14 (-594.13 USD)
最大連続損失:
-594.13 USD (14)
月間成長:
26.70%
年間予想:
323.99%
アルゴリズム取引:
24%
残高によるドローダウン:
絶対:
905.37 USD
最大の:
1 169.62 USD (10.12%)
比較ドローダウン:
残高による:
10.87% (893.61 USD)
エクイティによる:
47.56% (4 253.05 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
TLT.NAS 87
QQQ.NAS 33
JGB10Y_M5 33
USDCHF 24
JP225 17
GBPJPY 14
EURUSD 14
USDCAD 12
NVDA.NAS 12
IAU.NYSE 10
USDJPY 10
XAUUSD 10
XAGUSD 9
GBPUSD 8
AUDUSD 7
NZDUSD 6
XAUJPY 6
INTC.NAS 6
UST30Y_Z5 6
MSFT.NAS 5
GOOG.NAS 5
XLF.NYSE 5
JGB10Y_U5 5
UKGB_Z5 5
JGB10Y_Z5 5
UST10Y_Z5 4
BABA.NYSE 3
AUDJPY 2
LQD.NYSE 2
UST30Y_U5 2
GBPCHF 2
XTIUSD 1
UKGB_H5 1
BAC.NYSE 1
CHFJPY 1
ARKK.NYSE 1
NZDJPY 1
AUDCAD 1
EWT.NYSE 1
DE40 1
UKGB_M5 1
XLV.NYSE 1
UKGB_U5 1
USDCNH 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
TLT.NAS -467
QQQ.NAS 651
JGB10Y_M5 81
USDCHF -472
JP225 758
GBPJPY -374
EURUSD 15
USDCAD -19
NVDA.NAS 713
IAU.NYSE 602
USDJPY 149
XAUUSD 510
XAGUSD 2.2K
GBPUSD -50
AUDUSD -78
NZDUSD 24
XAUJPY -144
INTC.NAS 195
UST30Y_Z5 772
MSFT.NAS -28
GOOG.NAS -71
XLF.NYSE 113
JGB10Y_U5 116
UKGB_Z5 157
JGB10Y_Z5 3
UST10Y_Z5 531
BABA.NYSE 170
AUDJPY -14
LQD.NYSE 18
UST30Y_U5 106
GBPCHF 154
XTIUSD -22
UKGB_H5 190
BAC.NYSE -20
CHFJPY -1
ARKK.NYSE -58
NZDJPY -20
AUDCAD 10
EWT.NYSE 52
DE40 6
UKGB_M5 23
XLV.NYSE -8
UKGB_U5 65
USDCNH 18
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
TLT.NAS 5.9K
QQQ.NAS 20K
JGB10Y_M5 1.5K
USDCHF -26K
JP225 6.2M
GBPJPY -6.1K
EURUSD 3.6K
USDCAD -5.0K
NVDA.NAS 16K
IAU.NYSE 49K
USDJPY 2.5K
XAUUSD 47K
XAGUSD 75K
GBPUSD 800
AUDUSD -2.6K
NZDUSD -66
XAUJPY -27K
INTC.NAS 746
UST30Y_Z5 772
MSFT.NAS -2.7K
GOOG.NAS 536
XLF.NYSE 924
JGB10Y_U5 477
UKGB_Z5 113
JGB10Y_Z5 26
UST10Y_Z5 2.7K
BABA.NYSE 3.1K
AUDJPY -2.2K
LQD.NYSE 131
UST30Y_U5 107
GBPCHF 1.1K
XTIUSD -42
UKGB_H5 150
BAC.NYSE -329
CHFJPY -157
ARKK.NYSE -11K
NZDJPY -2.9K
AUDCAD 722
EWT.NYSE 270
DE40 20K
UKGB_M5 17
XLV.NYSE -1.9K
UKGB_U5 47
USDCNH 1.4K
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +943.78 USD
最悪のトレード: -292 USD
最大連続の勝ち: 16
最大連続の負け: 14
最大連続利益: +2 749.43 USD
最大連続損失: -594.13 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

DooGroup-Live
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 2
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
VantageInternational-Live 13
0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
0.35 × 215
ICMarketsEU-MT5-4
0.38 × 16
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.69 × 235
StriforLLC-Live
0.72 × 18
XMTrading-MT5 3
0.78 × 5670
PacificUnionLLC-Live
0.97 × 37
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
Exness-MT5Real12
1.01 × 164
Exness-MT5Real8
1.01 × 946
HFMarketsGlobal-Live1
1.06 × 119
151 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録


レビューなし
2025.12.03 11:17
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.11.26 14:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 09:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.15 14:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.10 14:34
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.09.24 19:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 21:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.17 14:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 11:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 14:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.07 17:03
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.24 21:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.07 15:09
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.07.30 15:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.27 20:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 16:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 19:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.26 07:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
MeanEdge Education Fund
35 USD/月
67%
0
0
USD
16K
USD
54
24%
386
54%
100%
2.07
15.79
USD
48%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください