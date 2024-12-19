- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|TLT.NAS
|85
|QQQ.NAS
|33
|JGB10Y_M5
|33
|USDCHF
|21
|JP225
|14
|GBPJPY
|12
|USDCAD
|12
|NVDA.NAS
|12
|IAU.NYSE
|10
|USDJPY
|9
|EURUSD
|9
|GBPUSD
|8
|AUDUSD
|6
|NZDUSD
|6
|XAUUSD
|6
|XAUJPY
|6
|INTC.NAS
|6
|MSFT.NAS
|5
|GOOG.NAS
|5
|XLF.NYSE
|5
|JGB10Y_U5
|5
|BABA.NYSE
|3
|UST30Y_U5
|2
|UKGB_Z5
|2
|UST30Y_Z5
|2
|XTIUSD
|1
|UKGB_H5
|1
|BAC.NYSE
|1
|CHFJPY
|1
|ARKK.NYSE
|1
|AUDJPY
|1
|NZDJPY
|1
|AUDCAD
|1
|EWT.NYSE
|1
|DE40
|1
|UKGB_M5
|1
|LQD.NYSE
|1
|XLV.NYSE
|1
|UKGB_U5
|1
|USDCNH
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|TLT.NAS
|-393
|QQQ.NAS
|651
|JGB10Y_M5
|81
|USDCHF
|-846
|JP225
|681
|GBPJPY
|-387
|USDCAD
|-19
|NVDA.NAS
|713
|IAU.NYSE
|602
|USDJPY
|146
|EURUSD
|-27
|GBPUSD
|-50
|AUDUSD
|-82
|NZDUSD
|24
|XAUUSD
|174
|XAUJPY
|-144
|INTC.NAS
|195
|MSFT.NAS
|-28
|GOOG.NAS
|-71
|XLF.NYSE
|113
|JGB10Y_U5
|116
|BABA.NYSE
|170
|UST30Y_U5
|106
|UKGB_Z5
|314
|UST30Y_Z5
|478
|XTIUSD
|-22
|UKGB_H5
|190
|BAC.NYSE
|-20
|CHFJPY
|-1
|ARKK.NYSE
|-58
|AUDJPY
|-15
|NZDJPY
|-20
|AUDCAD
|10
|EWT.NYSE
|52
|DE40
|6
|UKGB_M5
|23
|LQD.NYSE
|17
|XLV.NYSE
|-8
|UKGB_U5
|65
|USDCNH
|18
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|TLT.NAS
|6K
|QQQ.NAS
|20K
|JGB10Y_M5
|1.5K
|USDCHF
|-27K
|JP225
|6.1M
|GBPJPY
|-7.9K
|USDCAD
|-5.0K
|NVDA.NAS
|16K
|IAU.NYSE
|49K
|USDJPY
|2.5K
|EURUSD
|316
|GBPUSD
|800
|AUDUSD
|-2.7K
|NZDUSD
|-66
|XAUUSD
|11K
|XAUJPY
|-27K
|INTC.NAS
|746
|MSFT.NAS
|-2.7K
|GOOG.NAS
|536
|XLF.NYSE
|924
|JGB10Y_U5
|477
|BABA.NYSE
|3.1K
|UST30Y_U5
|107
|UKGB_Z5
|230
|UST30Y_Z5
|478
|XTIUSD
|-42
|UKGB_H5
|150
|BAC.NYSE
|-329
|CHFJPY
|-157
|ARKK.NYSE
|-11K
|AUDJPY
|-2.3K
|NZDJPY
|-2.9K
|AUDCAD
|722
|EWT.NYSE
|270
|DE40
|20K
|UKGB_M5
|17
|LQD.NYSE
|110
|XLV.NYSE
|-1.9K
|UKGB_U5
|47
|USDCNH
|1.4K
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.35 × 215
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.38 × 16
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
Exness-MT5Real3
|0.77 × 62
|
XMTrading-MT5 3
|0.78 × 5669
|
Exness-MT5Real12
|0.83 × 147
|
PrimeCodex-MT5
|1.00 × 21
|
Exness-MT5Real8
|1.01 × 946
|
HFMarketsGlobal-Live1
|1.06 × 119
|
PacificUnionLLC-Live
|1.13 × 31
|
FPMarkets-Live
|1.22 × 263
|
FusionMarkets-Live
|1.29 × 842
Una strategia di trading a lungo termine basata sulla regressione alla media, progettata per far crescere in modo stabile i fondi destinati all'educazione dei bambini con un approccio disciplinato e paziente. Questo segnale si ispira alla filosofia di "essere amico del tempo", sfruttando il potere degli interessi composti per costruire ricchezza gradualmente negli anni.
Concentrata sulle tendenze macroeconomiche e sull'equilibrio dei prezzi nel lungo periodo, ignora le fluttuazioni di breve termine e mira a rendimenti costanti e gestiti tra il 10% e il 15% annuo . Le posizioni vengono mantenute per lunghi periodi, riflettendo la convinzione fondamentale che pazienza e perseveranza siano la chiave migliore per investire nel futuro.
Ideale per i genitori che desiderano investire saggiamente nel percorso accademico dei propri figli — una operazione alla volta.
USD
USD
USD