Zhi Peng Luo

MeanEdge Education Fund

Zhi Peng Luo
0 recensioni
Affidabilità
40 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 27%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
336
Profit Trade:
171 (50.89%)
Loss Trade:
165 (49.11%)
Best Trade:
771.55 USD
Worst Trade:
-292.29 USD
Profitto lordo:
7 501.70 USD (7 185 407 pips)
Perdita lorda:
-5 198.99 USD (322 611 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (347.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
956.57 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
180.56%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
44 giorni
Fattore di recupero:
1.97
Long Trade:
273 (81.25%)
Short Trade:
63 (18.75%)
Fattore di profitto:
1.44
Profitto previsto:
6.85 USD
Profitto medio:
43.87 USD
Perdita media:
-31.51 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-594.13 USD)
Massima perdita consecutiva:
-594.13 USD (14)
Crescita mensile:
10.30%
Previsione annuale:
124.93%
Algo trading:
27%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
905.37 USD
Massimale:
1 169.62 USD (10.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.87% (893.61 USD)
Per equità:
47.56% (4 253.05 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
TLT.NAS 85
QQQ.NAS 33
JGB10Y_M5 33
USDCHF 21
JP225 14
GBPJPY 12
USDCAD 12
NVDA.NAS 12
IAU.NYSE 10
USDJPY 9
EURUSD 9
GBPUSD 8
AUDUSD 6
NZDUSD 6
XAUUSD 6
XAUJPY 6
INTC.NAS 6
MSFT.NAS 5
GOOG.NAS 5
XLF.NYSE 5
JGB10Y_U5 5
BABA.NYSE 3
UST30Y_U5 2
UKGB_Z5 2
UST30Y_Z5 2
XTIUSD 1
UKGB_H5 1
BAC.NYSE 1
CHFJPY 1
ARKK.NYSE 1
AUDJPY 1
NZDJPY 1
AUDCAD 1
EWT.NYSE 1
DE40 1
UKGB_M5 1
LQD.NYSE 1
XLV.NYSE 1
UKGB_U5 1
USDCNH 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
TLT.NAS -393
QQQ.NAS 651
JGB10Y_M5 81
USDCHF -846
JP225 681
GBPJPY -387
USDCAD -19
NVDA.NAS 713
IAU.NYSE 602
USDJPY 146
EURUSD -27
GBPUSD -50
AUDUSD -82
NZDUSD 24
XAUUSD 174
XAUJPY -144
INTC.NAS 195
MSFT.NAS -28
GOOG.NAS -71
XLF.NYSE 113
JGB10Y_U5 116
BABA.NYSE 170
UST30Y_U5 106
UKGB_Z5 314
UST30Y_Z5 478
XTIUSD -22
UKGB_H5 190
BAC.NYSE -20
CHFJPY -1
ARKK.NYSE -58
AUDJPY -15
NZDJPY -20
AUDCAD 10
EWT.NYSE 52
DE40 6
UKGB_M5 23
LQD.NYSE 17
XLV.NYSE -8
UKGB_U5 65
USDCNH 18
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
TLT.NAS 6K
QQQ.NAS 20K
JGB10Y_M5 1.5K
USDCHF -27K
JP225 6.1M
GBPJPY -7.9K
USDCAD -5.0K
NVDA.NAS 16K
IAU.NYSE 49K
USDJPY 2.5K
EURUSD 316
GBPUSD 800
AUDUSD -2.7K
NZDUSD -66
XAUUSD 11K
XAUJPY -27K
INTC.NAS 746
MSFT.NAS -2.7K
GOOG.NAS 536
XLF.NYSE 924
JGB10Y_U5 477
BABA.NYSE 3.1K
UST30Y_U5 107
UKGB_Z5 230
UST30Y_Z5 478
XTIUSD -42
UKGB_H5 150
BAC.NYSE -329
CHFJPY -157
ARKK.NYSE -11K
AUDJPY -2.3K
NZDJPY -2.9K
AUDCAD 722
EWT.NYSE 270
DE40 20K
UKGB_M5 17
LQD.NYSE 110
XLV.NYSE -1.9K
UKGB_U5 47
USDCNH 1.4K
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +771.55 USD
Worst Trade: -292 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +347.68 USD
Massima perdita consecutiva: -594.13 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 2
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
0.35 × 215
ICMarketsEU-MT5-4
0.38 × 16
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
StriforLLC-Live
0.72 × 18
Exness-MT5Real3
0.77 × 62
XMTrading-MT5 3
0.78 × 5669
Exness-MT5Real12
0.83 × 147
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
Exness-MT5Real8
1.01 × 946
HFMarketsGlobal-Live1
1.06 × 119
PacificUnionLLC-Live
1.13 × 31
FPMarkets-Live
1.22 × 263
FusionMarkets-Live
1.29 × 842
140 più
Una strategia di trading a lungo termine basata sulla regressione alla media, progettata per far crescere in modo stabile i fondi destinati all'educazione dei bambini con un approccio disciplinato e paziente. Questo segnale si ispira alla filosofia di "essere amico del tempo", sfruttando il potere degli interessi composti per costruire ricchezza gradualmente negli anni.

Concentrata sulle tendenze macroeconomiche e sull'equilibrio dei prezzi nel lungo periodo, ignora le fluttuazioni di breve termine e mira a rendimenti costanti e gestiti tra il 10% e il 15% annuo . Le posizioni vengono mantenute per lunghi periodi, riflettendo la convinzione fondamentale che pazienza e perseveranza siano la chiave migliore per investire nel futuro.

Ideale per i genitori che desiderano investire saggiamente nel percorso accademico dei propri figli — una operazione alla volta.

Non ci sono recensioni
2025.09.24 19:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 21:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.17 14:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 11:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 14:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.07 17:03
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.24 21:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.07 15:09
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.07.30 15:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.27 20:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 16:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 19:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.26 07:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.26 06:34
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.26 05:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.26 02:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.26 00:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.23 18:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.23 16:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.23 14:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
