SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / MeanEdge Education Fund
Zhi Peng Luo

MeanEdge Education Fund

Zhi Peng Luo
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
54 Wochen
0 / 0 USD
Für 35 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 67%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
386
Gewinntrades:
209 (54.14%)
Verlusttrades:
177 (45.85%)
Bester Trade:
943.78 USD
Schlechtester Trade:
-292.29 USD
Bruttoprofit:
11 759.65 USD (7 395 214 pips)
Bruttoverlust:
-5 665.01 USD (334 302 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (2 749.43 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 749.43 USD (16)
Sharpe Ratio:
0.16
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
180.56%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
14
Durchschn. Haltezeit:
41 Tage
Erholungsfaktor:
5.21
Long-Positionen:
319 (82.64%)
Short-Positionen:
67 (17.36%)
Profit-Faktor:
2.08
Mathematische Gewinnerwartung:
15.79 USD
Durchschnittlicher Profit:
56.27 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-32.01 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
14 (-594.13 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-594.13 USD (14)
Wachstum pro Monat :
26.70%
Jahresprognose:
323.99%
Algo-Trading:
24%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
905.37 USD
Maximaler:
1 169.62 USD (10.12%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
10.87% (893.61 USD)
Kapital:
47.56% (4 253.05 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
TLT.NAS 87
QQQ.NAS 33
JGB10Y_M5 33
USDCHF 24
JP225 17
GBPJPY 14
EURUSD 14
USDCAD 12
NVDA.NAS 12
IAU.NYSE 10
USDJPY 10
XAUUSD 10
XAGUSD 9
GBPUSD 8
AUDUSD 7
NZDUSD 6
XAUJPY 6
INTC.NAS 6
UST30Y_Z5 6
MSFT.NAS 5
GOOG.NAS 5
XLF.NYSE 5
JGB10Y_U5 5
UKGB_Z5 5
JGB10Y_Z5 5
UST10Y_Z5 4
BABA.NYSE 3
AUDJPY 2
LQD.NYSE 2
UST30Y_U5 2
GBPCHF 2
XTIUSD 1
UKGB_H5 1
BAC.NYSE 1
CHFJPY 1
ARKK.NYSE 1
NZDJPY 1
AUDCAD 1
EWT.NYSE 1
DE40 1
UKGB_M5 1
XLV.NYSE 1
UKGB_U5 1
USDCNH 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
TLT.NAS -467
QQQ.NAS 651
JGB10Y_M5 81
USDCHF -472
JP225 758
GBPJPY -374
EURUSD 15
USDCAD -19
NVDA.NAS 713
IAU.NYSE 602
USDJPY 149
XAUUSD 510
XAGUSD 2.2K
GBPUSD -50
AUDUSD -78
NZDUSD 24
XAUJPY -144
INTC.NAS 195
UST30Y_Z5 772
MSFT.NAS -28
GOOG.NAS -71
XLF.NYSE 113
JGB10Y_U5 116
UKGB_Z5 157
JGB10Y_Z5 3
UST10Y_Z5 531
BABA.NYSE 170
AUDJPY -14
LQD.NYSE 18
UST30Y_U5 106
GBPCHF 154
XTIUSD -22
UKGB_H5 190
BAC.NYSE -20
CHFJPY -1
ARKK.NYSE -58
NZDJPY -20
AUDCAD 10
EWT.NYSE 52
DE40 6
UKGB_M5 23
XLV.NYSE -8
UKGB_U5 65
USDCNH 18
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
TLT.NAS 5.9K
QQQ.NAS 20K
JGB10Y_M5 1.5K
USDCHF -26K
JP225 6.2M
GBPJPY -6.1K
EURUSD 3.6K
USDCAD -5.0K
NVDA.NAS 16K
IAU.NYSE 49K
USDJPY 2.5K
XAUUSD 47K
XAGUSD 75K
GBPUSD 800
AUDUSD -2.6K
NZDUSD -66
XAUJPY -27K
INTC.NAS 746
UST30Y_Z5 772
MSFT.NAS -2.7K
GOOG.NAS 536
XLF.NYSE 924
JGB10Y_U5 477
UKGB_Z5 113
JGB10Y_Z5 26
UST10Y_Z5 2.7K
BABA.NYSE 3.1K
AUDJPY -2.2K
LQD.NYSE 131
UST30Y_U5 107
GBPCHF 1.1K
XTIUSD -42
UKGB_H5 150
BAC.NYSE -329
CHFJPY -157
ARKK.NYSE -11K
NZDJPY -2.9K
AUDCAD 722
EWT.NYSE 270
DE40 20K
UKGB_M5 17
XLV.NYSE -1.9K
UKGB_U5 47
USDCNH 1.4K
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +943.78 USD
Schlechtester Trade: -292 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 16
Max. aufeinandergehende Verluste: 14
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2 749.43 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -594.13 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

DooGroup-Live
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 2
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
VantageInternational-Live 13
0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
0.35 × 215
ICMarketsEU-MT5-4
0.38 × 16
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.69 × 235
StriforLLC-Live
0.72 × 18
XMTrading-MT5 3
0.78 × 5670
PacificUnionLLC-Live
0.97 × 37
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
Exness-MT5Real12
1.01 × 164
Exness-MT5Real8
1.01 × 946
HFMarketsGlobal-Live1
1.06 × 119
noch 151 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen


Keine Bewertungen
2025.12.03 11:17
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.11.26 14:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 09:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.15 14:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.10 14:34
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.09.24 19:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 21:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.17 14:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 11:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 14:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.07 17:03
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.24 21:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.07 15:09
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.07.30 15:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.27 20:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 16:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 19:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.26 07:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
MeanEdge Education Fund
35 USD pro Monat
67%
0
0
USD
16K
USD
54
24%
386
54%
100%
2.07
15.79
USD
48%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.