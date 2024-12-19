SinaisSeções
Confiabilidade
54 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2024 67%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
381
Negociações com lucro:
204 (53.54%)
Negociações com perda:
177 (46.46%)
Melhor negociação:
943.78 USD
Pior negociação:
-292.29 USD
Lucro bruto:
11 716.96 USD (7 391 929 pips)
Perda bruta:
-5 665.01 USD (334 302 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (347.68 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 706.74 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.16
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
180.56%
Último negócio:
10 horas atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
41 dias
Fator de recuperação:
5.17
Negociações longas:
314 (82.41%)
Negociações curtas:
67 (17.59%)
Fator de lucro:
2.07
Valor esperado:
15.88 USD
Lucro médio:
57.44 USD
Perda média:
-32.01 USD
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-594.13 USD)
Máxima perda consecutiva:
-594.13 USD (14)
Crescimento mensal:
26.36%
Previsão anual:
319.83%
Algotrading:
24%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
905.37 USD
Máximo:
1 169.62 USD (10.12%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
10.87% (893.61 USD)
Pelo Capital Líquido:
47.56% (4 253.05 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
TLT.NAS 87
QQQ.NAS 33
JGB10Y_M5 33
USDCHF 24
JP225 17
GBPJPY 14
USDCAD 12
NVDA.NAS 12
IAU.NYSE 10
USDJPY 10
XAUUSD 10
EURUSD 9
XAGUSD 9
GBPUSD 8
AUDUSD 7
NZDUSD 6
XAUJPY 6
INTC.NAS 6
UST30Y_Z5 6
MSFT.NAS 5
GOOG.NAS 5
XLF.NYSE 5
JGB10Y_U5 5
UKGB_Z5 5
JGB10Y_Z5 5
UST10Y_Z5 4
BABA.NYSE 3
AUDJPY 2
LQD.NYSE 2
UST30Y_U5 2
GBPCHF 2
XTIUSD 1
UKGB_H5 1
BAC.NYSE 1
CHFJPY 1
ARKK.NYSE 1
NZDJPY 1
AUDCAD 1
EWT.NYSE 1
DE40 1
UKGB_M5 1
XLV.NYSE 1
UKGB_U5 1
USDCNH 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
TLT.NAS -467
QQQ.NAS 651
JGB10Y_M5 81
USDCHF -472
JP225 758
GBPJPY -374
USDCAD -19
NVDA.NAS 713
IAU.NYSE 602
USDJPY 149
XAUUSD 510
EURUSD -27
XAGUSD 2.2K
GBPUSD -50
AUDUSD -78
NZDUSD 24
XAUJPY -144
INTC.NAS 195
UST30Y_Z5 772
MSFT.NAS -28
GOOG.NAS -71
XLF.NYSE 113
JGB10Y_U5 116
UKGB_Z5 157
JGB10Y_Z5 3
UST10Y_Z5 531
BABA.NYSE 170
AUDJPY -14
LQD.NYSE 18
UST30Y_U5 106
GBPCHF 154
XTIUSD -22
UKGB_H5 190
BAC.NYSE -20
CHFJPY -1
ARKK.NYSE -58
NZDJPY -20
AUDCAD 10
EWT.NYSE 52
DE40 6
UKGB_M5 23
XLV.NYSE -8
UKGB_U5 65
USDCNH 18
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
TLT.NAS 5.9K
QQQ.NAS 20K
JGB10Y_M5 1.5K
USDCHF -26K
JP225 6.2M
GBPJPY -6.1K
USDCAD -5.0K
NVDA.NAS 16K
IAU.NYSE 49K
USDJPY 2.5K
XAUUSD 47K
EURUSD 316
XAGUSD 75K
GBPUSD 800
AUDUSD -2.6K
NZDUSD -66
XAUJPY -27K
INTC.NAS 746
UST30Y_Z5 772
MSFT.NAS -2.7K
GOOG.NAS 536
XLF.NYSE 924
JGB10Y_U5 477
UKGB_Z5 113
JGB10Y_Z5 26
UST10Y_Z5 2.7K
BABA.NYSE 3.1K
AUDJPY -2.2K
LQD.NYSE 131
UST30Y_U5 107
GBPCHF 1.1K
XTIUSD -42
UKGB_H5 150
BAC.NYSE -329
CHFJPY -157
ARKK.NYSE -11K
NZDJPY -2.9K
AUDCAD 722
EWT.NYSE 270
DE40 20K
UKGB_M5 17
XLV.NYSE -1.9K
UKGB_U5 47
USDCNH 1.4K
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +943.78 USD
Pior negociação: -292 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 14
Máximo lucro consecutivo: +347.68 USD
Máxima perda consecutiva: -594.13 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

DooGroup-Live
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 2
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
VantageInternational-Live 13
0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
0.35 × 215
ICMarketsEU-MT5-4
0.38 × 16
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.69 × 235
StriforLLC-Live
0.72 × 18
XMTrading-MT5 3
0.78 × 5670
PacificUnionLLC-Live
0.97 × 37
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
Exness-MT5Real12
1.01 × 164
Exness-MT5Real8
1.01 × 946
HFMarketsGlobal-Live1
1.06 × 119
2025.12.03 11:17
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.11.26 14:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 09:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.15 14:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.10 14:34
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.09.24 19:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 21:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.17 14:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 11:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 14:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.07 17:03
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.24 21:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.07 15:09
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.07.30 15:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.27 20:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 16:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 19:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.26 07:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
