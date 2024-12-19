SeñalesSecciones
Zhi Peng Luo

MeanEdge Education Fund

Zhi Peng Luo
0 comentarios
Fiabilidad
54 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2024 67%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
381
Transacciones Rentables:
204 (53.54%)
Transacciones Irrentables:
177 (46.46%)
Mejor transacción:
943.78 USD
Peor transacción:
-292.29 USD
Beneficio Bruto:
11 716.96 USD (7 391 929 pips)
Pérdidas Brutas:
-5 665.01 USD (334 302 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (347.68 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 706.74 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.16
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
180.56%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
41 días
Factor de Recuperación:
5.17
Transacciones Largas:
314 (82.41%)
Transacciones Cortas:
67 (17.59%)
Factor de Beneficio:
2.07
Beneficio Esperado:
15.88 USD
Beneficio medio:
57.44 USD
Pérdidas medias:
-32.01 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
14 (-594.13 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-594.13 USD (14)
Crecimiento al mes:
26.36%
Pronóstico anual:
319.83%
Trading algorítmico:
24%
Reducción de balance:
Absoluto:
905.37 USD
Máxima:
1 169.62 USD (10.12%)
Reducción relativa:
De balance:
10.87% (893.61 USD)
De fondos:
47.56% (4 253.05 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
TLT.NAS 87
QQQ.NAS 33
JGB10Y_M5 33
USDCHF 24
JP225 17
GBPJPY 14
USDCAD 12
NVDA.NAS 12
IAU.NYSE 10
USDJPY 10
XAUUSD 10
EURUSD 9
XAGUSD 9
GBPUSD 8
AUDUSD 7
NZDUSD 6
XAUJPY 6
INTC.NAS 6
UST30Y_Z5 6
MSFT.NAS 5
GOOG.NAS 5
XLF.NYSE 5
JGB10Y_U5 5
UKGB_Z5 5
JGB10Y_Z5 5
UST10Y_Z5 4
BABA.NYSE 3
AUDJPY 2
LQD.NYSE 2
UST30Y_U5 2
GBPCHF 2
XTIUSD 1
UKGB_H5 1
BAC.NYSE 1
CHFJPY 1
ARKK.NYSE 1
NZDJPY 1
AUDCAD 1
EWT.NYSE 1
DE40 1
UKGB_M5 1
XLV.NYSE 1
UKGB_U5 1
USDCNH 1
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
TLT.NAS -467
QQQ.NAS 651
JGB10Y_M5 81
USDCHF -472
JP225 758
GBPJPY -374
USDCAD -19
NVDA.NAS 713
IAU.NYSE 602
USDJPY 149
XAUUSD 510
EURUSD -27
XAGUSD 2.2K
GBPUSD -50
AUDUSD -78
NZDUSD 24
XAUJPY -144
INTC.NAS 195
UST30Y_Z5 772
MSFT.NAS -28
GOOG.NAS -71
XLF.NYSE 113
JGB10Y_U5 116
UKGB_Z5 157
JGB10Y_Z5 3
UST10Y_Z5 531
BABA.NYSE 170
AUDJPY -14
LQD.NYSE 18
UST30Y_U5 106
GBPCHF 154
XTIUSD -22
UKGB_H5 190
BAC.NYSE -20
CHFJPY -1
ARKK.NYSE -58
NZDJPY -20
AUDCAD 10
EWT.NYSE 52
DE40 6
UKGB_M5 23
XLV.NYSE -8
UKGB_U5 65
USDCNH 18
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
TLT.NAS 5.9K
QQQ.NAS 20K
JGB10Y_M5 1.5K
USDCHF -26K
JP225 6.2M
GBPJPY -6.1K
USDCAD -5.0K
NVDA.NAS 16K
IAU.NYSE 49K
USDJPY 2.5K
XAUUSD 47K
EURUSD 316
XAGUSD 75K
GBPUSD 800
AUDUSD -2.6K
NZDUSD -66
XAUJPY -27K
INTC.NAS 746
UST30Y_Z5 772
MSFT.NAS -2.7K
GOOG.NAS 536
XLF.NYSE 924
JGB10Y_U5 477
UKGB_Z5 113
JGB10Y_Z5 26
UST10Y_Z5 2.7K
BABA.NYSE 3.1K
AUDJPY -2.2K
LQD.NYSE 131
UST30Y_U5 107
GBPCHF 1.1K
XTIUSD -42
UKGB_H5 150
BAC.NYSE -329
CHFJPY -157
ARKK.NYSE -11K
NZDJPY -2.9K
AUDCAD 722
EWT.NYSE 270
DE40 20K
UKGB_M5 17
XLV.NYSE -1.9K
UKGB_U5 47
USDCNH 1.4K
Mejor transacción: +943.78 USD
Peor transacción: -292 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 14
Beneficio máximo consecutivo: +347.68 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -594.13 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

DooGroup-Live
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 2
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
VantageInternational-Live 13
0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
0.35 × 215
ICMarketsEU-MT5-4
0.38 × 16
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.68 × 234
StriforLLC-Live
0.72 × 18
XMTrading-MT5 3
0.78 × 5670
PacificUnionLLC-Live
0.97 × 37
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
Exness-MT5Real12
1.01 × 164
Exness-MT5Real8
1.01 × 946
HFMarketsGlobal-Live1
1.06 × 119
otros 151...
Núcleo Estratégico: 100% Análisis Fundamental. Operamos basados en la "Visión Global".

Qué operamos:

  • Bonos: Capturamos cambios en las tasas de interés.

  • DXY: Aprovechamos los ciclos del dólar estadounidense.

  • Commodities e Índices: Jugadas basadas en el crecimiento global y la inflación.

Estadísticas Clave:

  • Duración de la operación: > 30 días (Trading de posición).

  • Apalancamiento: 5:1 – 10:1 (Riesgo bajo a moderado).

  • Estrategia: Sin Grid. Sin Martingala. Sin Scalping.

Nota para el inversor: Si busca acción diaria y cientos de operaciones, este NO es el señal para usted. Si busca un enfoque macroeconómico profesional con un crecimiento constante y reducciones (drawdowns) controladas, es bienvenido a seguirnos.


2025.12.03 11:17
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.11.26 14:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 09:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.15 14:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.10 14:34
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.09.24 19:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 21:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.17 14:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 11:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 14:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.07 17:03
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.24 21:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.07 15:09
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.07.30 15:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.27 20:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 16:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 19:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.26 07:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
MeanEdge Education Fund
35 USD al mes
67%
0
0
USD
16K
USD
54
24%
381
53%
100%
2.06
15.88
USD
48%
1:500
