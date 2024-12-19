Bu strateji, çocukların eğitim fonlarını disiplinli ve sabırlı bir şekilde uzun vadeli olarak artırmayı hedefleyen, ortalama geri dönüş prensibine dayanan bir yatırımdır. "Zamanın arkadaşı olma" felsefesini benimseyerek, bu sinyal, yıllar boyunca servet oluşturmak için bileşik faiz gücünden yararlanır.

Makroekonomik eğilimlere ve uzun vadeli fiyat dengesine odaklanan strateji, kısa vadeli piyasa dalgalanmalarını görmezden gelir. Hedef yıllık getiri oranı %10 ila %15 arasıdır ve risk yönetimiyle dikkatlice kontrol edilir. Pozisyonlar çok uzun süreler tutulur; bu da geleceğe yapılan yatırımlarda sabır ve kararlılığın en iyi sonucu vereceğine olan inancı yansıtır.

Çocuklarının akademik geleceğine bilinçli ve akıllıca yatırım yapmak isteyen ebeveynler için idealdir. Her işlem, daha parlak bir geleceği inşa etmek içindir.