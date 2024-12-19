SinyallerBölümler
Zhi Peng Luo

MeanEdge Education Fund

Zhi Peng Luo
0 inceleme
Güvenilirlik
40 hafta
0 / 0 USD
Ayda 35 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 27%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
336
Kârla kapanan işlemler:
171 (50.89%)
Zararla kapanan işlemler:
165 (49.11%)
En iyi işlem:
771.55 USD
En kötü işlem:
-292.29 USD
Brüt kâr:
7 501.70 USD (7 185 407 pips)
Brüt zarar:
-5 198.99 USD (322 611 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (347.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
956.57 USD (5)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
180.56%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
44 gün
Düzelme faktörü:
1.97
Alış işlemleri:
273 (81.25%)
Satış işlemleri:
63 (18.75%)
Kâr faktörü:
1.44
Beklenen getiri:
6.85 USD
Ortalama kâr:
43.87 USD
Ortalama zarar:
-31.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-594.13 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-594.13 USD (14)
Aylık büyüme:
10.30%
Yıllık tahmin:
124.93%
Algo alım-satım:
27%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
905.37 USD
Maksimum:
1 169.62 USD (10.12%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.87% (893.61 USD)
Varlığa göre:
47.56% (4 253.05 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
TLT.NAS 85
QQQ.NAS 33
JGB10Y_M5 33
USDCHF 21
JP225 14
GBPJPY 12
USDCAD 12
NVDA.NAS 12
IAU.NYSE 10
USDJPY 9
EURUSD 9
GBPUSD 8
AUDUSD 6
NZDUSD 6
XAUUSD 6
XAUJPY 6
INTC.NAS 6
MSFT.NAS 5
GOOG.NAS 5
XLF.NYSE 5
JGB10Y_U5 5
BABA.NYSE 3
UST30Y_U5 2
UKGB_Z5 2
UST30Y_Z5 2
XTIUSD 1
UKGB_H5 1
BAC.NYSE 1
CHFJPY 1
ARKK.NYSE 1
AUDJPY 1
NZDJPY 1
AUDCAD 1
EWT.NYSE 1
DE40 1
UKGB_M5 1
LQD.NYSE 1
XLV.NYSE 1
UKGB_U5 1
USDCNH 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
TLT.NAS -393
QQQ.NAS 651
JGB10Y_M5 81
USDCHF -846
JP225 681
GBPJPY -387
USDCAD -19
NVDA.NAS 713
IAU.NYSE 602
USDJPY 146
EURUSD -27
GBPUSD -50
AUDUSD -82
NZDUSD 24
XAUUSD 174
XAUJPY -144
INTC.NAS 195
MSFT.NAS -28
GOOG.NAS -71
XLF.NYSE 113
JGB10Y_U5 116
BABA.NYSE 170
UST30Y_U5 106
UKGB_Z5 314
UST30Y_Z5 478
XTIUSD -22
UKGB_H5 190
BAC.NYSE -20
CHFJPY -1
ARKK.NYSE -58
AUDJPY -15
NZDJPY -20
AUDCAD 10
EWT.NYSE 52
DE40 6
UKGB_M5 23
LQD.NYSE 17
XLV.NYSE -8
UKGB_U5 65
USDCNH 18
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
TLT.NAS 6K
QQQ.NAS 20K
JGB10Y_M5 1.5K
USDCHF -27K
JP225 6.1M
GBPJPY -7.9K
USDCAD -5.0K
NVDA.NAS 16K
IAU.NYSE 49K
USDJPY 2.5K
EURUSD 316
GBPUSD 800
AUDUSD -2.7K
NZDUSD -66
XAUUSD 11K
XAUJPY -27K
INTC.NAS 746
MSFT.NAS -2.7K
GOOG.NAS 536
XLF.NYSE 924
JGB10Y_U5 477
BABA.NYSE 3.1K
UST30Y_U5 107
UKGB_Z5 230
UST30Y_Z5 478
XTIUSD -42
UKGB_H5 150
BAC.NYSE -329
CHFJPY -157
ARKK.NYSE -11K
AUDJPY -2.3K
NZDJPY -2.9K
AUDCAD 722
EWT.NYSE 270
DE40 20K
UKGB_M5 17
LQD.NYSE 110
XLV.NYSE -1.9K
UKGB_U5 47
USDCNH 1.4K
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +771.55 USD
En kötü işlem: -292 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +347.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -594.13 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 2
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
0.35 × 215
ICMarketsEU-MT5-4
0.38 × 16
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
StriforLLC-Live
0.72 × 18
Exness-MT5Real3
0.77 × 62
XMTrading-MT5 3
0.78 × 5669
Exness-MT5Real12
0.83 × 147
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
Exness-MT5Real8
1.01 × 946
HFMarketsGlobal-Live1
1.06 × 119
PacificUnionLLC-Live
1.13 × 31
FPMarkets-Live
1.22 × 263
FusionMarkets-Live
1.29 × 842
140 daha fazla...
Bu strateji, çocukların eğitim fonlarını disiplinli ve sabırlı bir şekilde uzun vadeli olarak artırmayı hedefleyen, ortalama geri dönüş prensibine dayanan bir yatırımdır. "Zamanın arkadaşı olma" felsefesini benimseyerek, bu sinyal, yıllar boyunca servet oluşturmak için bileşik faiz gücünden yararlanır.

Makroekonomik eğilimlere ve uzun vadeli fiyat dengesine odaklanan strateji, kısa vadeli piyasa dalgalanmalarını görmezden gelir. Hedef yıllık getiri oranı %10 ila %15 arasıdır ve risk yönetimiyle dikkatlice kontrol edilir. Pozisyonlar çok uzun süreler tutulur; bu da geleceğe yapılan yatırımlarda sabır ve kararlılığın en iyi sonucu vereceğine olan inancı yansıtır.

Çocuklarının akademik geleceğine bilinçli ve akıllıca yatırım yapmak isteyen ebeveynler için idealdir. Her işlem, daha parlak bir geleceği inşa etmek içindir.

İnceleme yok
2025.09.24 19:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 21:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.17 14:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 11:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 14:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.07 17:03
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.24 21:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.07 15:09
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.07.30 15:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.27 20:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 16:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 19:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.26 07:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.26 06:34
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.26 05:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.26 02:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.26 00:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.23 18:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.23 16:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.23 14:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
MeanEdge Education Fund
Ayda 35 USD
27%
0
0
USD
12K
USD
40
27%
336
50%
100%
1.44
6.85
USD
48%
1:500
Kopyala

