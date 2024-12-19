СигналыРазделы
Zhi Peng Luo

MeanEdge Education Fund

Zhi Peng Luo
0 отзывов
Надежность
54 недели
0 / 0 USD
прирост с 2024 67%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
381
Прибыльных трейдов:
204 (53.54%)
Убыточных трейдов:
177 (46.46%)
Лучший трейд:
943.78 USD
Худший трейд:
-292.29 USD
Общая прибыль:
11 716.96 USD (7 391 929 pips)
Общий убыток:
-5 665.01 USD (334 302 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (347.68 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 706.74 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
180.56%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
41 день
Фактор восстановления:
5.17
Длинных трейдов:
314 (82.41%)
Коротких трейдов:
67 (17.59%)
Профит фактор:
2.07
Мат. ожидание:
15.88 USD
Средняя прибыль:
57.44 USD
Средний убыток:
-32.01 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-594.13 USD)
Макс. убыток в серии:
-594.13 USD (14)
Прирост в месяц:
26.36%
Годовой прогноз:
319.83%
Алготрейдинг:
24%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
905.37 USD
Максимальная:
1 169.62 USD (10.12%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.87% (893.61 USD)
По эквити:
47.56% (4 253.05 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
TLT.NAS 87
QQQ.NAS 33
JGB10Y_M5 33
USDCHF 24
JP225 17
GBPJPY 14
USDCAD 12
NVDA.NAS 12
IAU.NYSE 10
USDJPY 10
XAUUSD 10
EURUSD 9
XAGUSD 9
GBPUSD 8
AUDUSD 7
NZDUSD 6
XAUJPY 6
INTC.NAS 6
UST30Y_Z5 6
MSFT.NAS 5
GOOG.NAS 5
XLF.NYSE 5
JGB10Y_U5 5
UKGB_Z5 5
JGB10Y_Z5 5
UST10Y_Z5 4
BABA.NYSE 3
AUDJPY 2
LQD.NYSE 2
UST30Y_U5 2
GBPCHF 2
XTIUSD 1
UKGB_H5 1
BAC.NYSE 1
CHFJPY 1
ARKK.NYSE 1
NZDJPY 1
AUDCAD 1
EWT.NYSE 1
DE40 1
UKGB_M5 1
XLV.NYSE 1
UKGB_U5 1
USDCNH 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
TLT.NAS -467
QQQ.NAS 651
JGB10Y_M5 81
USDCHF -472
JP225 758
GBPJPY -374
USDCAD -19
NVDA.NAS 713
IAU.NYSE 602
USDJPY 149
XAUUSD 510
EURUSD -27
XAGUSD 2.2K
GBPUSD -50
AUDUSD -78
NZDUSD 24
XAUJPY -144
INTC.NAS 195
UST30Y_Z5 772
MSFT.NAS -28
GOOG.NAS -71
XLF.NYSE 113
JGB10Y_U5 116
UKGB_Z5 157
JGB10Y_Z5 3
UST10Y_Z5 531
BABA.NYSE 170
AUDJPY -14
LQD.NYSE 18
UST30Y_U5 106
GBPCHF 154
XTIUSD -22
UKGB_H5 190
BAC.NYSE -20
CHFJPY -1
ARKK.NYSE -58
NZDJPY -20
AUDCAD 10
EWT.NYSE 52
DE40 6
UKGB_M5 23
XLV.NYSE -8
UKGB_U5 65
USDCNH 18
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
TLT.NAS 5.9K
QQQ.NAS 20K
JGB10Y_M5 1.5K
USDCHF -26K
JP225 6.2M
GBPJPY -6.1K
USDCAD -5.0K
NVDA.NAS 16K
IAU.NYSE 49K
USDJPY 2.5K
XAUUSD 47K
EURUSD 316
XAGUSD 75K
GBPUSD 800
AUDUSD -2.6K
NZDUSD -66
XAUJPY -27K
INTC.NAS 746
UST30Y_Z5 772
MSFT.NAS -2.7K
GOOG.NAS 536
XLF.NYSE 924
JGB10Y_U5 477
UKGB_Z5 113
JGB10Y_Z5 26
UST10Y_Z5 2.7K
BABA.NYSE 3.1K
AUDJPY -2.2K
LQD.NYSE 131
UST30Y_U5 107
GBPCHF 1.1K
XTIUSD -42
UKGB_H5 150
BAC.NYSE -329
CHFJPY -157
ARKK.NYSE -11K
NZDJPY -2.9K
AUDCAD 722
EWT.NYSE 270
DE40 20K
UKGB_M5 17
XLV.NYSE -1.9K
UKGB_U5 47
USDCNH 1.4K
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +943.78 USD
Худший трейд: -292 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +347.68 USD
Макс. убыток в серии: -594.13 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

DooGroup-Live
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 2
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
VantageInternational-Live 13
0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
0.35 × 215
ICMarketsEU-MT5-4
0.38 × 16
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.68 × 234
StriforLLC-Live
0.72 × 18
XMTrading-MT5 3
0.78 × 5670
PacificUnionLLC-Live
0.97 × 37
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
Exness-MT5Real12
1.01 × 164
Exness-MT5Real8
1.01 × 946
HFMarketsGlobal-Live1
1.06 × 119
еще 151...
Стратегическая основа: 100% фундаментальный анализ. Мы торгуем на основе «глобальной картины».

Чем мы торгуем:

  • Облигации: Используем изменения процентных ставок.

  • Индекс доллара (DXY): Зарабатываем на циклах доллара США.

  • Товары и индексы: Ставки на глобальный рост и инфляцию.

Ключевые показатели:

  • Длительность сделки: > 30 дней (позиционный трейдинг).

  • Кредитное плечо: 1:5 – 1:10 (низкий и умеренный риск).

  • Стратегия: Без сеток (Grid). Без мартингейла. Без скальпинга.

Заметка для инвестора: Если вы ищете ежедневный экшен и сотни сделок, этот сигнал НЕ для вас. Если же вам нужен профессиональный макроэкономический подход со стабильным ростом и контролируемыми просадками, добро пожаловать.


Нет отзывов
2025.12.03 11:17
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.11.26 14:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 09:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.15 14:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.10 14:34
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.09.24 19:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 21:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.17 14:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 11:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 14:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.07 17:03
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.24 21:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.07 15:09
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.07.30 15:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.27 20:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 16:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 19:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.26 07:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
MeanEdge Education Fund
35 USD в месяц
67%
0
0
USD
16K
USD
54
24%
381
53%
100%
2.06
15.88
USD
48%
1:500
