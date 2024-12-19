- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|TLT.NAS
|85
|QQQ.NAS
|33
|JGB10Y_M5
|33
|USDCHF
|21
|JP225
|14
|GBPJPY
|12
|USDCAD
|12
|NVDA.NAS
|12
|IAU.NYSE
|10
|USDJPY
|9
|EURUSD
|9
|GBPUSD
|8
|AUDUSD
|6
|NZDUSD
|6
|XAUUSD
|6
|XAUJPY
|6
|INTC.NAS
|6
|MSFT.NAS
|5
|GOOG.NAS
|5
|XLF.NYSE
|5
|JGB10Y_U5
|5
|BABA.NYSE
|3
|UST30Y_U5
|2
|UKGB_Z5
|2
|UST30Y_Z5
|2
|XTIUSD
|1
|UKGB_H5
|1
|BAC.NYSE
|1
|CHFJPY
|1
|ARKK.NYSE
|1
|AUDJPY
|1
|NZDJPY
|1
|AUDCAD
|1
|EWT.NYSE
|1
|DE40
|1
|UKGB_M5
|1
|LQD.NYSE
|1
|XLV.NYSE
|1
|UKGB_U5
|1
|USDCNH
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|TLT.NAS
|-393
|QQQ.NAS
|651
|JGB10Y_M5
|81
|USDCHF
|-846
|JP225
|681
|GBPJPY
|-387
|USDCAD
|-19
|NVDA.NAS
|713
|IAU.NYSE
|602
|USDJPY
|146
|EURUSD
|-27
|GBPUSD
|-50
|AUDUSD
|-82
|NZDUSD
|24
|XAUUSD
|174
|XAUJPY
|-144
|INTC.NAS
|195
|MSFT.NAS
|-28
|GOOG.NAS
|-71
|XLF.NYSE
|113
|JGB10Y_U5
|116
|BABA.NYSE
|170
|UST30Y_U5
|106
|UKGB_Z5
|314
|UST30Y_Z5
|478
|XTIUSD
|-22
|UKGB_H5
|190
|BAC.NYSE
|-20
|CHFJPY
|-1
|ARKK.NYSE
|-58
|AUDJPY
|-15
|NZDJPY
|-20
|AUDCAD
|10
|EWT.NYSE
|52
|DE40
|6
|UKGB_M5
|23
|LQD.NYSE
|17
|XLV.NYSE
|-8
|UKGB_U5
|65
|USDCNH
|18
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|TLT.NAS
|6K
|QQQ.NAS
|20K
|JGB10Y_M5
|1.5K
|USDCHF
|-27K
|JP225
|6.1M
|GBPJPY
|-7.9K
|USDCAD
|-5.0K
|NVDA.NAS
|16K
|IAU.NYSE
|49K
|USDJPY
|2.5K
|EURUSD
|316
|GBPUSD
|800
|AUDUSD
|-2.7K
|NZDUSD
|-66
|XAUUSD
|11K
|XAUJPY
|-27K
|INTC.NAS
|746
|MSFT.NAS
|-2.7K
|GOOG.NAS
|536
|XLF.NYSE
|924
|JGB10Y_U5
|477
|BABA.NYSE
|3.1K
|UST30Y_U5
|107
|UKGB_Z5
|230
|UST30Y_Z5
|478
|XTIUSD
|-42
|UKGB_H5
|150
|BAC.NYSE
|-329
|CHFJPY
|-157
|ARKK.NYSE
|-11K
|AUDJPY
|-2.3K
|NZDJPY
|-2.9K
|AUDCAD
|722
|EWT.NYSE
|270
|DE40
|20K
|UKGB_M5
|17
|LQD.NYSE
|110
|XLV.NYSE
|-1.9K
|UKGB_U5
|47
|USDCNH
|1.4K
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.35 × 215
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.38 × 16
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
Exness-MT5Real3
|0.77 × 62
|
XMTrading-MT5 3
|0.78 × 5669
|
Exness-MT5Real12
|0.83 × 147
|
PrimeCodex-MT5
|1.00 × 21
|
Exness-MT5Real8
|1.01 × 946
|
HFMarketsGlobal-Live1
|1.06 × 119
|
PacificUnionLLC-Live
|1.13 × 31
|
FPMarkets-Live
|1.22 × 263
|
FusionMarkets-Live
|1.29 × 842
Une stratégie de trading à long terme basée sur la réversion vers la moyenne, conçue pour faire croître progressivement les fonds éducatifs destinés aux enfants, avec discipline et patience. Ce signal suit la philosophie d’être « l’ami du temps » en exploitant la puissance de la capitalisation pour accumuler de la richesse année après année.
Axé sur les tendances macroéconomiques et l’équilibre des prix à long terme, il ignore les fluctuations à court terme et vise des rendements stables et gérés entre 10 et 15 % par an . Les positions sont conservées pendant de très longues durées, reflétant une conviction profonde : la persévérance et la patience offrent les meilleurs résultats lorsqu’on investit pour l’avenir.
Idéal pour les parents souhaitant investir intelligemment dans le parcours académique de leurs enfants — une opération à la fois.
USD
USD
USD