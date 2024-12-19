SignauxSections
Zhi Peng Luo

MeanEdge Education Fund

Zhi Peng Luo
0 avis
Fiabilité
40 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2024 27%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
336
Bénéfice trades:
171 (50.89%)
Perte trades:
165 (49.11%)
Meilleure transaction:
771.55 USD
Pire transaction:
-292.29 USD
Bénéfice brut:
7 501.70 USD (7 185 407 pips)
Perte brute:
-5 197.99 USD (322 611 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (347.68 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
956.57 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
180.56%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
44 jours
Facteur de récupération:
1.97
Longs trades:
273 (81.25%)
Courts trades:
63 (18.75%)
Facteur de profit:
1.44
Rendement attendu:
6.86 USD
Bénéfice moyen:
43.87 USD
Perte moyenne:
-31.50 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-594.13 USD)
Perte consécutive maximale:
-594.13 USD (14)
Croissance mensuelle:
11.41%
Prévision annuelle:
138.38%
Algo trading:
27%
Prélèvement par solde:
Absolu:
905.37 USD
Maximal:
1 169.62 USD (10.12%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
10.87% (893.61 USD)
Par fonds propres:
47.56% (4 253.05 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
TLT.NAS 85
QQQ.NAS 33
JGB10Y_M5 33
USDCHF 21
JP225 14
GBPJPY 12
USDCAD 12
NVDA.NAS 12
IAU.NYSE 10
USDJPY 9
EURUSD 9
GBPUSD 8
AUDUSD 6
NZDUSD 6
XAUUSD 6
XAUJPY 6
INTC.NAS 6
MSFT.NAS 5
GOOG.NAS 5
XLF.NYSE 5
JGB10Y_U5 5
BABA.NYSE 3
UST30Y_U5 2
UKGB_Z5 2
UST30Y_Z5 2
XTIUSD 1
UKGB_H5 1
BAC.NYSE 1
CHFJPY 1
ARKK.NYSE 1
AUDJPY 1
NZDJPY 1
AUDCAD 1
EWT.NYSE 1
DE40 1
UKGB_M5 1
LQD.NYSE 1
XLV.NYSE 1
UKGB_U5 1
USDCNH 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
TLT.NAS -393
QQQ.NAS 651
JGB10Y_M5 81
USDCHF -846
JP225 681
GBPJPY -387
USDCAD -19
NVDA.NAS 713
IAU.NYSE 602
USDJPY 146
EURUSD -27
GBPUSD -50
AUDUSD -82
NZDUSD 24
XAUUSD 174
XAUJPY -144
INTC.NAS 195
MSFT.NAS -28
GOOG.NAS -71
XLF.NYSE 113
JGB10Y_U5 116
BABA.NYSE 170
UST30Y_U5 106
UKGB_Z5 314
UST30Y_Z5 478
XTIUSD -22
UKGB_H5 190
BAC.NYSE -20
CHFJPY -1
ARKK.NYSE -58
AUDJPY -15
NZDJPY -20
AUDCAD 10
EWT.NYSE 52
DE40 6
UKGB_M5 23
LQD.NYSE 17
XLV.NYSE -8
UKGB_U5 65
USDCNH 18
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
TLT.NAS 6K
QQQ.NAS 20K
JGB10Y_M5 1.5K
USDCHF -27K
JP225 6.1M
GBPJPY -7.9K
USDCAD -5.0K
NVDA.NAS 16K
IAU.NYSE 49K
USDJPY 2.5K
EURUSD 316
GBPUSD 800
AUDUSD -2.7K
NZDUSD -66
XAUUSD 11K
XAUJPY -27K
INTC.NAS 746
MSFT.NAS -2.7K
GOOG.NAS 536
XLF.NYSE 924
JGB10Y_U5 477
BABA.NYSE 3.1K
UST30Y_U5 107
UKGB_Z5 230
UST30Y_Z5 478
XTIUSD -42
UKGB_H5 150
BAC.NYSE -329
CHFJPY -157
ARKK.NYSE -11K
AUDJPY -2.3K
NZDJPY -2.9K
AUDCAD 722
EWT.NYSE 270
DE40 20K
UKGB_M5 17
LQD.NYSE 110
XLV.NYSE -1.9K
UKGB_U5 47
USDCNH 1.4K
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +771.55 USD
Pire transaction: -292 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 14
Bénéfice consécutif maximal: +347.68 USD
Perte consécutive maximale: -594.13 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 2
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
0.35 × 215
ICMarketsEU-MT5-4
0.38 × 16
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
StriforLLC-Live
0.72 × 18
Exness-MT5Real3
0.77 × 62
XMTrading-MT5 3
0.78 × 5669
Exness-MT5Real12
0.83 × 147
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
Exness-MT5Real8
1.01 × 946
HFMarketsGlobal-Live1
1.06 × 119
PacificUnionLLC-Live
1.13 × 31
FPMarkets-Live
1.22 × 263
FusionMarkets-Live
1.29 × 842
140 plus...
Une stratégie de trading à long terme basée sur la réversion vers la moyenne, conçue pour faire croître progressivement les fonds éducatifs destinés aux enfants, avec discipline et patience. Ce signal suit la philosophie d’être « l’ami du temps » en exploitant la puissance de la capitalisation pour accumuler de la richesse année après année.

Axé sur les tendances macroéconomiques et l’équilibre des prix à long terme, il ignore les fluctuations à court terme et vise des rendements stables et gérés entre 10 et 15 % par an . Les positions sont conservées pendant de très longues durées, reflétant une conviction profonde : la persévérance et la patience offrent les meilleurs résultats lorsqu’on investit pour l’avenir.

Idéal pour les parents souhaitant investir intelligemment dans le parcours académique de leurs enfants — une opération à la fois.

Aucun avis
2025.09.24 19:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 21:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.17 14:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 11:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 14:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.07 17:03
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.24 21:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.07 15:09
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.07.30 15:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.27 20:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 16:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 19:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.26 07:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.26 06:34
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.26 05:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.26 02:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.26 00:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.23 18:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.23 16:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.23 14:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
