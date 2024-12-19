Une stratégie de trading à long terme basée sur la réversion vers la moyenne, conçue pour faire croître progressivement les fonds éducatifs destinés aux enfants, avec discipline et patience. Ce signal suit la philosophie d’être « l’ami du temps » en exploitant la puissance de la capitalisation pour accumuler de la richesse année après année.

Axé sur les tendances macroéconomiques et l’équilibre des prix à long terme, il ignore les fluctuations à court terme et vise des rendements stables et gérés entre 10 et 15 % par an . Les positions sont conservées pendant de très longues durées, reflétant une conviction profonde : la persévérance et la patience offrent les meilleurs résultats lorsqu’on investit pour l’avenir.

Idéal pour les parents souhaitant investir intelligemment dans le parcours académique de leurs enfants — une opération à la fois.