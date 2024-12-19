信号部分
Zhi Peng Luo

MeanEdge Education Fund

Zhi Peng Luo
0条评论
可靠性
54
0 / 0 USD
每月复制 35 USD per 
增长自 2024 67%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
381
盈利交易:
204 (53.54%)
亏损交易:
177 (46.46%)
最好交易:
943.78 USD
最差交易:
-292.29 USD
毛利:
11 716.96 USD (7 391 929 pips)
毛利亏损:
-5 665.01 USD (334 302 pips)
最大连续赢利:
14 (347.68 USD)
最大连续盈利:
2 706.74 USD (11)
夏普比率:
0.16
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
180.56%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
9
平均持有时间:
41 天
采收率:
5.17
长期交易:
314 (82.41%)
短期交易:
67 (17.59%)
利润因子:
2.07
预期回报:
15.88 USD
平均利润:
57.44 USD
平均损失:
-32.01 USD
最大连续失误:
14 (-594.13 USD)
最大连续亏损:
-594.13 USD (14)
每月增长:
26.36%
年度预测:
319.83%
算法交易:
24%
结余跌幅:
绝对:
905.37 USD
最大值:
1 169.62 USD (10.12%)
相对跌幅:
结余:
10.87% (893.61 USD)
净值:
47.56% (4 253.05 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
TLT.NAS 87
QQQ.NAS 33
JGB10Y_M5 33
USDCHF 24
JP225 17
GBPJPY 14
USDCAD 12
NVDA.NAS 12
IAU.NYSE 10
USDJPY 10
XAUUSD 10
EURUSD 9
XAGUSD 9
GBPUSD 8
AUDUSD 7
NZDUSD 6
XAUJPY 6
INTC.NAS 6
UST30Y_Z5 6
MSFT.NAS 5
GOOG.NAS 5
XLF.NYSE 5
JGB10Y_U5 5
UKGB_Z5 5
JGB10Y_Z5 5
UST10Y_Z5 4
BABA.NYSE 3
AUDJPY 2
LQD.NYSE 2
UST30Y_U5 2
GBPCHF 2
XTIUSD 1
UKGB_H5 1
BAC.NYSE 1
CHFJPY 1
ARKK.NYSE 1
NZDJPY 1
AUDCAD 1
EWT.NYSE 1
DE40 1
UKGB_M5 1
XLV.NYSE 1
UKGB_U5 1
USDCNH 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
TLT.NAS -467
QQQ.NAS 651
JGB10Y_M5 81
USDCHF -472
JP225 758
GBPJPY -374
USDCAD -19
NVDA.NAS 713
IAU.NYSE 602
USDJPY 149
XAUUSD 510
EURUSD -27
XAGUSD 2.2K
GBPUSD -50
AUDUSD -78
NZDUSD 24
XAUJPY -144
INTC.NAS 195
UST30Y_Z5 772
MSFT.NAS -28
GOOG.NAS -71
XLF.NYSE 113
JGB10Y_U5 116
UKGB_Z5 157
JGB10Y_Z5 3
UST10Y_Z5 531
BABA.NYSE 170
AUDJPY -14
LQD.NYSE 18
UST30Y_U5 106
GBPCHF 154
XTIUSD -22
UKGB_H5 190
BAC.NYSE -20
CHFJPY -1
ARKK.NYSE -58
NZDJPY -20
AUDCAD 10
EWT.NYSE 52
DE40 6
UKGB_M5 23
XLV.NYSE -8
UKGB_U5 65
USDCNH 18
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
TLT.NAS 5.9K
QQQ.NAS 20K
JGB10Y_M5 1.5K
USDCHF -26K
JP225 6.2M
GBPJPY -6.1K
USDCAD -5.0K
NVDA.NAS 16K
IAU.NYSE 49K
USDJPY 2.5K
XAUUSD 47K
EURUSD 316
XAGUSD 75K
GBPUSD 800
AUDUSD -2.6K
NZDUSD -66
XAUJPY -27K
INTC.NAS 746
UST30Y_Z5 772
MSFT.NAS -2.7K
GOOG.NAS 536
XLF.NYSE 924
JGB10Y_U5 477
UKGB_Z5 113
JGB10Y_Z5 26
UST10Y_Z5 2.7K
BABA.NYSE 3.1K
AUDJPY -2.2K
LQD.NYSE 131
UST30Y_U5 107
GBPCHF 1.1K
XTIUSD -42
UKGB_H5 150
BAC.NYSE -329
CHFJPY -157
ARKK.NYSE -11K
NZDJPY -2.9K
AUDCAD 722
EWT.NYSE 270
DE40 20K
UKGB_M5 17
XLV.NYSE -1.9K
UKGB_U5 47
USDCNH 1.4K
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
最好交易: +943.78 USD
最差交易: -292 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 14
最大连续盈利: +347.68 USD
最大连续亏损: -594.13 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

DooGroup-Live
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 2
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
VantageInternational-Live 13
0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
0.35 × 215
ICMarketsEU-MT5-4
0.38 × 16
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.67 × 230
StriforLLC-Live
0.72 × 18
XMTrading-MT5 3
0.78 × 5670
PacificUnionLLC-Live
0.97 × 37
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
Exness-MT5Real12
1.01 × 164
Exness-MT5Real8
1.01 × 946
HFMarketsGlobal-Live1
1.06 × 119
151 更多...
