シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Hoya VIP
Alessio Baglioni

Hoya VIP

Alessio Baglioni
レビュー0件
信頼性
100週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 265%
RoboForex-Pro-2
1:400
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
661
利益トレード:
514 (77.76%)
損失トレード:
147 (22.24%)
ベストトレード:
21.62 USD
最悪のトレード:
-25.50 USD
総利益:
964.27 USD (87 100 pips)
総損失:
-658.04 USD (67 441 pips)
最大連続の勝ち:
20 (38.41 USD)
最大連続利益:
39.52 USD (16)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
28.20%
最大入金額:
30.76%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
14 時間
リカバリーファクター:
3.66
長いトレード:
353 (53.40%)
短いトレード:
308 (46.60%)
プロフィットファクター:
1.47
期待されたペイオフ:
0.46 USD
平均利益:
1.88 USD
平均損失:
-4.48 USD
最大連続の負け:
5 (-4.70 USD)
最大連続損失:
-30.91 USD (3)
月間成長:
21.08%
年間予想:
255.73%
アルゴリズム取引:
96%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
83.60 USD (12.96%)
比較ドローダウン:
残高による:
48.63% (83.60 USD)
エクイティによる:
26.45% (35.09 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 184
GBPUSD 171
EURUSD 120
USDCAD 55
AUDNZD 32
.US30Cash 31
AUDCAD 28
NZDCAD 19
USDCHF 11
USDJPY 7
EURGBP 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 135
GBPUSD 68
EURUSD 42
USDCAD 18
AUDNZD 25
.US30Cash -3
AUDCAD -2
NZDCAD 28
USDCHF -9
USDJPY 4
EURGBP 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 14K
GBPUSD 3.8K
EURUSD -205
USDCAD 2.7K
AUDNZD 1K
.US30Cash -2.2K
AUDCAD -1.3K
NZDCAD 2.3K
USDCHF -690
USDJPY 498
EURGBP 146
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +21.62 USD
最悪のトレード: -26 USD
最大連続の勝ち: 16
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +38.41 USD
最大連続損失: -4.70 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-Pro-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Tickmill-Live09
0.00 × 28
ICMarkets-Live23
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 5
VantageFX-Live 1
0.00 × 3
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 7
GOMarketsIntl-Real 9
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 48
Exness-Real7
0.00 × 10
TitanFX-02
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 8
Tickmill-Live10
0.00 × 20
LiteForex-ECN.com
0.00 × 1
WSXLLC-Live
0.00 × 13
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.00 × 42
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 20
InfinoxCapital-Live05
0.00 × 15
TitanFX-01
0.00 × 51
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 1
VantageInternational-Live 8
0.00 × 3
GoMarkets-Real 1
0.00 × 10
VantageFXInternational-Live 6
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 2
0.00 × 8
93 より多く...
We will trading mainly on 

GOLD
GBP/USD

rarely got more then 2 pairs running.

The most important thing is the safety of mine and your Balance

Gold max loss 10$
strategy got an average of 5-8 trade a week



レビューなし
2025.12.24 19:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 01:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 14:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 07:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.10 09:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 13:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.20 13:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.08 11:05
80% of growth achieved within 26 days. This comprises 4.89% of days out of 532 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.16 14:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.20 13:04
80% of growth achieved within 23 days. This comprises 4.76% of days out of 483 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.14 12:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.24 13:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.20 13:38
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.01.07 08:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 20:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.15 16:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.11.11 10:03
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2024.10.29 01:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.16 15:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.25 18:52
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.89% of days out of 184 days of the signal's entire lifetime.
