- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
661
利益トレード:
514 (77.76%)
損失トレード:
147 (22.24%)
ベストトレード:
21.62 USD
最悪のトレード:
-25.50 USD
総利益:
964.27 USD (87 100 pips)
総損失:
-658.04 USD (67 441 pips)
最大連続の勝ち:
20 (38.41 USD)
最大連続利益:
39.52 USD (16)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
28.20%
最大入金額:
30.76%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
14 時間
リカバリーファクター:
3.66
長いトレード:
353 (53.40%)
短いトレード:
308 (46.60%)
プロフィットファクター:
1.47
期待されたペイオフ:
0.46 USD
平均利益:
1.88 USD
平均損失:
-4.48 USD
最大連続の負け:
5 (-4.70 USD)
最大連続損失:
-30.91 USD (3)
月間成長:
21.08%
年間予想:
255.73%
アルゴリズム取引:
96%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
83.60 USD (12.96%)
比較ドローダウン:
残高による:
48.63% (83.60 USD)
エクイティによる:
26.45% (35.09 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|184
|GBPUSD
|171
|EURUSD
|120
|USDCAD
|55
|AUDNZD
|32
|.US30Cash
|31
|AUDCAD
|28
|NZDCAD
|19
|USDCHF
|11
|USDJPY
|7
|EURGBP
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|135
|GBPUSD
|68
|EURUSD
|42
|USDCAD
|18
|AUDNZD
|25
|.US30Cash
|-3
|AUDCAD
|-2
|NZDCAD
|28
|USDCHF
|-9
|USDJPY
|4
|EURGBP
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|14K
|GBPUSD
|3.8K
|EURUSD
|-205
|USDCAD
|2.7K
|AUDNZD
|1K
|.US30Cash
|-2.2K
|AUDCAD
|-1.3K
|NZDCAD
|2.3K
|USDCHF
|-690
|USDJPY
|498
|EURGBP
|146
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +21.62 USD
最悪のトレード: -26 USD
最大連続の勝ち: 16
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +38.41 USD
最大連続損失: -4.70 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-Pro-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 28
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 5
|
VantageFX-Live 1
|0.00 × 3
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 7
|
GOMarketsIntl-Real 9
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 48
|
Exness-Real7
|0.00 × 10
|
TitanFX-02
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 8
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 20
|
LiteForex-ECN.com
|0.00 × 1
|
WSXLLC-Live
|0.00 × 13
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 42
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 20
|
InfinoxCapital-Live05
|0.00 × 15
|
TitanFX-01
|0.00 × 51
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
|
GoMarkets-Real 1
|0.00 × 10
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 8
We will trading mainly on
GOLD
GBP/USD
rarely got more then 2 pairs running.
The most important thing is the safety of mine and your Balance
Gold max loss 10$
strategy got an average of 5-8 trade a week
