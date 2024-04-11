SinyallerBölümler
Alessio Baglioni

Hoya VIP

Alessio Baglioni
0 inceleme
Güvenilirlik
87 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 230%
RoboForex-Pro-2
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
595
Kârla kapanan işlemler:
463 (77.81%)
Zararla kapanan işlemler:
132 (22.18%)
En iyi işlem:
21.62 USD
En kötü işlem:
-25.50 USD
Brüt kâr:
843.02 USD (75 013 pips)
Brüt zarar:
-549.53 USD (56 694 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (38.41 USD)
Maksimum ardışık kâr:
39.52 USD (16)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
31.34%
Maks. mevduat yükü:
30.76%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
3.81
Alış işlemleri:
305 (51.26%)
Satış işlemleri:
290 (48.74%)
Kâr faktörü:
1.53
Beklenen getiri:
0.49 USD
Ortalama kâr:
1.82 USD
Ortalama zarar:
-4.16 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-4.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-30.91 USD (3)
Aylık büyüme:
14.68%
Yıllık tahmin:
178.16%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
77.01 USD (11.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
44.79% (77.01 USD)
Varlığa göre:
26.45% (35.09 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 164
XAUUSD 136
EURUSD 115
USDCAD 55
AUDNZD 32
.US30Cash 31
AUDCAD 28
NZDCAD 19
USDCHF 11
EURGBP 3
USDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 65
XAUUSD 122
EURUSD 44
USDCAD 18
AUDNZD 25
.US30Cash -3
AUDCAD -2
NZDCAD 28
USDCHF -9
EURGBP 1
USDJPY 5
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 3.5K
XAUUSD 12K
EURUSD -20
USDCAD 2.7K
AUDNZD 1K
.US30Cash -2.2K
AUDCAD -1.3K
NZDCAD 2.3K
USDCHF -690
EURGBP 146
USDJPY 706
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +21.62 USD
En kötü işlem: -26 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +38.41 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.70 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live09
0.00 × 28
ICMarkets-Live23
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 5
VantageFX-Live 1
0.00 × 3
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 7
GOMarketsIntl-Real 9
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 48
Exness-Real7
0.00 × 10
TitanFX-02
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 8
Tickmill-Live10
0.00 × 20
LiteForex-ECN.com
0.00 × 1
WSXLLC-Live
0.00 × 13
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.00 × 42
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 20
InfinoxCapital-Live05
0.00 × 15
TitanFX-01
0.00 × 51
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 1
VantageInternational-Live 8
0.00 × 3
GoMarkets-Real 1
0.00 × 10
VantageFXInternational-Live 6
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 2
0.00 × 8
93 daha fazla...
We will trading mainly on 

GOLD
GBP/USD

rarely got more then 2 pairs running.

The most important thing is the safety of mine and your Balance

Gold max loss 10$
strategy got an average of 5-8 trade a week



İnceleme yok
2025.09.10 09:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 13:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.20 13:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.08 11:05
80% of growth achieved within 26 days. This comprises 4.89% of days out of 532 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.16 14:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.20 13:04
80% of growth achieved within 23 days. This comprises 4.76% of days out of 483 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.14 12:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.24 13:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.20 13:38
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.01.07 08:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 20:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.15 16:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.11.11 10:03
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2024.10.29 01:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.16 15:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.25 18:52
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.89% of days out of 184 days of the signal's entire lifetime.
