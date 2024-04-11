- Büyüme
İşlemler:
595
Kârla kapanan işlemler:
463 (77.81%)
Zararla kapanan işlemler:
132 (22.18%)
En iyi işlem:
21.62 USD
En kötü işlem:
-25.50 USD
Brüt kâr:
843.02 USD (75 013 pips)
Brüt zarar:
-549.53 USD (56 694 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (38.41 USD)
Maksimum ardışık kâr:
39.52 USD (16)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
31.34%
Maks. mevduat yükü:
30.76%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
3.81
Alış işlemleri:
305 (51.26%)
Satış işlemleri:
290 (48.74%)
Kâr faktörü:
1.53
Beklenen getiri:
0.49 USD
Ortalama kâr:
1.82 USD
Ortalama zarar:
-4.16 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-4.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-30.91 USD (3)
Aylık büyüme:
14.68%
Yıllık tahmin:
178.16%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
77.01 USD (11.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
44.79% (77.01 USD)
Varlığa göre:
26.45% (35.09 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|164
|XAUUSD
|136
|EURUSD
|115
|USDCAD
|55
|AUDNZD
|32
|.US30Cash
|31
|AUDCAD
|28
|NZDCAD
|19
|USDCHF
|11
|EURGBP
|3
|USDJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|65
|XAUUSD
|122
|EURUSD
|44
|USDCAD
|18
|AUDNZD
|25
|.US30Cash
|-3
|AUDCAD
|-2
|NZDCAD
|28
|USDCHF
|-9
|EURGBP
|1
|USDJPY
|5
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|3.5K
|XAUUSD
|12K
|EURUSD
|-20
|USDCAD
|2.7K
|AUDNZD
|1K
|.US30Cash
|-2.2K
|AUDCAD
|-1.3K
|NZDCAD
|2.3K
|USDCHF
|-690
|EURGBP
|146
|USDJPY
|706
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +21.62 USD
En kötü işlem: -26 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +38.41 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.70 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 28
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 5
|
VantageFX-Live 1
|0.00 × 3
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 7
|
GOMarketsIntl-Real 9
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 48
|
Exness-Real7
|0.00 × 10
|
TitanFX-02
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 8
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 20
|
LiteForex-ECN.com
|0.00 × 1
|
WSXLLC-Live
|0.00 × 13
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 42
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 20
|
InfinoxCapital-Live05
|0.00 × 15
|
TitanFX-01
|0.00 × 51
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
|
GoMarkets-Real 1
|0.00 × 10
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 8
We will trading mainly on
GOLD
GBP/USD
rarely got more then 2 pairs running.
The most important thing is the safety of mine and your Balance
Gold max loss 10$
strategy got an average of 5-8 trade a week
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
230%
0
0
USD
USD
120
USD
USD
87
96%
595
77%
31%
1.53
0.49
USD
USD
45%
1:400