Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live09 0.00 × 28 ICMarkets-Live23 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live23 0.00 × 5 VantageFX-Live 1 0.00 × 3 BlackBullMarkets-Live 0.00 × 7 GOMarketsIntl-Real 9 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live08 0.00 × 48 Exness-Real7 0.00 × 10 TitanFX-02 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live16 0.00 × 4 ICMarketsSC-Live18 0.00 × 8 Tickmill-Live10 0.00 × 20 LiteForex-ECN.com 0.00 × 1 WSXLLC-Live 0.00 × 13 EGlobalTrade-Classic3 0.00 × 1 Tickmill-Live02 0.00 × 42 EGlobalTrade-Cent5 0.00 × 20 InfinoxCapital-Live05 0.00 × 15 TitanFX-01 0.00 × 51 Alpari-Pro.ECN2 0.00 × 1 VantageInternational-Live 8 0.00 × 3 GoMarkets-Real 1 0.00 × 10 VantageFXInternational-Live 6 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live10 0.00 × 2 VantageFXInternational-Live 2 0.00 × 8 93 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya